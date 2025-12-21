Brad Pitt bình yên bên bạn gái kém 27 tuổi, muốn làm bố ở tuổi 62

“Họ thích giữ mọi thứ đơn giản, tạo ra những truyền thống thân mật và thường chỉ ăn mừng với một nhóm nhỏ bạn bè thân thiết vào các dịp lễ hội”, một người quen của cặp đôi chia sẻ.

Brad Pitt và Ines de Ramon bắt đầu hẹn hò từ năm 2022, song phải đến Liên hoan phim Venice 2024, cả hai mới chính thức sánh đôi trên thảm đỏ. Trước đó, họ nhiều lần bị bắt gặp cùng nhau tại các triển lãm nghệ thuật, buổi hòa nhạc và sự kiện điện ảnh, song luôn giữ thái độ kín đáo trước truyền thông.

Brad Pitt và Ines de Ramon đang có mối quan hệ ổn định và hạnh phúc (Ảnh: DM).

Theo các nguồn tin, Ines de Ramon có nhiều sở thích và mối quan tâm chung với Brad Pitt. Trong suốt chiến dịch quảng bá bộ phim lấy cảm hứng từ giải đua Công thức 1 mùa hè năm nay, người đẹp thường xuyên đồng hành bên nam tài tử. Điều này cho thấy mối quan hệ giữa họ ngày càng gắn bó.

Một nguồn tin tiết lộ với People: “Ban đầu, đây chỉ là mối quan hệ thoải mái, vui vẻ. Nhưng sau khi dọn về sống chung, họ nhận ra có sự kết nối đặc biệt. Hiện, cả hai rất nghiêm túc và đã bắt đầu lên kế hoạch cho tương lai”.

Một người bạn của Brad Pitt cho rằng Ines de Ramon chính là động lực giúp nam diễn viên khép lại cuộc chiến ly hôn kéo dài 8 năm với vợ cũ, nữ diễn viên Angelina Jolie. “Anh ấy chịu ảnh hưởng tích cực từ Ines và lựa chọn ổn định cuộc sống”, nguồn tin của Page Six cho biết.

Brad Pitt nhận được sự ủng hộ, đồng hành của Ines de Ramon suốt 3 năm qua (Ảnh: DM).

Các nguồn tin khác cũng khẳng định Brad Pitt đang ở giai đoạn viên mãn. “Họ rất hạnh phúc, tâm đầu ý hợp. Brad nhẹ nhõm vì chuyện ly hôn đã khép lại. Cuộc sống hiện tại của anh ấy không có gì để phàn nàn”, một người bạn thân chia sẻ.

Theo People, mùa hè năm nay, Brad Pitt và Ines de Ramon đã chuyển đến sống chung trong một ngôi nhà mới. “Brad coi Ines là một phần trong mọi kế hoạch của mình. Khi ở nhà, họ chỉ muốn thư giãn bên nhau và cùng biến không gian sống thành một tổ ấm thực sự”, nguồn tin cho biết.

Sau buổi công chiếu toàn cầu bộ phim F1 tại New York (Mỹ) hồi tháng 6, Brad Pitt được cho là rất vui khi có Ines ở bên cạnh. “Cô ấy điềm đạm, luôn ủng hộ và giúp Brad giữ được sự cân bằng trong cuộc sống”, một người quen nói.

Đến tháng 8, khi mẹ của Brad Pitt - bà Jane Etta Pitt - qua đời ở tuổi 84, Ines tiếp tục là chỗ dựa tinh thần quan trọng cho nam diễn viên.

Sau gần 3 năm bên nhau, mối quan hệ của cặp đôi được cho là đã bước sang giai đoạn mới. Một nguồn tin tiết lộ với In Touch rằng, Brad Pitt và bạn gái kém 27 tuổi đang cân nhắc khả năng có thêm thành viên trong gia đình.

Brad Pitt và bạn gái kém tuổi đã dọn về sống chung, dự định có con chung (Ảnh: Getty Images).

“Brad không ngại trở thành cha lần nữa. Anh ấy có sức khỏe tốt, tràn đầy năng lượng và cảm thấy mình trẻ hơn tuổi rất nhiều”, nguồn tin cho hay.

Sau gần 40 năm hoạt động nghệ thuật, Brad Pitt hiện là một trong những ngôi sao Hollywood có mức thù lao cao nhất.

Theo Celebrity Net Worth, tài sản của anh ước tính khoảng 400 triệu USD, đến từ diễn xuất, sản xuất phim, kinh doanh thời trang, mỹ phẩm chăm sóc da và bất động sản.

Brad Pitt từng trải qua 2 cuộc hôn nhân với Jennifer Aniston và Angelina Jolie. Với Angelina Jolie, anh có 6 người con, gồm 3 con nuôi và 3 con ruột. Theo thỏa thuận ly hôn, các con sống cùng mẹ và Brad Pitt có quyền thăm nom.

Về phía Ines de Ramon, cô hiện theo đuổi công việc thiết kế trang sức tại Los Angeles. Cô tốt nghiệp chuyên ngành quản trị kinh doanh tại Đại học Geneva (năm 2013), sở hữu chứng chỉ tư vấn dinh dưỡng và chăm sóc sức khỏe.

Trước khi quen Brad Pitt, Ines từng có một cuộc hôn nhân ngắn ngủi và không có con. Người đẹp thông thạo nhiều ngoại ngữ như tiếng Anh, Đức và Italy.