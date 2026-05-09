Bức ảnh chụp nghệ sĩ Vân Dung và chị gái thời nhỏ gây sốt

Nghệ sĩ Vân Dung được công chúng yêu mến khi tham gia chương trình Đời cười của Nhà hát Tuổi trẻ. Tiếp đó là Gặp nhau cuối tuần sau này là Gặp nhau cuối năm - Táo quân, chương trình đã gắn bó với tên tuổi của chị hơn 20 năm.

Ngoài những nét diễn hài riêng biệt, ngoại hình của nữ nghệ sĩ cũng là yếu tố giúp chị tạo được chất riêng trong lòng khán giả. Trong đó, khuôn miệng nhỏ nhắn cùng nốt ruồi duyên đã theo chị từ những ngày thơ ấu.

Bức ảnh chụp Vân Dung (trái) và chị gái Vân Trang thời nhỏ (Ảnh: Facebook nhân vật).

Mới đây trên một số diễn đàn về phim ảnh, bức ảnh chụp Vân Dung và chị gái Vân Trang được chia sẻ khiến khán giả thích thú.

Trong ảnh, Vân Dung và chị gái khoảng 6-7 tuổi, mặc quần áo đồng điệu, để tóc ngắn giống nhau, được bố mẹ đưa đi chụp ảnh. Bức ảnh đã nhận về hơn 10.000 lượt yêu thích và nhiều bình luận khen vẻ đáng yêu, trong sáng của hai chị em nữ nghệ sĩ.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Vân Dung cho biết, ngày nhỏ chị được bố mẹ chiều chuộng. Vân Dung ít hơn chị gái 1 tuổi nên hai chị em khá thân thiết.

Lúc mới 3-4 tuổi, Vân Dung đã thích cùng chị gái Vân Trang đóng kịch công chúa - hoàng tử, rồi tham gia vào một số tiểu phẩm mà hai chị em làm... đạo diễn và diễn viên. Vì thế từ nhỏ, nữ diễn viên 7X đã muốn đứng trên sân khấu giống như cha mẹ mình.

“Hồi đó, mọi người thường hỏi, bố mẹ và chị gái xinh thế sao Vân Dung xấu vậy? Ngày đó, tôi gầy, đen, mắt một mí, mũi tẹt, nhìn rất buồn cười nhưng khi bị chê tôi không buồn. Bố mẹ đi làm, hai chị em trông nhau rồi bày trò chơi cùng trẻ con hàng xóm.

Có một lần, tôi “cầm đầu” một đám trẻ con chơi trò chơi. Một bạn bị thua, chúng tôi phạt bạn bằng cách lấy con dao nhựa để vào tay bạn, khi đó mẹ bạn ấy đi ngang qua thấy, quát: “Ôi giời, Dung ơi, làm gì con bác thế kia”. Vậy là tôi nổi tiếng cả khu tập thể văn công hồi ấy”, Vân Dung nhớ lại.

Vân Dung cho biết, gương mặt của chị và chị gái có nhiều điểm khá giống nhau. Tuy nhiên, Vân Trang có chiều cao nổi bật hơn em gái.

Năm 1992, Vân Trang được cả nhà động viên đi thi Hoa hậu báo Tiền Phong (tiền thân của Hoa hậu Việt Nam) vì nhan sắc xinh đẹp, chiều cao nổi bật. Vân Dung cũng đăng kí tham gia với lý do cổ vũ cho chị gái.

"Thời điểm đó vì đã đi học diễn viên nên việc đi đứng, catwalk trên sân khấu tôi có biết một chút. Thật ra, tôi là người động viên chị Trang đi thi, vì chị ấy xinh và cao nhưng lại nhút nhát nên hai chị em cùng thi cho chị ấy tự tin...", nữ diễn viên kể lại.

Vân Dung (ngoài cùng, bên phải, hàng trên) và chị gái chụp ảnh kỷ niệm với bố mẹ (Ảnh: Facebook nhân vật).

Tự tin đi thi hoa hậu nhưng hai chị em Vân Dung chưa biết lấy quần áo, son phấn ở đâu. Sau mấy ngày loay hoay tìm phương án, mẹ của nữ nghệ sĩ đã tự tay trang điểm cho 2 con gái, trang phục thì đi mượn của bạn bè, người quen.

Năm đó, Vân Dung đạt thành tích top 15 còn chị gái tiến tới top 10 chung cuộc của mùa giải. Bước ra từ một cuộc thi hoa hậu, Vân Dung tập trung phát triển công việc diễn xuất còn chị gái Vân Trang thì theo đuổi đam mê kinh doanh ẩm thực khá thành công.

Thân thiết chị gái như vậy nhưng Vân Dung vẫn rất độc lập, cá tính. Giờ đây, mỗi khi có chuyện không vui, chị vẫn giữ thói quen ít tâm sự và chia sẻ với ai.

“Tôi sống khép kín vì sợ làm phiền người khác. Tôi sẽ tự mình giải quyết khi nào không giải quyết được thì mới chia sẻ với mẹ với chị, nhưng cũng rất hạn chế. Khi chia sẻ rồi thì tôi rất mong sẽ nhận được những lời khuyên, những lời động viên để bản thân có động lực vượt qua khó khăn...”, Vân Dung tâm sự.

Nói về nghề diễn, Táo Y tế của Gặp nhau cuối năm cho biết, hơn 30 năm làm nghệ thuật, điều chị tự hào là bản thân đi lên từ năng lực của mình.

Chị có một gia tài tác phẩm đáng tự hào, với hơn 20 năm đóng Táo quân, 8 năm Gặp nhau cuối tuần cho đến hàng loạt phim truyền hình và điện ảnh.

"Phần thưởng lớn nhất là tình yêu của khán giả qua nhiều thế hệ. Có người nói với tôi họ xem Vân Dung từ lúc 4 tuổi, đến giờ con cháu họ vẫn yêu mến Vân Dung. Một diễn viên được 3-4 thế hệ trong một gia đình cùng đón nhận, đó là hạnh phúc rất lớn. Tôi cảm thấy mình nhận được quá nhiều nên không có gì phải hối hận", chị bày tỏ.

Vân Dung cũng không sợ hết thời, chị cho rằng, nghề diễn có đặc thù là ở mỗi độ tuổi đều có những vai diễn phù hợp.

"Các bậc tiền bối như NSND Như Quỳnh hay những nghệ sĩ gạo cội vẫn tỏa sáng ở tuổi 80. Nghệ sĩ không có tuổi nghỉ hưu, chỉ có lúc mệt quá thì tạm nghỉ để uống trà, ăn kẹo lạc thôi (cười)", Vân Dung bộc bạch.

Nhan sắc hiện tại của nghệ sĩ Vân Dung (Ảnh: Facebook nhân vật).

Nữ diễn viên cho biết trên sân khấu, chị thường đóng vai ồn ào, nhưng ngoài đời lại là mẫu phụ nữ hướng nội, nhút nhát. Một khi bước xuống sân khấu, chị chỉ muốn dành thời gian cho gia đình và chăm sóc bản thân.

Khi được hỏi về bí quyết giữ sự trẻ đẹp hơn tuổi, nữ nghệ sĩ nói: "Tôi luôn lạc quan, cười nhiều. Tôi không bao giờ chia sẻ chuyện tiêu cực lên mạng xã hội. Facebook tôi chỉ toàn những bài thơ, bài văn hay, hình ảnh đầy năng lượng đến khán giả".