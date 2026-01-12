Ca sĩ Đan Trường: "Tôi là người nghèo nhất showbiz"

Ngày 11/1, đạo diễn Mai Long ra mắt ra mắt phim Buông 2 cùng chùm phim hài Tết do anh thực hiện. Sự kiện có sự góp mặt của dàn nghệ sĩ như: NSND Quốc Trị, NSƯT Kim Xuyến, NSƯT Đới Anh Quân, NSƯT Thu Hương...

Ca sĩ Đan Trường biểu diễn tại sự kiện (Ảnh: Lạc Thành).

Tại sự kiện, ca sĩ Đan Trường bất ngờ xuất hiện và đảm nhận hát phần nhạc phim. Tại chương trình, anh cũng thể hiện ca khúc Buông (do Mai Long sáng tác), với nhiều cảm xúc.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Đan Trường cho biết, từ lời mời của một người bạn đặc biệt, anh đã nhận lời hát nhạc phim.

"Tôi nhận lời hát ca khúc rất gấp rút và không có kế hoạch trước. Tôi là người rất kén bài hát nhưng khi được đưa Buông, tôi thấy ca khúc hợp với giọng của mình. Trước khi lập gia đình, tôi đã hát những ca khúc về tình yêu rất hay, khi biểu diễn Buông, tôi thấy mình có sự đồng cảm nên hát có nhiều cảm xúc", Đan Trường nói.

Khi được phóng viên hỏi: "Nhận lời hát tại sự kiện, hẳn anh nhận cát-xê cao lắm?". Nam ca sĩ trả lời: "Tôi có mặt ở đây là một cái duyên. Có người nói rằng, để mời được Đan Trường thì phải mất "một cục tiền", nhưng tôi muốn tiếng hát của mình được cất lên ở mọi nơi, nhiều tỉnh thành nên nhận giá cát-xê phải chăng để ai cũng được nghe mình hát".

Đan Trường nói rằng, anh hạnh phúc khi khán giả của mình trải dài ở nhiều độ tuổi, có gia đình 2-3 thế hệ đều thích giọng hát của anh. Đây cũng là động lực để anh làm nghề nghiêm túc, muốn mang tiếng hát của mình để động viên tinh thần những người yêu mến mình.

Nói về tin đồn là đại gia giàu có, nhà đất trải dài từ Việt Nam sang nước ngoài, Đan Trường thành thật: "Tôi không phải là đại gia, tôi là người nghèo nhất showbiz. Hiện, tôi vẫn ở trong căn nhà nhỏ ở TPHCM, ba mẹ tôi thì sống gần đó".

NSND Quốc Anh, NSƯT Minh Phương, Mai Long, Đức Hiếu, NSND Trần Đức... (từ trái qua) ở hậu trường phim (Ảnh: Đoàn phim cung cấp).

Cũng tại sự kiện, đạo diễn Mai Long khẳng định rằng, Buông 2 không phải là bộ phim xem cho vui, mà là tác phẩm để người xem lặng đi một chút, để tự hỏi mình đã "buông" đúng chưa, đã giữ đủ chưa và ai cần được mình nói một lời cảm thông trước khi bước sang năm mới.

“Chúng tôi tin rằng, khi được đặt trong một trải nghiệm cảm xúc trọn vẹn: Có lặng đi, có tiếng cười… Phim sẽ không dừng lại ở rạp chiếu, mà còn tiếp tục được chia sẻ trong những cuộc trò chuyện gia đình, trong những cái ôm, những lần chủ động quay về với nhau”, đạo diễn Mai Long chia sẻ thêm.

Buông 2 kể câu chuyện về cuộc đời của Tình (diễn viên Thanh Huyền) - một phụ nữ đơn thân - với những lát cắt đi từ biến cố của cuộc sống tới việc thức tỉnh để sống tốt hơn...