Bức ảnh của Triệu Lệ Dĩnh trị giá hơn 2 tỷ USD, khiến một ngôi làng đổi đời

Theo truyền thông Trung Quốc, sức lan tỏa từ loạt ảnh của nữ diễn viên đã giúp văn hóa cài trâm hoa truyền thống của làng chài ven biển này nổi tiếng khắp Trung Quốc, kéo theo sự bùng nổ du lịch và tiêu dùng với tổng giá trị ước tính hơn 15 tỷ NDT (khoảng 2,2 tỷ USD) trong 3 năm qua.

Bức ảnh của Triệu Lệ Dĩnh đã tạo cú hích du lịch ước tính 2,2 tỷ USD (Ảnh: Sina).

Theo QQ, những bức ảnh được chụp vào đầu năm 2023 trong lúc Triệu Lệ Dĩnh thực hiện một bộ hình tại làng Xunpu. Trong ảnh, nữ diễn viên diện trang phục mang phong cách truyền thống và cài trâm hoa - nét văn hóa đặc trưng của phụ nữ địa phương. Hình ảnh nhẹ nhàng, gần gũi của cô nhanh chóng lan truyền trên các nền tảng mạng Trung Quốc, thu hút hàng triệu lượt xem và chia sẻ.

Đi cùng loạt ảnh là câu nói được cộng đồng mạng truyền tai nhau: “Kiếp này cài hoa, kiếp sau xinh đẹp như hoa”. Từ một phong tục mang tính địa phương, văn hóa cài trâm hoa của người dân Xunpu nhanh chóng trở thành xu hướng du lịch trải nghiệm được nhiều người trẻ yêu thích.

Không ít du khách tìm đến ngôi làng ven biển này chỉ để thử trang phục truyền thống, cài hoa lên tóc và chụp những bộ ảnh tương tự minh tinh Triệu Lệ Dĩnh.

Theo số liệu được công bố gần đây, riêng trong năm 2025, làng Xunpu đã đón khoảng 9,3 triệu lượt khách, tạo ra doanh thu hơn 2 tỷ NDT (gần 300 triệu USD). Không chỉ vậy, hiệu ứng du lịch còn lan rộng ra các khu vực xung quanh, thúc đẩy mức tiêu dùng vượt 7 tỷ NDT (hơn 1 tỷ USD).

Triệu Lệ Dĩnh nhận được sự trân quý của cơ quan quản lý du lịch đại phương tại Trung Quốc (Ảnh: Sina).

Nếu tính trong giai đoạn 3 năm kể từ khi loạt ảnh của Triệu Lệ Dĩnh được lan truyền, tổng giá trị kinh tế mà địa phương thu về ước tính hơn 15 tỷ NDT (2,2 tỷ USD).

Trước khi nổi tiếng trên mạng xã hội, Xunpu vốn chỉ là một làng chài ven biển khá yên bình, người dân chủ yếu sống bằng nghề đánh bắt và buôn bán hải sản. Theo truyền thông Trung Quốc, trước năm 2023, nơi đây chỉ có khoảng 5-6 cửa hàng cung cấp dịch vụ chụp ảnh cài trâm hoa. Tuy nhiên, lượng khách du lịch tăng đột biến đã làm thay đổi hoàn toàn diện mạo kinh tế của khu vực.

Hiện tại, hàng trăm cửa hàng mới đã được mở ra để phục vụ du khách, từ tiệm trang điểm, cho thuê trang phục truyền thống đến nhà hàng, quán cà phê và cơ sở lưu trú. Nhiều gia đình địa phương chuyển hướng sang làm dịch vụ du lịch thay vì chỉ phụ thuộc vào nghề biển như trước.

Theo thống kê, khu vực này hiện có thêm gần 100 nhà hàng và hàng chục nhà nghỉ mới được xây dựng nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của khách tham quan.

Hình ảnh của Triệu Lệ Dĩnh được treo tại nhiều gia đình tại làng Xunpu, thành phố Tuyền Châu, tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc) (Ảnh: Sina).

Không ít cửa hàng treo ảnh Triệu Lệ Dĩnh như một biểu tượng quảng bá cho làng nghề. Các cơ quan quản lý văn hóa và du lịch tại địa phương cũng nhiều lần nhắc đến vai trò của nữ diễn viên trong việc giúp hình ảnh Xunpu được biết đến rộng rãi hơn.

Một số hội thảo và chương trình quảng bá du lịch tại Trung Quốc đã lấy “hiệu ứng Triệu Lệ Dĩnh” như ví dụ điển hình cho sức lan tỏa của người nổi tiếng trong thời đại truyền thông số.

Ngay sau khi thông tin về tác động kinh tế từ loạt ảnh được công bố, mạng xã hội Trung Quốc xuất hiện nhiều cuộc thảo luận sôi nổi. Nhiều khán giả bày tỏ sự ngưỡng mộ trước sức ảnh hưởng của Triệu Lệ Dĩnh, cho rằng cô không chỉ là một diễn viên nổi tiếng mà còn có khả năng tạo ra tác động tích cực đối với văn hóa và du lịch địa phương.

Một số ý kiến nhận định đây là minh chứng rõ nét cho việc hình ảnh của nghệ sĩ có thể góp phần thúc đẩy kinh tế nếu được kết hợp với các giá trị văn hóa truyền thống.

Triệu Lệ Dĩnh hiện là ngôi sao thế hệ 8X nổi tiếng tại Trung Quốc (Ảnh: IG).

Triệu Lệ Dĩnh (SN 1987) được xem là một trong những ngôi sao hàng đầu của làng giải trí Hoa ngữ hiện nay. Xuất thân từ vùng nông thôn tỉnh Hà Bắc (Trung Quốc), cô không có nền tảng nghệ thuật chuyên nghiệp trước khi bước chân vào giới giải trí thông qua một cuộc thi tìm kiếm tài năng.

Từ những vai diễn nhỏ, nữ diễn viên dần khẳng định vị thế bằng hàng loạt tác phẩm nổi tiếng như Lục Trinh truyền kỳ, Hoa Thiên Cốt, Sở Kiều truyện hay Sam Sam đến rồi.

Những năm gần đây, Triệu Lệ Dĩnh chuyển hướng sang các dự án chính kịch nhằm khẳng định thực lực diễn xuất. Các bộ phim như Hạnh phúc đến vạn gia hay Gió thổi Bán Hạ nhận được nhiều phản hồi tích cực từ giới chuyên môn.

Năm 2024, cô tiếp tục gây chú ý khi tham gia bộ phim Điều thứ 20 của đạo diễn Trương Nghệ Mưu. Vai diễn người phụ nữ câm đi tìm công lý cho con giúp nữ diễn viên giành nhiều giải thưởng quan trọng và được đánh giá là bước tiến lớn trong sự nghiệp.

Theo truyền thông Trung Quốc, thay vì tập trung mở rộng hoạt động kinh doanh hay tham gia quá nhiều chương trình giải trí, Triệu Lệ Dĩnh ưu tiên lựa chọn các dự án phù hợp để nâng cao chuyên môn diễn xuất. Điều này giúp cô xây dựng hình ảnh nghiêm túc và nhận được nhiều thiện cảm từ công chúng.

Nữ diễn viên họ Triệu tạm dừng hoạt động nghệ thuật gần 1 năm qua (Ảnh: Sina).

Theo Baidu, thu nhập hàng năm của nữ diễn viên hiện vượt 300 triệu NDT (hơn 1.100 tỷ đồng), trong khi tổng tài sản ròng ước tính khoảng 3 tỷ NDT (gần 11.600 tỷ đồng).

Dù đang ở giai đoạn thành công của sự nghiệp, Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ tạm dừng hoạt động đóng phim trong gần một năm qua để nghỉ ngơi và nhìn nhận lại định hướng công việc.

Khoảng thời gian này cũng chứng kiến nhiều biến động trong cuộc sống cá nhân của nữ diễn viên, bao gồm sự ra đi của người thân và những tin đồn đời tư gây chú ý trên mạng xã hội.

Tuy nhiên, với vị thế hiện tại và sức ảnh hưởng lớn trong lĩnh vực giải trí, Triệu Lệ Dĩnh vẫn được xem là một trong những gương mặt có sức hút hàng đầu của màn ảnh Hoa ngữ.