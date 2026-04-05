Bùi Quỳnh Hoa, Minh Trang nói về giai đoạn áp lực khi mới vào nghề

Chương trình Hành trình từ trái tim vừa được tổ chức tại Trường Đại học Thành Đô và Học viện Hành chính và Quản trị công, với các hoạt động giao lưu, tọa đàm cùng khách mời đến từ nhiều lĩnh vực.

Dàn người đẹp giao lưu với các sinh viên Trường Đại học Thành Đô (Ảnh: Ban tổ chức).

Mở đầu chuỗi hoạt động, ban tổ chức trao tặng "Tủ sách nền tảng đổi đời" đến sinh viên. Đây là các đầu sách do Chủ tịch Tập đoàn Trung Nguyên Legend Đặng Lê Nguyên Vũ tuyển chọn để trao tặng.

Tại chương trình, các diễn giả tập trung chia sẻ về vai trò của việc đọc sách và tự học. Chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan và Vương Quân Hoàng cho rằng tri thức không chỉ phục vụ công việc mà còn giúp mỗi cá nhân định hướng bản thân trong xã hội.

Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa, diễn viên Minh Trang, Hoa khôi Tâm Anh Thy (Ảnh: Ban tổ chức).

Phần tọa đàm ghi nhận nhiều câu chuyện cá nhân từ các khách mời. Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa chia sẻ hành trình 8 năm làm nghề và 6 lần kiên trì đi thi sắc đẹp. Cô thừa nhận mình từng đứng trước bờ vực khi đối mặt với những làn sóng chỉ trích và sự hoài nghi về bản thân.

"Đó là lúc tôi tịnh tâm lại và tự hỏi: "Lý do mình bắt đầu là gì?". Nếu bây giờ bỏ cuộc, mọi nỗ lực trước đó coi như đổ sông đổ biển. Tôi chọn cách trau dồi và phát triển bản thân. Với tôi, "không bao giờ bỏ cuộc" chính là câu nói tâm đắc nhất”, nàng hậu bày tỏ.

Diễn viên Minh Trang kể về thời gian đầu làm nghề với những vai diễn nhỏ, lịch làm việc dày đặc. Cô cho biết từng đặt ra giới hạn thời gian để thử sức trước khi cân nhắc những hướng đi khác. “Chúng ta có thể đi chậm, nhưng cần đi đúng hướng”, nữ diễn viên nói.

Trong khi đó, ca sĩ Bảo Trâm đề cập đến giai đoạn gặp áp lực sau thành công ban đầu, đặc biệt khi cân bằng giữa công việc và cuộc sống cá nhân. Cô cho rằng việc thay đổi cách nhìn nhận và chủ động hành động là yếu tố quan trọng để tiếp tục phát triển.

Chương trình "Hành trình từ trái tim" diễn ra tại Trường Đại học Thành Đô (Ảnh: Ban tổ chức).

Ở phần chia sẻ ngắn, các khách mời đưa ra một số thông điệp gửi đến sinh viên. Người đẹp Phạm Thùy Dương nhấn mạnh sự chủ động trong việc thử sức và vượt qua giới hạn cá nhân, trong khi ca sĩ Tâm Anh Thy cho rằng việc tiếp xúc với nhiều môi trường khác nhau giúp người trẻ có thêm góc nhìn và động lực trong hành trình của mình.

Đại diện ban tổ chức chia sẻ về thông điệp chương trình (Ảnh: Ban tổ chức).

Theo đại diện Trung Nguyên Legend, Hành trình từ trái tim không chỉ dừng lại ở hoạt động tặng sách. Đó là một diễn đàn trí tuệ, nơi những người đi trước truyền lửa cho thế hệ sau bằng sự chân thành.