Ca sĩ Bằng Cường kể ân tình 25 năm với Quang Hà

Năm 2002, khi thị trường âm nhạc TPHCM vô cùng sôi động với sự xuất hiện của nhiều nghệ sĩ tài năng, Bằng Cường khi đó chỉ là một giọng ca trẻ chưa được nhiều khán giả biết đến. Trong khi đó, Quang Hà đã là một tên tuổi thành danh tại miền Bắc nhưng vẫn quyết định chọn TPHCM để bắt đầu chương mới trong sự nghiệp và chính anh là người đã tiếp lửa, thúc giục Bằng Cường theo dấu chân mình.

Giữa sự lạ lẫm và áp lực của một "tân binh", Bằng Cường đã nhận được sự bảo bọc của anh em Quang Hà và Quang Cường (quản lý của Quang Hà). Không chỉ dìu dắt Bằng Cường trong album đầu tay không lấy thù lao, anh em Quang Hà còn nhiệt tình giới thiệu show diễn cho đàn em mà không nhận bất kỳ phần trăm hoa hồng nào.

Ca sĩ Bằng Cường và ca sĩ Quang Hà giữ tình bạn suốt 25 năm (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Suốt hơn hai thập kỷ, mối quan hệ này vẫn được giữ vững bằng sự chân tình. Bằng Cường xúc động chia sẻ: "Tôi thấy mình quá may mắn, một sự may mắn mà không phải ai cũng gặp được trong đời. Sự nghiệp của tôi sẽ không bao giờ thành công nếu thiếu đi bàn tay giúp sức của hai người anh lớn là Quang Hà và Quang Cường".

Mới đây, Bằng Cường công bố đêm nhạc mang tên Yêu đời ta hát, đánh dấu cột mốc đánh dấu 25 năm ca hát của mình, diễn ra vào ngày 23/4 tại Phòng trà Không Tên, TPHCM. Ngoài Quang Hà, đêm nhạc còn có sự tham gia của NSƯT Hoài Linh. Với Bằng Cường, NSƯT Hoài Linh là người anh luôn sẵn sàng nâng đỡ các thế hệ đàn em.

Ở tuổi 56, diện mạo của Hoài Linh đã in hằn dấu vết thời gian với gương mặt sạm đi và đôi tay chi chít vết đồi mồi. Sức khỏe của anh cũng không còn tốt sau ca phẫu thuật ung thư tuyến giáp và chứng mất ngủ kéo dài nhiều năm qua. Dù vậy, NSƯT Hoài Linh vẫn chọn đứng trên sân khấu vì "nghề này không làm thì buồn lắm".

Theo Bằng Cường, NSƯT Hoài Linh không đặt nặng chuyện cát-xê, mà quan trọng là kịch bản có đủ "đã" để mình thấy còn giá trị với nghề. Bên cạnh đó, anh quyết định tham gia đêm nhạc đến từ tình cảm trân quý dành cho Bằng Cường - người em từng đồng hành cùng anh trong vô số chuyến lưu diễn lớn nhỏ.

Tổ ấm của ca sĩ Bằng Cường và ca sĩ Bảo Anh (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Sát cánh chuẩn bị cùng anh để chuẩn bị cho đêm nhạc những ngày qua là bà xã Bảo Anh (Gemini). Cô không chỉ giúp chồng luyện thanh mỗi ngày mà còn là điểm tựa kinh tế và tinh thần, âm thầm lùi về phía sau để chồng tỏa sáng.

Đứng trước làn sóng công nghệ AI đang bùng nổ, Bằng Cường chọn cách tiếp cận cởi mở nhưng tỉnh táo. Anh tích cực học hỏi từ thế hệ gen Z để làm mới phong cách, nghiên cứu công nghệ để tối ưu hóa kiến thức âm nhạc. Tuy nhiên, Bằng Cường khẳng định giá trị cốt lõi vẫn là giọng hát thật.

"Máy móc có thể chuẩn xác nhưng không thể mô phỏng được hơi thở và cảm xúc thật của con người. Tôi học công nghệ để hoàn thiện mình, chứ không để công nghệ thay thế cái hồn trong câu hát", ca sĩ chia sẻ.