Brad Pitt chỉ trích Angelina Jolie, cuộc chiến 164 triệu USD chưa kết thúc

Sau gần 4 năm kiện tụng, vụ việc không những chưa hạ nhiệt mà còn ngày càng phức tạp, với những động thái pháp lý mới từ cả hai phía.

Theo tài liệu tòa án mới nhất, phiên xét xử được ấn định vào ngày 1/2/2027. Tuy nhiên, phía Angelina Jolie đề nghị lùi thời điểm này đến tháng 11/2027. Động thái này ngay lập tức vấp phải sự phản đối từ Brad Pitt. Nam diễn viên chỉ chấp nhận trì hoãn trong thời gian ngắn, khoảng 2 tháng, và không đồng ý kéo dài vụ kiện đến cuối năm.

Cuộc chiến tranh chấp tài sản của Brad Pitt và Angelina Jolie chưa có hồi kết (Ảnh: TMZ).

Trong hồ sơ gửi tòa, Brad Pitt cho rằng việc trì hoãn đang gây ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống cá nhân và hoạt động kinh doanh của anh. Tài tử sinh năm 1963 nhấn mạnh rằng tranh chấp kéo dài khiến anh không thể tận hưởng sự yên bình tại điền trang ở Pháp, đồng thời làm đình trệ hoạt động sản xuất rượu vang, một trong những dự án kinh doanh quan trọng mà anh theo đuổi nhiều năm qua.

Đáp lại, Angelina Jolie bác bỏ lập luận này, khẳng định chính Brad Pitt là người khởi xướng vụ kiện. Phía nữ diễn viên khẳng định không có bằng chứng nào cho thấy khả năng sinh sống của Brad tại Miraval bị ảnh hưởng bởi tranh chấp. Những phản bác qua lại cho thấy mâu thuẫn giữa 2 ngôi sao vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, dù đã nhiều năm kể từ khi họ chính thức “đường ai nấy đi”.

Một trong những điểm nóng của vụ kiện nằm ở thương vụ Angelina Jolie bán cổ phần của mình tại Miraval cho công ty Stoli Group, thông qua công ty con Tenute del Mondo. Động thái này bị Brad Pitt xem là vi phạm thỏa thuận giữa hai bên.

Phía tài tử Hollywood giải thích, anh và vợ cũ từng cam kết, không ai được phép bán cổ phần nếu chưa có sự đồng ý của người còn lại. Điều này đã trở thành “ngòi nổ” khiến nam diễn viên đệ đơn kiện vợ cũ vào năm 2022.

Brad Pitt và Angelina Jolie khi còn hạnh phúc (Ảnh: Getty).

Vụ việc càng trở nên phức tạp khi xuất hiện nhân vật thứ 3 - doanh nhân Nga Yuri Shefler - người đứng sau thương vụ mua lại cổ phần từ Jolie. Brad Pitt cáo buộc Shefler tìm cách tận dụng tranh chấp để thâu tóm quyền kiểm soát điền trang.

Nam diễn viên đã đề nghị tòa buộc vị tỷ phú này tham gia thẩm vấn từ xa, nhưng phía Shefler từ chối với lý do ông là công dân Thụy Sĩ và không thuộc thẩm quyền trực tiếp của tòa án Mỹ.

Để củng cố lập luận, Brad Pitt đã cung cấp các bằng chứng về mối liên hệ trực tiếp giữa Angelina Jolie và Yuri Shefler trong thương vụ chuyển nhượng, nhằm chứng minh rằng doanh nhân này nắm giữ những thông tin quan trọng liên quan đến vụ kiện. Tuy nhiên, phía đối phương vẫn giữ lập trường không hợp tác, khiến tiến trình pháp lý thêm phần kéo dài.

Brad Pitt và Angelina Jolie từng là một trong những cặp đôi quyền lực nhất Hollywood, gắn bó hơn 10 năm và có 6 người con chung. Họ tổ chức hôn lễ tại điền trang Château Miraval (Pháp) vào năm 2014, nơi từng được xem là biểu tượng cho cuộc sống gia đình hạnh phúc của cả hai. Tuy nhiên, chỉ 2 năm sau đó, Jolie đệ đơn ly hôn, mở ra chuỗi tranh chấp kéo dài từ quyền nuôi con đến phân chia tài sản giữa 2 người.

Điền trang Château Miraval từng là tài sản chung của Brad Pitt và Angelina Jolie (Ảnh: Reuters).

Trong một chia sẻ trước đó, Angelina Jolie từng cho biết cô đã để lại cho Brad Pitt quyền kiểm soát nhiều tài sản, bao gồm cả Miraval, với hy vọng giảm căng thẳng sau ly hôn.

Tuy nhiên, nữ diễn viên thừa nhận cô và các con chưa từng quay lại nơi này, bởi điền trang gắn liền với những ký ức đau buồn. “Chúng tôi kết hôn ở đó, tôi mang thai ở đó và đưa các con về nhà từ bệnh viện tại đó. Việc phải rời đi thật sự khó khăn”, Jolie chia sẻ.

Sau nhiều năm giằng co, vụ kiện có bước ngoặt vào cuối năm 2025 khi Brad Pitt giành được lợi thế pháp lý quan trọng. Thẩm phán Tòa án cấp cao Los Angeles (Mỹ) đã yêu cầu Angelina Jolie cung cấp 22 tài liệu, bao gồm email (thư điện tử) và tin nhắn liên quan đến việc bán cổ phần Miraval. Đây được xem là bước tiến đáng kể giúp làm rõ các tình tiết trong vụ tranh chấp.

Truyền thông quốc tế nhận định, cuộc chiến pháp lý trị giá 164 triệu USD giữa 2 ngôi sao hàng đầu Hollywood được dự báo còn kéo dài. Không chỉ là tranh chấp tài sản, vụ việc phản ánh sự phức tạp trong mối quan hệ hậu ly hôn của một trong những cặp đôi nổi tiếng nhất thế giới.