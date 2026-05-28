Binz ra mắt album đầu tay, bất ngờ nhắc đến Châu Bùi

Album Gặp lại đánh dấu sự trở lại mạnh mẽ của Binz kể từ EP Keep cầm ca. Không đơn thuần là một dự án âm nhạc, album ghi lại hành trình xuyên qua những lớp ký ức để tìm về bản thể chân thật và trọn vẹn nhất của Binz ở tuổi 38.

Sản phẩm nhận về phản ứng tích cực của khán giả lẫn giới chuyên môn. Nhiều nhận xét cho rằng Binz đã xóa nhòa ranh giới giữa âm nhạc (rap, hát), thơ ca và văn học. Nam rapper tìm về những góc khuất của quá khứ, nhặt nhạnh từng mảnh ghép ký ức và đối diện với nỗi sợ hãi để tự chữa lành những tổn thương sâu thẳm trong tâm hồn.

Trong bài đăng hôm 27/5, Binz gửi lời cảm ơn đến các đồng nghiệp, ê-kíp sản xuất, khán giả và đặc biệt nhắc đến Châu Bùi: "Cảm ơn em vì đã luôn ở bên cạnh anh trong suốt khoảng thời gian này, có những lúc anh quá mải mê với âm nhạc và vô tình để em phải chịu đựng sự cô đơn. Nhưng anh biết Gặp lại sẽ không bao giờ trọn vẹn nếu thiếu đi sự bao dung và tình yêu của em".

Thời gian qua, mạng xã hội rộ lên nhiều tin đồn về mối quan hệ tình cảm của Binz và Châu Bùi. Mới đây, Châu Bùi cũng chia sẻ ca khúc Gặp lại của Binz. Động thái của cặp đôi khiến người hâm mộ vui mừng.

Hình ảnh trưởng thành của Binz trong album đầu tay (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Xuyên suốt album là hành trình trưởng thành của Binz qua từng giai đoạn cuộc đời: Từ cậu bé nghêu ngao hát đến chàng thanh niên si tình, một lòng tôn thờ cái đẹp và chạm đỉnh cao danh tiếng để rồi lùi lại, trở thành người đàn ông thấu hiểu.

Với 10 ca khúc, album còn đánh dấu sự kết hợp giữa Binz và những màu sắc âm nhạc mang đậm dấu ấn riêng: Hà Lê (Nợ), Phan Mạnh Quỳnh (Gặp lại), Obito (Nếu) và SUGI (Không ai). Thông qua từng bài hát, các nghệ sĩ khách mời cùng Binz bóc tách và lột tả chân thực những câu chuyện khác nhau trong quá khứ.

Đặc biệt, ca khúc Em - màn kết hợp giữa Binz và SOOBIN được giấu kín đến phút chót - được cho là một trong những bài thành công nhất album. Tuy nhiên, MV lại vướng tranh cãi vì bị nghi ám chỉ cuộc hôn nhân đổ vỡ của ca sĩ Tóc Tiên và nhà sản xuất Hoàng Touliver.

Trước đó, phiên bản gốc của ca khúc từng đạt top 1 thịnh hành của YouTube Việt Nam. Xuất hiện trong album lần này, ca khúc được khoác lên mình một bản phối hoàn toàn mới.

Nói về album đầu tay, Binz cho biết: "Khi ánh đèn lùi lại để nhường chỗ cho những cảm xúc chân thật, âm nhạc trở thành nơi người nghệ sĩ nhìn nhận rõ nhất về hào quang và những khoảng lặng. Khoảnh khắc ấy chạm đến một Trung Đan (tên thật của Binz - PV) nguyên bản, chiêm nghiệm hơn, trưởng thành hơn và như được khai sinh thêm một lần nữa".