“Bông hồng lai” làm dâu hào môn, được bố mẹ chồng trao toàn bộ gia sản

"Ông trùm" Hướng Hoa Cường gây sốc với quyết định chia tài sản

Trong một video đăng tải trên mạng xã hội, Hướng Hoa Cường cho biết tài sản sẽ được đưa vào quỹ tín thác gia đình và con dâu cả - nữ diễn viên Quách Bích Đình - là người được tin tưởng giao vai trò quản lý.

Theo ông Hướng Hoa Cường, quyết định này xuất phát từ sự đánh giá cao dành cho con dâu về khả năng quản lý tài chính cũng như lối sống tiết chế. Ông thẳng thắn nói: “Bích Đình là kiểu người thực sự giỏi quản lý tiền bạc và không phung phí”.

Vợ chồng Hướng Hoa Cường bên con dâu và 2 cháu nội (Ảnh: Sina).

Hai con trai của ông - Hướng Tả và Hướng Hữu - không trực tiếp nắm quyền kiểm soát khối tài sản, mà mỗi tháng chỉ có thể nhận phí sinh hoạt cố định thông qua quỹ.

Chia sẻ thêm, ông cho biết việc lập quỹ tín thác nhằm đảm bảo tính minh bạch và ổn định lâu dài cho gia đình, đồng thời vẫn để ngỏ khả năng điều chỉnh trong tương lai.

“Tôi có thể lập di chúc trước nhưng không thể chia tài sản trước. Trước khi chia, con vẫn là con, nhưng sau khi chia, con có thể khác đi. 10 năm nữa, nếu tôi thấy ai làm tốt, tôi có thể thay đổi mọi thứ”, ông nói thêm.

Trước đó, vợ chồng ông từng bày tỏ quan điểm không để công ty gia đình chuyển giao trực tiếp cho thế hệ thứ 2, mà hướng đến việc bảo đảm nền tảng vững chắc cho thế hệ kế tiếp.

Gia đình họ Hướng nhiều năm qua luôn là tâm điểm truyền thông Hong Kong. Con trai cả Hướng Tả theo đuổi sự nghiệp nghệ thuật và kết hôn với nữ diễn viên Quách Bích Đình vào năm 2019. Cặp đôi hiện có 2 con và thường xuyên xuất hiện cùng gia đình trong các sự kiện.

Trong khi đó, con trai thứ - Hướng Hữu - từng vướng một số ồn ào đời tư, khiến vợ chồng ông Hướng không ít lần phải lên tiếng. Quyết định phân chia tài sản của ông Hướng Hoa Cường khiến Hướng Hữu bức xúc nhưng vợ chồng "ông trùm làng giải trí Hong Kong" quyết định phớt lờ.

Bà Trần Lam (phải) quyết định trao toàn bộ quyền quản lý tài sản cho con dâu, nữ diễn viên Quách Bích Đình (Ảnh: Sina).

Hướng Hoa Cường là một trong những nhân vật có ảnh hưởng sâu rộng trong ngành điện ảnh Hong Kong. Ông hoạt động đa vai trò: Nhà sản xuất, doanh nhân và từng tham gia diễn xuất.

Dù xuất thân từ một gia đình có bối cảnh kinh doanh phức tạp, Hướng Hoa Cường đã xây dựng con đường riêng và trở thành thế lực đáng kể trong làng giải trí châu Á.

Cùng vợ là Trần Lam, ông đồng sáng lập China Star Entertainment Group - hãng phim đứng sau nhiều tác phẩm nổi bật của làng giải trí Hong Kong giai đoạn thập niên 1990-2000.

China Star từng hợp tác với các ngôi sao hàng đầu như Châu Tinh Trì, Lý Liên Kiệt và Lưu Đức Hoa, góp phần tạo nên thời kỳ hoàng kim của điện ảnh xứ hương cảng.

Vợ chồng Hướng Hoa Cường và Trần Lam nổi tiếng trong làng giải trí xứ hương cảng (Ảnh: Sina).

Không chỉ là bạn đời, Trần Lam còn được xem là cộng sự chiến lược thân cận nhất của Hướng Hoa Cường. Bà nổi tiếng với phong cách quyết đoán, mạnh mẽ và được đánh giá là người có vai trò quan trọng trong việc hoạch định hướng đi của China Star cũng như duy trì mạng lưới quan hệ trong giới giải trí.

Vợ chồng Hướng Hoa Cường - Trần Lam được xem là một trong những cặp đôi quyền lực bậc nhất showbiz Hong Kong, sở hữu tiềm lực tài chính lớn và tầm ảnh hưởng sâu rộng. Gia đình họ thường xuyên trở thành tâm điểm truyền thông.

Giới quan sát cho rằng động thái chuyển giao quyền quản lý tài sản cho con dâu cho thấy sự tin tưởng lớn của vợ chồng Hướng Hoa Cường - Trần Lam, đồng thời phản ánh cách các gia đình tài phiệt Hong Kong xây dựng cơ chế bảo toàn tài sản thông qua quỹ tín thác thay vì phân chia trực tiếp.

Quách Bích Đình - Cô con dâu được cả gia tộc họ Hướng tin tưởng

Quách Bích Đình (SN 1984) mang hai dòng máu Mỹ - Trung, sở hữu chiều cao 1,7m cùng vẻ đẹp lai ngọt ngào, thanh tú. Cô gia nhập làng giải trí từ năm 18 tuổi với vai trò người mẫu, nhanh chóng trở thành gương mặt quen thuộc trên các tạp chí thời trang và trong nhiều chiến dịch quảng cáo trước khi lấn sân sang điện ảnh.

Quách Bích Đình sở hữu vẻ đẹp lai ngọt ngào và cuốn hút (Ảnh: IG).

Năm 2006, Quách Bích Đình bắt đầu sự nghiệp diễn xuất với bộ phim Kim sắc niên hoa. Tên tuổi cô được biết đến rộng rãi hơn qua vai Nam Tương trong loạt phim điện ảnh Tiểu thời đại (2013-2015).

Ngoài ra, nữ diễn viên còn tham gia các tác phẩm như Chúng ta kết hôn đi, Đây khoảng sao trời kia khoảng biển, Nói với gió rằng tôi yêu em… Truyền thông Hoa ngữ gọi cô là "bông hồng lai". Nhìn chung, sự nghiệp nghệ thuật của cô được đánh giá khá thuận lợi và ổn định.

Năm 2018, cô bén duyên với Hướng Tả - con trai của nhà sản xuất quyền lực Hướng Hoa Cường - khi cùng tham gia một chương trình truyền hình. Mối quan hệ của họ nhận được sự ủng hộ từ gia đình nhà trai.

Đầu năm 2019, cặp đôi công khai tình cảm và không lâu sau đó tổ chức hôn lễ tại Italy vào tháng 9 cùng năm.

Quách Bích Đình và chồng, Hướng Tả (Ảnh: Sina).

Sau khi trở thành con dâu của gia đình có vị thế trong làng giải trí Hong Kong, Quách Bích Đình hạn chế hoạt động nghệ thuật để ưu tiên chăm sóc tổ ấm. Cô và Hướng Tả thường xuyên chia sẻ hình ảnh đời thường ấm áp bên nhau, đồng thời xuất hiện cùng vợ chồng Trần Lam tại một số sự kiện.

Nữ diễn viên sinh 2 con trong 3 năm đầu hôn nhân. Dù từng xuất hiện một số tin đồn xoay quanh cuộc sống làm dâu như chồng ngoại tình và vô tâm, Bích Đình lựa chọn giữ im lặng.

Về phía gia đình chồng, bà Trần Lam nhiều lần công khai bày tỏ sự hài lòng và tin tưởng con dâu, đồng thời giao cho cô tham gia quản lý một số vấn đề tài chính trong gia đình.

Theo chia sẻ của Trần Lam, nếu con trai ngoại tình và khiến gia đình đổ vỡ, Quách Bích Đình sẽ được hưởng toàn bộ phần tài sản của hai vợ chồng.