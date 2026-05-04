Ca sĩ Đăng Khôi hát tặng bà xã, khẳng định không có "quỹ đen"

Chiều 3/5, chương trình Mẹ vắng nhà ba là siêu nhân tổ chức buổi giao lưu mang tên “Mẹ tuyệt vời nhất” nhân dịp Ngày của mẹ, đồng thời đánh dấu cột mốc 5 năm phát sóng.

Vợ chồng ca sĩ Đăng Khôi giao lưu cùng khán giả (Ảnh: Bích Phương).

Tại sự kiện, ca sĩ Đăng Khôi và bà xã Thủy Anh thu hút sự chú ý của truyền thông và khán giả khi xuất hiện cùng các con, ông bà nội và gia đình em trai Đăng Nguyên.

Đăng Khôi cho biết, hơn 20 năm gắn bó cùng Thủy Anh, anh luôn trân trọng sự hy sinh thầm lặng của bạn đời. Nhờ có hậu phương vững chắc, Đăng Khôi mới có thể toàn tâm toàn ý cho sự nghiệp nghệ thuật. Anh cũng hát tặng bà xã một đoạn ca khúc 50 năm về sau, nhận những tràng vỗ tay từ khán giả.

Vợ chồng Đăng Khôi cùng các con tham gia hoạt động làm quà tặng (Ảnh: Ban tổ chức).

"Tôi là người hướng về gia đình, luôn trân trọng khoảnh khắc gia đình bên nhau. Tôi và vợ hiếm khi tách rời, đồng hành cả trong công việc lẫn cuộc sống. Thủy Anh không chỉ là vợ mà còn là người quản lý công việc của tôi.

Tôi cũng không có quỹ đen. Khi không có vợ cùng làm việc nhà, mọi thứ trở nên vất vả hơn rất nhiều. Có lẽ nên đổi tên chương trình thành "Mẹ mới là siêu nhân đích thực"", anh chia sẻ.

Về phía Thủy Anh, cô cũng dành nhiều lời khen cho chồng. Trong mắt cô, Đăng Khôi là người chồng, người cha tuyệt vời. "Bất kỳ người cha nào cũng có thể trở thành người bạn đồng hành ấm áp của con, hoàn thành tốt vai trò của mình, ngay cả khi không phải là "siêu nhân". Trong nhà, tôi như công chúa, luôn được chồng và 3 con trai yêu thương, chăm sóc", Thủy Anh nói.

Tổ ấm của Phí Ngọc Hưng - Trương Mỹ Nhân (Ảnh: Ban tổ chức).

Buổi giao lưu còn có sự xuất hiện bất ngờ của gia đình Phí Ngọc Hưng - Trương Mỹ Nhân cùng 2 con Bona và Boni. Đây là những gương mặt từng tham gia mùa 3 của Mẹ vắng nhà ba là siêu nhân.

Đáng chú ý, gia đình Phí Ngọc Hưng được xác nhận sẽ tái xuất trong mùa năm nay của chương trình. Chia sẻ tại sự kiện, Trương Mỹ Nhân cho biết cô háo hức chờ đợi những thước phim lên sóng, đặc biệt là các khoảnh khắc của 3 bố con khi có thêm bé Boni với tính cách cá tính, hiếu động.

Nữ diễn viên nói vui, cô muốn xem chồng mình sẽ “thể hiện khả năng làm cha với kinh nghiệm 6 năm như thế nào” khi một mình chăm sóc 2 con trong chương trình.