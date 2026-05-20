Sau buổi công chiếu đầu tiên, bộ phim đã nhận tràng pháo tay kéo dài 12 phút từ khán giả và giới chuyên môn, đây là tín hiệu cho thấy sức hút đặc biệt của tác phẩm tại mùa giải năm nay.

Fjord có sự tham gia của nữ diễn viên Renate Reinsve và nam diễn viên Sebastian Stan trong vai một cặp vợ chồng theo đạo với lối sống khắt khe.

Nhân vật người cha gốc Romania do Sebastian Stan thủ vai cùng người mẹ gốc Na Uy do Renate Reinsve đảm nhận chuyển tới sinh sống tại một ngôi làng hẻo lánh nằm cuối một vịnh hẹp ở Na Uy cùng 5 người con.

"Fjord" đang gây chú ý tại LHP Cannes 2026 (Ảnh: Deadline).

Tại vùng đất mới, gia đình nhanh chóng hòa nhập với cộng đồng địa phương và kết thân với gia đình Halberg.

Tuy nhiên, bầu không khí bình yên không kéo dài lâu khi nhà trường phát hiện những vết bầm tím trên cơ thể Elia - cô con gái lớn của gia đình. Phát hiện này lập tức châm ngòi cho một cuộc điều tra căng thẳng liên quan đến cách nuôi dạy con cái mang màu sắc tôn giáo của cặp vợ chồng.

Từ đây, Fjord mở ra chuỗi xung đột nặng nề xoay quanh ranh giới mong manh giữa niềm tin, truyền thống và bạo lực gia đình. Bộ phim không đưa ra những phán xét trực diện mà đặt khán giả vào trạng thái liên tục hoài nghi: “Đâu là tình yêu thương, đâu là sự kiểm soát núp bóng đức tin?”.

Ngay sau khi ra mắt, Fjord nhận được nhiều lời khen từ giới phê bình quốc tế. Cây bút Pete Hammond của tờ Deadline nhận định đạo diễn Cristian Mungiu tiếp tục phát huy phong cách tối giản và đầy kiểm soát vốn đã làm nên tên tuổi của ông.

Theo Hammond, Fjord là “một bộ phim thông minh, sắc bén và cuốn hút”, đồng thời là ứng viên đáng gờm cho giải Cành cọ vàng năm nay.

Trong khi đó, cây viết Guy Lodge của tờ Variety cho rằng bộ phim đặc biệt nhạy bén khi phản ánh những va chạm văn hóa và các xung đột giá trị trong một thế giới ngày càng dịch chuyển mạnh mẽ. Nhà phê bình Lee Marshall của ScreenDaily cũng đánh giá đây là “một bộ phim chính kịch giàu tính suy ngẫm về sự đối đầu giữa các hệ giá trị”.

Dàn diễn viên của "Fjord" tại buổi công chiếu phim ở LHP Cannes 2026 (Ảnh: Getty).

Trên chuyên trang Rotten Tomatoes, bộ phim hiện nhận 91% đánh giá tích cực từ giới phê bình, với điểm trung bình 7,8/10. Trong khi đó, trang Metacritic chấm bộ phim 79/100 điểm dựa trên 10 bài đánh giá đầu tiên.

Sự trở lại của nữ diễn viên Renate Reinsve tại Cannes cũng nhận được nhiều chú ý. Sau thành công của Sentimental Value ở mùa Cannes năm ngoái - tác phẩm từng nhận tràng pháo tay gần 19 phút, nữ diễn viên Reinsve tiếp tục ghi dấu ấn với màn hóa thân nội tâm và giàu cảm xúc trong Fjord.

Diễn xuất tiết chế nhưng đầy ám ảnh của cô được xem là một trong những điểm sáng lớn nhất của bộ phim.

Fjord không chỉ gây chú ý bởi nội dung mà còn bởi tên tuổi đứng sau dự án. Cristian Mungiu từ lâu đã được xem là một trong những đạo diễn tiêu biểu của điện ảnh Romania đương đại.

Phong cách làm phim của Mungiu mang đậm chất hiện thực với nhịp kể chậm rãi, góc quay tự nhiên và hạn chế tối đa âm nhạc nhằm tạo cảm giác chân thực. Trong các tác phẩm của mình, ông thường khai thác những vấn đề xã hội, đạo đức và tâm lý con người thông qua các tình huống đời thường nhưng đầy sức nặng.

Hai diễn viên chính của phim "Fjord" (Ảnh: Getty).

Tên tuổi Cristian Mungiu được biết đến rộng rãi sau thành công vang dội của 4 Months, 3 Weeks and 2 Days. Bộ phim giành giải Cành cọ vàng tại Cannes năm 2007 và được nhiều nhà phê bình xếp vào danh sách những tác phẩm châu Âu xuất sắc nhất thế kỷ 21.

Ngoài ra, Mungiu còn ghi dấu ấn với nhiều bộ phim nổi bật như Beyond the Hills, Graduation và R.M.N.. Các tác phẩm của ông thường không tạo kịch tính bằng những cú sốc thị giác hay âm thanh mà tập trung vào chiều sâu tâm lý và những xung đột âm ỉ trong đời sống con người.

Với Fjord, Cristian Mungiu tiếp tục cho thấy khả năng kể chuyện sắc lạnh nhưng đầy nhân văn của mình. Bộ phim không chỉ là câu chuyện về một gia đình mà còn phản chiếu những tranh cãi rộng lớn hơn về niềm tin, quyền nuôi dạy con cái và giới hạn của các giá trị truyền thống trong xã hội hiện đại.

Tại Cannes 2026, Fjord hiện được xem là một trong những ứng viên đáng chú ý nhất cho giải Cành cọ vàng.