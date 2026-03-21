BTS tái hợp sau gần 4 năm, trở thành sự kiện chấn động Hàn Quốc

Sau 3 năm 9 tháng gián đoạn, nhóm BTS chính thức tái hợp với album ARIRANG. Đây là lần đầu tiên đầy đủ 7 thành viên cùng xuất hiện kể từ khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự.

Tối 21/3, nhóm tổ chức đêm nhạc trở lại mang tên BTS The Comeback Concert | Arirang tại Quảng trường Gwanghwamun - trung tâm chính trị và văn hóa của Hàn Quốc.

Ngay từ trước khi sự kiện diễn ra, sức hút của BTS đã khiến Seoul bước vào trạng thái an ninh cao. Chính phủ Hàn Quốc kích hoạt các biện pháp bảo vệ cấp quốc gia, trong khi sân bay quốc tế Incheon tăng cường kiểm tra nhập cảnh. Đây được xem là động thái chưa từng có đối với một sự kiện âm nhạc.

Theo ước tính, khoảng 260.000 khán giả sẽ đổ về khu vực tổ chức. Con số này được cho là tương đương lượng cổ động viên từng tham dự World Cup 2002 tại Hàn Quốc và Nhật Bản. Buổi biểu diễn còn được phát trực tiếp trên nền tảng Netflix tại hơn 190 quốc gia, với lượng người xem dự kiến vượt 100 triệu.

Trước làn sóng người hâm mộ quốc tế đổ về, chính quyền Seoul triển khai kế hoạch an ninh quy mô lớn với hơn 15.000 nhân sự, bao gồm cảnh sát, lính cứu hỏa và lực lượng bảo vệ.

Các biện pháp kiểm soát được siết chặt, từ việc lắp đặt rào chắn nhiều lớp, kiểm tra kim loại, rà soát hành lý cho đến thành lập đội đặc nhiệm đối phó nguy cơ từ thiết bị bay không người lái.

Giao thông quanh khu vực trung tâm cũng bị hạn chế, nhiều ga tàu điện ngầm tạm thời không dừng đón trả khách. Bên cạnh đó, các trạm y tế dã chiến được thiết lập nhằm đảm bảo an toàn cho người tham dự.

Không khí trước thềm đêm nhạc trở nên sôi động khi người dân và du khách bày tỏ sự hào hứng. Một khán giả chia sẻ với Korea Herald rằng BTS là “bảo vật quốc gia” và hy vọng sự kiện sẽ để lại ấn tượng tốt với bạn bè quốc tế.

Trên mạng xã hội, các thành viên BTS cũng gửi lời nhắn tới người hâm mộ. Trưởng nhóm RM bày tỏ sự háo hức và kêu gọi khán giả tuân thủ hướng dẫn an ninh để đảm bảo buổi diễn diễn ra suôn sẻ. Thành viên Jin chia sẻ cảm xúc xúc động khi được gặp lại người hâm mộ tại một địa điểm ý nghĩa sau thời gian dài.

Ra mắt năm 2013, BTS gồm 7 thành viên và nhanh chóng vươn lên trở thành một trong những nhóm nhạc có sức ảnh hưởng toàn cầu lớn nhất của Kpop (nhạc trẻ Hàn Quốc). Âm nhạc của nhóm kết hợp nhiều thể loại như hip-hop, R&B, đồng thời khai thác các chủ đề xã hội, tâm lý và tình yêu, tạo sự đồng cảm với khán giả trẻ.

Không chỉ liên tục lập kỷ lục về doanh số album và lượt nghe trực tuyến, BTS còn ghi dấu ấn tại các bảng xếp hạng quốc tế, đặc biệt là Billboard. Các sản phẩm âm nhạc của BTS liên tục lập kỷ lục về doanh số và lượt nghe trực tuyến, đồng thời giúp Kpop mở rộng ảnh hưởng toàn cầu.

Bên cạnh thành công nghệ thuật, nhóm được đánh giá là “đại diện văn hóa” của Hàn Quốc khi góp phần lan tỏa làn sóng Hallyu (làn sóng văn hoá Hàn Quốc) và mang về nguồn thu hàng tỷ USD cho nền kinh tế.

Album mới ARIRANG được xem là dự án mang đậm bản sắc văn hóa, khi nhóm lựa chọn cảm hứng từ dân ca Hàn Quốc. Ca khúc chủ đề cùng bài hát tiếng Anh - Swim - nhanh chóng tạo hiệu ứng trên các bảng xếp hạng.

Sau đêm diễn quan trọng tại Seoul, BTS dự kiến khởi động chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới tại 34 thành phố với 82 buổi biểu diễn từ tháng 4 tới, thu hút khoảng 5 triệu khán giả và mang về doanh thu ước tính hơn 1.200 tỷ won (gần 21.000 tỷ đồng).