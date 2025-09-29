Bức ảnh NSND Xuân Bắc hội ngộ Hồng "Sóng ở đáy sông" gây chú ý

Tối 28/9, NSND Xuân Bắc chia sẻ bức ảnh chụp cùng NSƯT Thanh Hiền - người đóng vai Hồng trong phim Sóng ở đáy sông cách đây 25 năm.

Xuân Bắc cho biết: "Hôm trước gặp "em gái" Biển, hôm nay lại gặp vợ ba - em Hồng. Hồi trước Núi còn có cam, có kẹo dừa, có ga lăng phong sương nên Hồng mới theo. Giờ thì... Thôi kệ đi. Tóm lại số mình lận đận!". NSND Xuân Bắc còn cho biết, chụp xong nữ nghệ sĩ còn nhắn: "Anh nhớ chỉnh ảnh cho em xinh nhé".

Bức ảnh NSND Xuân Bắc (trái) và NSƯT Thanh Hiền hội ngộ (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Bức ảnh hội ngộ giữa Núi và Hồng đã nhận được sự chú ý của nhiều khán giả yêu thích phim truyền hình.

"Bộ phim lấy đi bao nhiêu nước mắt khán giả, may có đoạn chị Hồng với anh Núi làm phim mới tươi vui được chút", "Chị Hồng lạ quá, Cục trưởng ơi", "Thảo nào không thấy chị ấy đóng phim, làm Giám đốc thì bận quá rồi"... là những bình luận của khán giả về hai nghệ sĩ.

Phim Sóng ở đáy sông là tác phẩm chuyển thể từ tiểu thuyết của nhà văn Lê Lựu, Lê Đức Tiến đạo diễn, nói về một gia đình tư sản cũ ở Hải Phòng những năm 1950.

Phim có dàn diễn viên tên tuổi tham gia như: NSND Xuân Bắc, NSƯT Duy Hậu, NSƯT Kim Oanh, diễn viên Bá Anh, diễn viên Minh Nguyệt, Thanh Hiền...

Trong phim Sóng ở đáy sông, Hồng là bạn của Hiền (Thu Hường đóng) - người yêu đầu của Núi. Hồng được xem là mẫu người phụ nữ mà phù hợp với Núi nhất, nếu có chị, Núi đã không phải chịu cảnh vất vả, không một xu dính túi.

Hồng có chồng đi chiến trường rồi mất, chị sống một mình sau đó gặp Núi, chị là mẫu phụ nữ mà đàn ông ai cũng muốn được cưới làm vợ, vừa cương vừa nhu, hiểu chuyện.

Nếu như Hiền là mối tình tuổi trẻ bồng bột, Mây (NSƯT) Kim Oanh là sự chắp vá rời rạc khiến Núi bộc lộ phần xấu xí nhất của bản thân, thì với Hồng lại là quãng thời gian êm đềm và nhẹ nhàng nhất để Núi được làm người đàn ông tử tế, hiền lành, trưởng thành.

Ngay trong đêm Mây đưa con về làm ầm ĩ, chính Hồng cũng nhìn thấy sự nhu nhược yếu đuối của Núi, nếu tiếp tục ở bên chắc chắn đời chị sẽ khổ, là người phụ nữ biết nhìn xa trông rộng, chị bỏ đi và sau này có cuộc sống hạnh phúc bên người chồng lớn tuổi, có nhà cao cửa rộng tại Hà Nội...

Hình ảnh NSND Xuân Bắc và Thanh Hiền trong phim "Sóng ở đáy sông" (Ảnh: Chụp màn hình).

Vai diễn Núi cũng làm nên tên tuổi của NSND Xuân Bắc. Từ vai diễn này, nhiều người biết đến Xuân Bắc. Sau đó, anh tham gia nhiều phim và thử sức ở lĩnh vực MC. Vào năm 2016, Xuân Bắc được trao tặng danh hiệu NSƯT.

Năm 2023, Xuân Bắc được trao tặng danh hiệu NSND. Anh giữ vị trí Giám đốc nhà hát Kịch Việt Nam từ năm 2021. Đến tháng 10/2024, anh nhận quyết định bổ nhiệm Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn (Bộ VH-TT&DL).

NSƯT Thanh Hiền từng công tác tại Đoàn chèo Hà Bắc (cũ). Sau đó, chuyển sang làm diễn viên Nhà hát Chèo Hà Nội. Năm 2011-2017, chị giữ vị trí trưởng rạp Đại Nam của Nhà hát Chèo Hà Nội.

Chị ghi dấu ấn và giành được giải thưởng qua các vai như: Hoàng hậu Thị Anh trong vở Oan khuất một thời (2009), Thị Hến trong vở Nhà Hến và vai Ngọc trong vở Chuyện tình người mất tích (2011), Supakha trong vở Nàng Sita (2013)...

Năm 2015, Thanh Hiền được nhà nước trao tặng danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú. Sau đó, chị được bổ nhiệm làm Giám đốc Nhà hát Múa rối Thăng Long, Hà Nội.