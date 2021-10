"Bond-girl" của phim "Điệp viên 007" nổi nhất trong show thời trang

Ngôi sao của phim Crazy Rich Asians Gemma Chan diện bộ đồ đen sành điệu tham dự sự kiện. Nữ diễn viên sinh năm 1982 trông trẻ hơn nhiều so với tuổi thật của mình. Gemma Chan, 39 tuổi là một trong những diễn viên hàng đầu nước Anh. Cô được biết tới qua các phim như Fantastic Beasts and Where to Find Them (2016) và Transformers: The Last Knight (2017). Gần đây cô lồng tiếng cho nhân vật phản diện Namaari trong bộ phim hoạt hình Raya and the Last Dragon (2021) của Disney. Sắp tới cô sẽ xuất hiện trong phim "bom tấn" của Marvel Studios - Eternals.