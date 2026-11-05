Gần đây, ca sĩ Anh Tú chia sẻ một số hình ảnh trong chuyến du lịch Nhật Bản, có sự góp mặt của bạn gái tin đồn LyLy. Những khoảnh khắc thân thiết của 2 ca sĩ nhận được sự quan tâm từ khán giả.

Ca sĩ LyLy (SN 1996) và Anh Tú (SN 1992) nhiều năm qua thu hút sự quan tâm bởi mối quan hệ thân thiết, vướng nghi vấn hẹn hò. Dù chưa chính thức xác nhận chuyện tình cảm, cả hai thường xuyên đồng hành trong công việc lẫn đời sống, thoải mái chia sẻ những khoảnh khắc gần gũi.

LyLy được ví như “búp bê” nhờ gương mặt xinh xắn, làn da trắng sáng, vóc dáng nhỏ nhắn. Anh Tú sở hữu diện mạo điển trai, nụ cười sáng.

Ngoại hình xứng đôi cùng phong cách thời trang đồng điệu giúp cả hai gây chú ý mỗi lần xuất hiện chung. Từ sân khấu biểu diễn đến sự kiện hay những chuyến du lịch chung, hai ca sĩ thường chọn trang phục có sự tương ứng về màu sắc, chất liệu hoặc phụ kiện.

Đi du lịch cùng nhau, LyLy và Anh Tú chọn cách phối đồ ăn ý, điểm chung là mặc nhiều lớp áo kết hợp quần dài rộng ống, chọn sắc xanh làm điểm nhấn.

LyLy khoác sơ mi kẻ ô bên ngoài áo ba lỗ trắng, phối cùng quần đen, giày thể thao và mũ lưỡi trai xanh. Anh Tú chọn áo khoác denim xanh bên ngoài áo đen, phối quần đồng màu, thêm thắt lưng và kính râm.

Ở những buổi cà phê, tụ tập bạn bè, LyLy và Anh Tú cũng chọn trang phục đồng điệu nhưng vẫn thể hiện cá tính riêng.

Nữ ca sĩ diện blazer dáng rộng, phối váy ngắn khoe đôi chân thon. Anh Tú chọn áo đen dài tay với quần jeans xám đen dáng rộng, điểm nhấn là phụ kiện dây chuyền. Sắc đen trên áo của cả hai tạo điểm kết nối, còn gam xám nâu và denim bạc màu giúp tổng thể hài hòa, vừa thanh lịch vừa phóng khoáng.

Khi đi tập gym cùng nhau, Anh Tú và LyLy cũng thường chọn trang phục thể thao với các gam màu trung tính. LyLy diện áo thể thao màu xanh cùng quần nỉ xám, khoe vòng eo thon gọn. Anh Tú chọn áo dài tay màu sáng và quần thể thao đen dáng rộng.

Hai người tiếp tục phối màu ăn ý qua phụ kiện: Mũ trắng của LyLy hài hòa với màu áo của Anh Tú, còn mũ xanh nam ca sĩ gần tông với chiếc áo của cô. Cách kết hợp đơn giản mang đến vẻ khỏe khoắn, trẻ trung cho cả hai.

Một lần khác, Lyly diện áo thun đen ôm dáng cùng quần legging xám, tạo điểm nhấn bằng mũ lưỡi trai xanh. Anh Tú phối áo trắng ngắn tay bên trong áo ba lỗ đen, kết hợp quần ngắn tông xám nhạt và đồng hồ thể thao.

Tại một buổi tổng duyệt chương trình ca nhạc, Anh Tú và LyLy cùng chọn phong cách thể thao pha chất bụi bặm đường phố, đồng điệu với áo trắng, quần tối màu, mũ lưỡi trai đội ngược và kính râm.

LyLy chuộng các thiết kế áo dáng ngắn kết hợp với quần jeans ống loe, quần ngắn hoặc chân váy để khoe khéo vòng eo 55cm. Anh Tú diện áo dài tay đơn giản cùng quần đen có chi tiết khóa cài, thêm dây chuyền làm điểm nhấn.

Trong tiết mục 50 năm về sau tại sự kiện âm nhạc hồi tháng 4, Anh Tú và LyLy nổi bật với trang phục cùng tông vàng, ánh kim. Nam ca sĩ diện áo vest phối sơ mi vàng nhạt, mang vẻ lịch lãm pha nét phóng khoáng.

LyLy chọn váy ngắn dáng xòe, phần thân ôm sát tôn eo thon. Những chi tiết đính kết màu vàng ánh kim cùng nơ đen trước ngực tạo điểm nhấn, giúp nữ ca sĩ giữ nét ngọt ngào, trẻ trung khi sánh đôi với Anh Tú.

Những trang phục khi đứng chung sân khấu của hai ca sĩ đều có màu sắc đồng điệu. Trong một chương trình, LyLy diện đầm dài với phần thân corset phối ren xuyên thấu, chân váy mềm rủ, kết hợp khăn ren trùm đầu và tóc tết lệch vai, gợi vẻ cổ điển. Trong khi đó, Anh Tú mặc suit trắng có phần vai đứng phom, phối áo cổ cao và cổ tay ren đồng điệu với trang phục của LyLy. Cả hai cùng chọn sắc trắng và chất liệu ren làm điểm nhấn.

Với tiết mục trang trọng, LyLy diện áo dài trắng phom dáng truyền thống. Mái tóc dài thả tự nhiên cùng hoa tai nhỏ hoàn thiện vẻ thanh lịch. Anh Tú xuất hiện trong bộ quân phục màu kem, phối sơ mi trắng, cà vạt tối màu và giày đen.

Trong lần song ca Lời tỏ tình dễ thương tại một chương trình hồi tháng 5/2025, LyLy và Anh Tú chọn trang phục bắt mắt, trẻ trung. Nữ ca sĩ diện váy ngắn màu trắng có phần thân ôm kiểu corset, chân váy xòe bồng, khoác áo lông xanh xám, tôn vẻ ngọt ngào như “búp bê”. Anh Tú phối áo và quần có gam xanh xám đồng điệu cùng LyLy, mang nét khỏe khoắn, nổi bật.

Khi dự sự kiện, cặp đôi thường chọn trang phục thanh lịch, phối màu hài hòa, tôn vẻ ngọt ngào, nữ tính của LyLy và nét điển trai, lịch lãm của Anh Tú.

Trong một lần xuất hiện chung sự kiện, cả hai phối màu đỏ - trắng nổi bật, ăn ý từ màu chủ đạo đến phụ kiện. LyLy chọn đầm đỏ ôm dáng, xẻ cao một bên và có chi tiết bèo chạy dọc thân váy, kết hợp boots, tạo vẻ gợi cảm pha cá tính.

Anh Tú diện vest trắng cùng sơ mi đỏ đính họa tiết, phối kính màu và dây chuyền để thêm phần phóng khoáng.

Một lần khác, Lyly diện váy hai dây xanh nhạt, phần thân ôm và chân váy xòe, phối quần tất trắng cùng giày cao gót đen quai ngang, mang vẻ ngọt ngào, cổ điển. Anh Tú phối áo khoác họa tiết với sơ mi sáng màu, quần jeans và boots trắng. Các sắc độ xanh, trắng giúp tổng thể trang phục cặp đôi tươi sáng, hài hòa.

LyLy sinh năm 1996, được biết đến sau cuộc thi Sing My Song năm 2018. Cô sáng tác nhiều ca khúc hit như 24h, Không sao mà em đây rồi (Suni Hạ Linh), Missing you (LyLy), Anh nhà ở đâu thế, Sao anh chưa về nhà, Đen đá không đường (AMEE)... Trước khi tham gia Em xinh say hi 2025, LyLy từng tham gia một số chương trình như The Next Stage (Trung Quốc), Our Song Vietnam... Ca sĩ Anh Tú sinh năm 1992, là Á quân Giọng hát Việt 2017, Quán quân Ca sĩ mặt nạ mùa 2 với hình tượng Voi Bản Đôn. Năm 2020-2021, anh được nhiều khán giả yêu mến khi tham gia chuỗi sự kiện Xuân Hạ Thu Đông rồi lại Xuân cùng Hòa Minzy, Hứa Kim Tuyền. Năm 2025, anh tham gia chương trình Anh trai say hi. LyLy và Anh Tú từng xuất hiện cùng nhau trong các MV như: Nếu ta không may, Tuy xa mà gần tuy gần mà xa, Hàng xóm...

Ảnh: Facebook nhân vật