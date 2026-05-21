Brad Pitt tình tứ bên bạn gái kém 29 tuổi giữa lúc bị các con xa cách

Brad Pitt lọt vào ống kính giới săn tin khi nắm tay Ines de Ramon trên thảm đỏ sự kiện. Tài tử ngoài 60 tuổi diện vest lịch lãm, trong khi bạn gái gây chú ý với thiết kế cúp ngực gợi cảm. Cả hai liên tục dành cho nhau những cử chỉ thân mật và thoải mái trò chuyện cùng các khách mời.

Brad Pitt và bạn gái Ines de Ramon tham dự sự kiện ở Los Angeles (Ảnh: Getty).

Trước đó không lâu, việc Brad Pitt vắng mặt trong lễ tốt nghiệp của con gái nuôi Zahara gây nhiều bàn luận. Buổi lễ có sự tham dự của Angelina Jolie cùng các con. Tại đây, Zahara dành nhiều lời yêu thương cho mẹ và gia đình, nhưng không nhắc đến cha nuôi.

Theo truyền thông quốc tế, Zahara đã bỏ họ “Pitt” khỏi tên của mình. Khi bước lên sân khấu nhận bằng cử nhân ngành Tâm lý học tại trường Cao đẳng Spelman ở Atlanta, cô được giới thiệu với tên Zahara Marley Jolie.

Mối quan hệ giữa Brad Pitt và các con được cho là rạn nứt trong nhiều năm qua, đặc biệt kể từ sau cuộc ly hôn ồn ào với Angelina Jolie. Zahara công khai bỏ họ cha từ năm 2023 và được cho là không còn liên lạc với Brad Pitt.

Không chỉ Zahara, 2 con gái Vivienne và Shiloh cũng có động thái tương tự. Tháng 5/2024, Shiloh nộp đơn xin bỏ họ “Pitt” khỏi tên khai sinh và sử dụng tên Shiloh Jolie trong các lớp học vũ đạo. Trong khi đó, Vivienne không còn dùng họ “Pitt” trong phần giới thiệu của vở nhạc kịch The Outsiders do cô và mẹ cùng tham gia sản xuất.

Brad Pitt chia sẻ, anh như hồi sinh nhờ mối quan hệ với Ines (Ảnh: People).

Hồi tháng 2, Maddox - con trai cả của cặp sao Hollywood - cũng được cho là bỏ họ cha trong phần credit của dự án phim mới tham gia.

Mối quan hệ căng thẳng giữa Brad Pitt và các con từ lâu trở thành đề tài được truyền thông quốc tế quan tâm. Một cựu vệ sĩ của gia đình Jolie - Pitt từng tiết lộ Angelina Jolie bị cho là đã “khuyến khích” các con hạn chế gặp cha trong những lần nam diễn viên đến thăm.

Brad Pitt và Angelina Jolie từng là một trong những cặp đôi quyền lực nhất Hollywood. Sau hơn 10 năm gắn bó và có 6 người con, họ tổ chức hôn lễ tại điền trang Château Miraval (Pháp) vào năm 2014.

Tuy nhiên, chỉ 2 năm sau, Angelina Jolie đệ đơn ly hôn, mở ra cuộc chiến pháp lý kéo dài liên quan đến quyền nuôi con và phân chia tài sản. Cuối năm 2024, cả hai hoàn tất thủ tục ly hôn nhưng vẫn tiếp tục tranh chấp liên quan đến điền trang tại Pháp.

Angelina Jolie nhận được sự ủng hộ của các con (Ảnh: Getty).

Trái ngược với những căng thẳng cùng vợ cũ, Brad Pitt được cho là tìm thấy sự bình yên bên Ines de Ramon. Nhà thiết kế trang sức xuất hiện bên tài tử nhiều hơn trong hơn 2 năm qua, đồng hành cùng anh tại các sự kiện lớn.

Nguồn tin của tạp chí People cho biết Brad Pitt trân trọng sự đồng hành của Ines và xem cô là người mang lại cảm giác cân bằng sau cuộc hôn nhân đổ vỡ. Dù hạnh phúc bên nhau, nam diễn viên hiện chưa nghĩ đến chuyện tái hôn.

Những năm gần đây, Brad Pitt lựa chọn cuộc sống kín tiếng hơn, dành thời gian cho điêu khắc và âm nhạc. Anh hạn chế các mối quan hệ xã giao và chủ yếu gắn bó với bạn bè thân thiết.

Brad Pitt hiện vẫn là một trong những ngôi sao hàng đầu Hollywood sau gần 40 năm hoạt động nghệ thuật. Anh sở hữu nhiều giải thưởng danh giá như Oscar, BAFTA và Quả cầu vàng, đồng thời nằm trong nhóm diễn viên có mức cát-xê cao nhất thế giới.

Theo thống kê của Celebrity Net Worth, tài sản của Brad Pitt ước tính khoảng 400 triệu USD. Ngoài diễn xuất, tài tử còn tham gia sản xuất phim, đầu tư bất động sản và kinh doanh trong lĩnh vực thời trang, mỹ phẩm.