Bốn "anh tài" hội ngộ: Tăng Phúc hát rock, Hà Lê làm mới "Diễm xưa"

Mới đây, đêm nhạc ngoài trời Unstoppable - Không lùi bước diễn ra tại Tây Ninh, quy tụ 4 nghệ sĩ từng ghi dấu ấn tại chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai gồm Tăng Phúc, Hà Lê, Đỗ Hoàng Hiệp và Liên Bỉnh Phát.

Không chỉ mang đến những phần trình diễn được đầu tư, đêm nhạc còn cho thấy mối quan hệ gắn bó, thân thiết của các nghệ sĩ sau khi bước ra từ chương trình truyền hình thực tế.

Trên sân khấu Unstoppable, Đỗ Hoàng Hiệp đại diện cho tinh thần máu lửa với giọng hát nội lực, giàu cảm xúc. Nam ca sĩ dẫn dắt khán giả qua các ca khúc Chạm, Như trẻ con, Đón bình minh, cho thấy sự đa dạng trong màu sắc âm nhạc.

Tăng Phúc, Hà Lê, Đỗ Hoàng Hiệp và Liên Bỉnh Phát tổ chức đêm nhạc cùng nhau (Ảnh: Ban tổ chức).

Trong khi đó, Hà Lê mang đến hình ảnh một người đàn ông từng trải, đối diện với cô đơn, thất bại và những chiêm nghiệm về cuộc sống.

Các ca khúc như Nắng thủy tinh, Đường về, Thành phố buồn được anh thể hiện theo tinh thần hoài niệm, chậm rãi. Dù là những tác phẩm đã quen thuộc với nhiều thế hệ khán giả, nhưng qua cách xử lý của Hà Lê, các ca khúc được khoác lên màu sắc mới, gần gũi hơn với khán giả trẻ.

Một trong những điểm nhấn của chương trình là màn song ca Diễm xưa giữa Hà Lê và Tăng Phúc. Cả hai thừa nhận đây là tác phẩm mang giá trị hoài niệm lớn, không dễ để làm mới sau dấu ấn của nhiều thế hệ nghệ sĩ. Tuy nhiên, sự tiết chế và đồng điệu trong cách thể hiện đã giúp tiết mục mang lại cảm xúc trọn vẹn cho khán giả.

Liên Bỉnh Phát và Tăng Phúc trên sân khấu (Ảnh: Ban tổ chức).

Tiếp nối tinh thần "Không lùi bước", Tăng Phúc lựa chọn loạt ca khúc gắn liền với tên tuổi như Buồn thì cứ khóc đi, Đừng chờ anh nữa, Xem như…

Nam ca sĩ cho biết đây là dự án đầu tiên sau Anh trai vượt ngàn chông gai mà anh có dịp đứng chung sân khấu cùng những người anh em thân thiết.

Các nghệ sĩ chia sẻ rằng sau chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai, họ vẫn luôn đồng hành, hỗ trợ nhau trong các dự án cá nhân, không chỉ với tư cách đồng nghiệp mà còn như những người anh em trong cuộc sống.

Hà Lê chia sẻ: "Sau Anh trai vượt ngàn chông gai, các anh em hiếm có sự kết hợp cùng nhau trên sân khấu nên những dịp thế này là cách để tình cảm chúng tôi thêm bền chặt. Đầu tư một đêm nhạc như thế này còn khiến mọi người gợi nhớ về quãng thời gian diễn concert (hòa nhạc) trước đó".