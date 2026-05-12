Bom tấn “Top Gun: Maverick” giúp Tom Cruise bỏ túi hơn 2.600 tỷ đồng

Đây được xem là một trong những thương vụ thành công nhất sự nghiệp của nam diễn viên Hollywood nổi tiếng.

Ra mắt năm 2022, Top Gun: Maverick (Phi công siêu đẳng Maverick) không chỉ là phần tiếp theo của bộ phim kinh điển Top Gun sau hơn 3 thập niên, mà còn trở thành một trong những hiện tượng điện ảnh lớn nhất thế giới trong nhiều năm trở lại đây.

Bộ phim được xem là “cú hích vàng” giúp Hollywood phục hồi mạnh mẽ sau giai đoạn khó khăn của đại dịch Covid-19, đồng thời tiếp tục khẳng định sức hút hiếm có của Tom Cruise ở tuổi ngoài 60.

Ngay từ khi công chiếu, Top Gun: Maverick nhanh chóng tạo nên “cơn sốt” toàn cầu nhờ kết hợp giữa yếu tố hoài niệm, kỹ thuật điện ảnh hiện đại và những cảnh hành động được quay thật thay vì phụ thuộc quá nhiều vào kỹ xảo vi tính (CGI). Bộ phim do Joseph Kosinski thực hiện, đánh dấu sự trở lại của Tom Cruise trong vai phi công huyền thoại Pete “Maverick” Mitchell.

Nội dung phim xoay quanh Maverick khi anh trở lại trường đào tạo Top Gun để huấn luyện một nhóm phi công trẻ thực hiện nhiệm vụ nguy hiểm gần như bất khả thi. Tác phẩm không chỉ hấp dẫn khán giả yêu thích dòng phim hành động mà còn chinh phục công chúng nhờ cảm xúc, nhịp phim chắc tay và tinh thần điện ảnh cổ điển hiếm thấy giữa thời kỳ phim siêu anh hùng thống trị phòng vé.

Một trong những thành công lớn nhất của Top Gun: Maverick chính là doanh thu phòng vé khổng lồ. Bộ phim thu về gần 1,5 tỷ USD toàn cầu, trở thành tác phẩm có doanh thu cao nhất trong toàn bộ sự nghiệp của Tom Cruise.

Thành tích này giúp Top Gun: Maverick trở thành một trong những phim ăn khách nhất năm 2022 và lọt nhóm các tác phẩm có doanh thu cao nhất lịch sử điện ảnh thế giới.

Nhiều chuyên gia phòng vé nhận định đây là hiện tượng hiếm gặp trong thời kỳ hậu đại dịch. Bộ phim thu hút đồng thời cả khán giả trẻ lẫn thế hệ từng yêu thích Top Gun ra mắt năm 1986. Không ít người xem nhiều lần ngoài rạp để trải nghiệm các trường đoạn không chiến trên màn hình IMAX.

Giới truyền thông quốc tế cho rằng Top Gun: Maverick là minh chứng hiếm hoi cho việc khán giả vẫn sẵn sàng đến rạp nếu tác phẩm đủ chất lượng và mang đến trải nghiệm điện ảnh thực sự khác biệt.

Sau giai đoạn đại dịch khiến ngành công nghiệp điện ảnh lao đao, thành công của Top Gun: Maverick được xem như “vị cứu tinh” cho phòng vé Hollywood. Nhiều chuỗi rạp tại Mỹ và châu Âu ghi nhận lượng khán giả tăng mạnh nhờ sức hút của Top Gun: Maverick.

Khác với xu hướng phát hành trực tuyến song song với rạp chiếu, Tom Cruise kiên quyết bảo vệ trải nghiệm điện ảnh truyền thống. Nam diễn viên nhiều lần từ chối đưa bộ phim lên nền tảng streaming (phát trực tuyến) và cho rằng Top Gun: Maverick cần được xem trên màn ảnh lớn để cảm nhận trọn vẹn âm thanh, tốc độ và sự chân thực của các cảnh bay.

Chính lựa chọn này được xem là yếu tố quan trọng góp phần tạo nên sức hút đặc biệt cho bộ phim. Không ít chuyên gia nhận định Tom Cruise là một trong số ít ngôi sao Hollywood hiện nay còn đủ sức kéo khán giả đến rạp chỉ bằng tên tuổi cá nhân.

Không chỉ thành công về thương mại, Top Gun: Maverick còn nhận “cơn mưa lời khen” từ giới phê bình quốc tế. Trên Rotten Tomatoes, bộ phim đạt hơn 95% đánh giá tích cực từ giới chuyên môn và trở thành một trong những phim hành động được đánh giá cao nhất năm 2022.

Tờ Variety gọi đây là “bom tấn Hollywood hoàn hảo”, trong khi The Hollywood Reporter đánh giá tác phẩm vừa giàu cảm xúc vừa mang tính giải trí đỉnh cao. Nhiều cây bút điện ảnh thậm chí cho rằng Top Gun: Maverick là ví dụ hiếm hoi về phần tiếp theo vượt qua cả bản gốc.

Giới phê bình đặc biệt ca ngợi cách đoàn phim thực hiện các cảnh hành động thực tế thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào kỹ xảo. Máy quay được gắn trực tiếp trong buồng lái chiến đấu cơ thật để ghi lại phản ứng của diễn viên khi bay ở tốc độ cao.

Nhờ đó, bộ phim tạo nên cảm giác chân thực hiếm thấy trong dòng phim hành động hiện đại. Không ít khán giả nhận định những phân đoạn không chiến của Top Gun: Maverick là trải nghiệm điện ảnh ngoạn mục nhất trong nhiều năm trở lại đây.

Ngoài yếu tố kỹ thuật, tác phẩm còn được đánh giá cao nhờ chiều sâu cảm xúc. Nhiều nhà phê bình cho rằng đây không đơn thuần là phim hành động mà còn là câu chuyện về tuổi tác, trách nhiệm, sự mất mát và hành trình đối diện quá khứ.

Mối quan hệ giữa Maverick và Rooster - con trai người đồng đội quá cố Goose - được xem là một trong những điểm nhấn cảm xúc quan trọng của bộ phim. Chính yếu tố này giúp Top Gun: Maverick vượt khỏi khuôn mẫu bom tấn giải trí thông thường.

Sức ảnh hưởng của bộ phim tiếp tục được khẳng định tại lễ trao giải Oscar lần thứ 95 khi tác phẩm nhận tới 6 đề cử, bao gồm hạng mục Phim hay nhất. Đây được xem là thành tích hiếm có đối với dòng phim hành động thương mại - thể loại vốn ít được Oscar ưu ái ở các hạng mục lớn.

Top Gun: Maverick sau đó giành chiến thắng ở hạng mục Âm thanh xuất sắc. Tuy nhiên, việc được đề cử Phim hay nhất đã đủ chứng minh vị thế đặc biệt của tác phẩm trong mắt giới chuyên môn.

Giới truyền thông quốc tế cũng cho rằng sức hút của bộ phim gắn liền với hình ảnh cá nhân của Tom Cruise. Ở tuổi ngoài 60, nam diễn viên vẫn tự thực hiện nhiều cảnh hành động nguy hiểm và duy trì phong độ đáng kinh ngạc.

Nhiều cây bút gọi Tom Cruise là “ngôi sao điện ảnh cuối cùng của Hollywood” - người vẫn trung thành với trải nghiệm điện ảnh truyền thống giữa thời đại streaming phát triển mạnh.

Hiện ở tuổi 64, Tom Cruise vẫn nằm trong nhóm diễn viên quyền lực nhất thế giới và liên tục góp mặt trong danh sách nghệ sĩ có thu nhập cao nhất Hollywood. Theo Guinness, ngôi sao nổi tiếng còn nắm giữ kỷ lục chuỗi phim liên tiếp đạt doanh thu trên 100 triệu USD dài nhất với 11 tác phẩm phát hành trong giai đoạn 2012-2025.

Với Top Gun: Maverick, Tom Cruise không chỉ có thêm một bom tấn tỷ USD mà còn củng cố vị thế biểu tượng phòng vé hiếm hoi còn sót lại của Hollywood hiện đại.