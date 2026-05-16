Bổ nhiệm ông Đỗ Mạnh Hùng là Viện trưởng Nghiên cứu Văn hóa và Dân sinh

Chiều 15/5, Viện Nghiên cứu Văn hóa và Dân sinh ra mắt tại Hà Nội. Đây là tổ chức được thành lập trực thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam.

Phát biểu tại lễ ra mắt ở Hà Nội, ông Phan Xuân Dũng - Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam - cho biết, khoa học và công nghệ hiện không chỉ là động lực thúc đẩy tăng trưởng mà còn góp phần định hình vị thế của quốc gia, tổ chức và nhiều lĩnh vực hoạt động.

Theo ông Phan Xuân Dũng, việc thành lập các tổ chức khoa học mới đang được xem xét chặt chẽ, bảo đảm đáp ứng yêu cầu phát triển theo chiều sâu, hiệu quả và gắn với thực tiễn. Trong bối cảnh đó, sự ra đời của Viện Nghiên cứu Văn hóa và Dân sinh cho thấy sự quan tâm đối với lĩnh vực văn hóa và dân sinh - những yếu tố gắn trực tiếp với con người.

“Bởi mọi thành tựu khoa học - công nghệ cuối cùng đều hướng tới phục vụ con người, do đó, nghiên cứu văn hóa và dân sinh chính là một hướng tiếp cận mang tính nền tảng, lâu dài”, ông Dũng nhấn mạnh.

Ông cũng nhận định rằng, việc Viện được thành lập trong thời điểm hệ thống các tổ chức khoa học trực thuộc Liên hiệp Hội đang được rà soát, nâng cao chất lượng cho thấy sự tin tưởng của cơ quan quản lý đối với đội ngũ sáng lập cũng như định hướng hoạt động của đơn vị.

Tại sự kiện, ông Phan Xuân Dũng đã trao quyết định thành lập Viện Nghiên cứu Văn hóa và Dân sinh; đồng thời trao quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Thắng giữ chức Chủ tịch Viện, ông Đỗ Mạnh Hùng giữ chức Viện trưởng và bà Phạm Thị Hương Ngát giữ chức Phó Viện trưởng.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Đỗ Mạnh Hùng - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Văn hóa và Dân sinh - cho biết, Viện được thành lập với sứ mệnh trở thành trung tâm nghiên cứu, tư vấn và kết nối tri thức, góp phần cung cấp luận cứ khoa học phục vụ hoạch định chính sách, đồng thời lan tỏa các giá trị nhân văn trong xã hội.

Theo ông Hùng, trong thời gian tới, Viện sẽ tập trung triển khai nhiều định hướng chiến lược trọng tâm.

Trước hết, Viện đẩy mạnh nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu ứng dụng về văn hóa và dân sinh, đặc biệt với các vấn đề đặt ra trong đời sống hiện nay như chuyển đổi văn hóa trong thời đại số, bảo tồn và phát huy di sản, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, phát triển con người toàn diện.

Bên cạnh đó, Viện tăng cường tư vấn chính sách, tham gia phản biện xã hội, cung cấp các luận cứ khoa học nhằm góp phần hoàn thiện hệ thống chính sách về văn hóa và an sinh xã hội.

Viện cũng hướng tới xây dựng mạng lưới hợp tác rộng mở với các cơ quan, tổ chức, viện nghiên cứu, trường đại học trong và ngoài nước; kết nối đội ngũ chuyên gia, trí thức, nhà khoa học để hình thành hệ sinh thái tri thức đa ngành, liên ngành.

Ngoài ra, công tác truyền thông, phổ biến tri thức và lan tỏa các giá trị văn hóa tích cực cũng được chú trọng nhằm nâng cao nhận thức xã hội, củng cố nền tảng đạo đức và nhân văn trong cộng đồng.

“Viện sẽ từng bước trở thành địa chỉ nghiên cứu uy tín, có năng lực chuyên sâu, có tiếng nói khoa học và đóng góp thiết thực cho sự phát triển bền vững của đất nước”, ông Đỗ Mạnh Hùng nhấn mạnh.

Theo Viện trưởng Viện Nghiên cứu Văn hóa và Dân sinh, đơn vị cũng sẽ chú trọng triển khai các hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn, giúp họ có thêm niềm tin, cơ hội hòa nhập cộng đồng và phát triển năng lực bản thân.

Theo thông tin tại buổi lễ, Viện Nghiên cứu Văn hóa và Dân sinh là một trong hơn 570 tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam - tổ chức chính trị - xã hội tập hợp khoảng 3,7 triệu hội viên, trong đó có hơn 2,2 triệu trí thức khoa học và công nghệ.

Việc tham gia hệ thống này được kỳ vọng sẽ giúp Viện mở rộng kết nối nguồn lực trí thức, tăng cường hợp tác nghiên cứu và tham gia sâu hơn vào quá trình tư vấn, phản biện chính sách ở tầm quốc gia.