Ca khúc "Tổ quốc ơi, ta mãi yêu người" tri ân người lính hải quân (Video: Nhạc sĩ Lê Tự Minh).

Ca khúc Tổ quốc ơi, ta mãi yêu người của nhạc sĩ Lê Tự Minh là một sáng tác mang màu sắc tự sự, được viết từ cảm xúc về quê hương, biển đảo và hình ảnh người lính nơi đầu sóng ngọn gió.

Bài hát có cách kể chuyện nhẹ nhàng, gần gũi qua những hình ảnh quen thuộc như bình minh trên biển, cánh đồng lúa, lá cờ Tổ quốc hay giọt mồ hôi của người lao động...

Theo nhạc sĩ Lê Tự Minh, nguồn cảm hứng của tác phẩm bắt đầu từ chuyến đi Trường Sa cùng những cuộc trò chuyện đời thường của ông với các chiến sĩ hải quân. Một câu nói giản dị của người lính về người vợ đang mùa gặt ở quê nhà đã khiến ông xúc động: “Mùa này chắc vợ em đang gặt lúa, nhà neo người, vợ em vất vả lắm…”.

Từ cảm xúc đó, câu hát “Hạnh phúc đơn sơ ta mãi bên Người” được viết ra như điểm nhấn của ca khúc, nơi tình yêu đôi lứa hòa cùng tình yêu quê hương và Tổ quốc.

Từ bên phải qua trái ảnh: Nhạc sĩ Lê Tự Minh, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và người lính tại đảo Sinh Tồn Đông, Trường Sa (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Nhạc sĩ Lê Tự Minh cho biết ông không muốn viết về đất nước chỉ bằng kỹ thuật hay cảm hứng nhất thời mà muốn thể hiện bằng cảm xúc chân thật.

Từng là người lính, nhà giáo và có nhiều năm học tập tại Nga, Lê Tự Minh được biết đến với nhiều sáng tác về quê hương, đất nước. Ông cũng từng chuyển ngữ hơn 40 ca khúc Nga sang tiếng Việt.

Trong Tổ quốc ơi, ta mãi yêu người, hình ảnh biển đảo và người lính hải quân được khắc họa bằng sự biết ơn và trân trọng. Nhạc sĩ cho rằng những hòn đảo giữa biển khơi cùng sự kiên cường của người lính chính là biểu tượng cho tinh thần bất khuất của dân tộc Việt Nam.

Ca khúc được phát hành đúng dịp kỷ niệm Ngày truyền thống Hải quân Việt Nam như lời tri ân gửi tới những chiến sĩ đang ngày đêm bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Sau dự án này, nhạc sĩ tiết lộ đang ấp ủ thực hiện một “cuốn sách giao hưởng” gồm các sáng tác về quê hương, đất nước và con người Việt Nam - dự án mà ông xem như hành trình nghệ thuật dài hơi để tiếp tục lan tỏa tình yêu Tổ quốc qua âm nhạc.