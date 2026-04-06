Ca nương Kiều Anh: “Trong đầu tôi chỉ có đúng 3 chữ là biết ơn chồng”

Những năm gần đây, ca nương Kiều Anh trở lại hoạt động nghệ thuật sôi nổi sau quãng thời gian dài lùi về chăm lo gia đình. Đời sống hôn nhân của cô và ông xã Văn Quỳnh cũng nhận được nhiều sự quan tâm từ công chúng.

Chồng của nữ ca sĩ hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, là cháu cố của cố giáo sư Văn Như Cương và con trai nhà giáo Văn Thùy Dương. Sau 12 năm gắn bó, cặp đôi có hai con trai là bé Soup (SN 2017) và bé Tomyum (SN 2020).

Trên mạng xã hội, ca nương Kiều Anh thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường bên gia đình. Hình ảnh tổ ấm vui vẻ, tích cực của hai vợ chồng khiến nhiều khán giả không khỏi ngưỡng mộ, thậm chí “xin vía”.

Trong cuộc trò chuyện gần đây với phóng viên Dân trí, cô cho biết cuộc sống của mình thay đổi kể từ khi nhận lời cầu hôn của ông xã. “Khi đó, tôi chỉ mới ngoài 20 tuổi thôi. Với tôi, đó là một sự sắp đặt của số phận. Khi bước vào cuộc sống hôn nhân, tôi xác định rõ vai trò làm vợ, làm mẹ và sẵn sàng với lựa chọn của mình”, cô nói.

“Khi có một người chồng như thế, trong đầu tôi chỉ có đúng một chữ là "biết ơn". Họ không cùng máu mủ, nhưng lại đến chăm sóc, yêu thương mình, cùng mình xây dựng gia đình và có hai đứa con. Từ lòng biết ơn, mọi suy nghĩ và cách hành xử cũng trở nên tốt đẹp hơn”, nữ ca sĩ chia sẻ về bạn đời.

Theo Kiều Anh, chính cảm xúc "biết ơn" khiến cô luôn muốn trở thành người vợ khiến chồng tự hào. “Vợ chồng tôi được mọi người ngưỡng mộ, tôi cũng biết ơn vì điều đó”, cô bày tỏ.

Khi được hỏi về những góc khuất trong hôn nhân, nữ ca sĩ khéo léo chia sẻ: “Nếu có những lúc không "màu hồng", tôi cũng sẽ không chia sẻ. Bởi tôi tin mình có thể tự giải quyết và khi đã giải quyết xong thì những điều đó không còn tồn tại nữa”.

Cô cho rằng điều quan trọng nhất trong đời sống vợ chồng là sự tử tế: “Dù kết hôn với ai, mình cũng nên cư xử tử tế với người bạn đời. Tôi tin mình là một "trụ năng lượng" vững vàng trong gia đình. Khi mình sống tích cực, hạnh phúc mỗi ngày, mọi thứ xung quanh cũng sẽ vận hành theo hướng tích cực”.

Đối diện với những nghi ngờ về một cuộc sống “quá đẹp”, Kiều Anh giữ quan điểm rõ ràng: “Sự thật chỉ có một và bản thân mình là người hiểu rõ nhất. Còn ánh nhìn của người khác thì tôi không thể kiểm soát hết. Tôi chỉ biết những gì mình chia sẻ đều là thật lòng và mình tự tin về điều đó”.

Sau một thập kỷ tập trung cho gia đình, Kiều Anh đang từng bước trở lại với nghệ thuật. Cô cho biết sự ủng hộ từ chồng là nguồn động lực lớn để mình tái xuất, đặc biệt khi tham gia chương trình Chị đẹp đạp gió 2024.

“Nhiều người bắt đầu sự nghiệp ở thời điểm trẻ trung, sung sức nhất, còn tôi thì ngược lại, quay lại làm nghề khi đã là mẹ hai con. Nhưng tôi nghĩ đây là một chương mới của cuộc đời và mình sẵn sàng bước vào”, cô chia sẻ.

Khi tham gia chương trình, cô còn được gọi vui là “phú bà”. Nói về tên gọi này, nữ ca sĩ hài hước chia sẻ: “Tôi hay bảo là mọi người đừng gọi thế, nghe hơi già. Cứ gọi tôi là "phú em" cho trẻ trung. Tôi xem đây là cách gọi vui vẻ giữa các đồng nghiệp với nhau nên bản thân đón nhận một cách vui vẻ”.

Ở tuổi 32, Kiều Anh duy trì cuộc sống gia đình ổn định, đồng thời định hướng theo đuổi hoạt động nghệ thuật lâu dài với các dự án riêng. Sau thời gian tập trung cho gia đình và thử sức ở lĩnh vực kinh doanh, cô cho biết đang từng bước trở lại với nghề, với sự chủ động trong việc lựa chọn hướng đi và thời điểm xuất hiện.