Bình Tinh xúc động khi vở cải lương “Nhật thực” nhận 6 giải thưởng quốc tế

Cuối năm 2025, “Nhật thực” từng gây tiếng vang tại Tuần lễ sân khấu Trung Quốc - ASEAN lần XII (Quảng Tây, Trung Quốc) với 4 giải vàng cho vở diễn, đạo diễn và 2 diễn viên là Lê Trung Thảo và Bình Tinh. Từ thành tích ấn tượng này, đại diện ban tổ chức Liên hoan Sân khấu Nam Á và Đông Nam Á 2026 - lần III đã trực tiếp gửi lời mời đến đạo diễn Nguyên Đạt và ê-kíp.

Ở lần thứ hai “xuất ngoại”, vở cải lương thể nghiệm “Nhật thực” (tác giả Lê Duy Hạnh, đạo diễn Lê Nguyên Đạt) thuộc đơn vị Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TPHCM đã đạt 6 giải gồm Vở diễn xuất sắc nhất cùng 5 giải cá nhân là Đạo diễn xuất sắc - Lê Nguyên Đạt, Nhạc sĩ xuất sắc - Võ Thanh Liêm và Diễn viên xuất sắc - Lê Trung Thảo, Bình Tinh, Lê Hải.

Các diễn viên trong vở cải lương thể nghiệm “Nhật thực” (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

NSƯT, đạo diễn Lê Nguyên Đạt cho biết vở “Nhật thực” chính là phiên bản cải lương của vở kịch thể nghiệm “Diễn kịch một mình” của cố soạn giả Lê Duy Hạnh từng gây tiếng vang vào đầu thập niên 1990 với phần độc diễn của NSND Bạch Tuyết.

Năm 2019, được sự chấp thuận của tác giả Lê Duy Hạnh, anh ra mắt phiên bản cải lương “Nhật thực” với phần độc diễn của NSƯT Lê Trung Thảo, tạo dấu ấn sâu đậm với khán giả.

"Từ đó, tôi cũng không ngừng biến tấu, cho ra nhiều phiên bản khác nhau. Và phiên bản lần này là phiên bản thứ 9 của tôi với rất nhiều điểm mới lạ khi có đến 6 diễn viên, 3 diễn viên chính là Lê Trung Thảo, Bình Tinh và Lê Văn Hải. Bên cạnh đó là hai phụ diễn gồm Ngọc Cương (con trai cố nghệ sĩ Chinh Nhân) và diễn viên múa Phượng Hằng.

Vở diễn cũng rút gọn chỉ còn 60 phút, phù hợp với yêu cầu của liên hoan là nhìn lại bản sắc dân tộc, có sự kết hợp hài hòa giữa dân tộc và hiện đại, hướng tới tính đương đại, giao lưu văn hóa thế giới", đạo diễn chia sẻ.

Bình Tinh nhận giải Nữ diễn viên xuất sắc (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Liên hoan Sân khấu Nam Á và Đông Nam Á 2026 diễn ra từ 25/5 đến 30/5 với khoảng 20 đại diện đến từ Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Lào, Singapore, Campuchia, Malaysia, Indonesia…

Vở “Nhật thực” có 2 suất diễn vào ngày 27 và 29/5 thu hút sự quan tâm của đại biểu các nước và đông đảo khán giả nước bạn. Theo Ban giám khảo, nội dung của vở đã chạm vào trái tim người xem cũng như mang ý nghĩa sâu sắc về cải lương và bảo tồn loại hình nghệ thuật truyền thống của dân tộc Việt Nam. Câu chuyện của vở dễ tiếp cận và truyền tải thông điệp chung của nhiều nền văn hóa.

Diễn viên Bình Tinh chia sẻ: “Khi nghe ban tổ chức xướng tên cho giải Diễn viên xuất sắc cùng các thầy cô và đồng nghiệp, tôi vẫn còn bất ngờ bởi đây là thành quả lớn mà mình không dám mơ tới. Đây là một kỷ niệm thật đẹp trên bước đường hoạt động nghề, đồng thời cũng là động lực để tôi cố gắng phấn đấu hơn nữa trên bước đường phía trước”.

Trong vở, Bình Tinh vào vai một cô gái yêu nghệ thuật sân khấu cải lương, có hành trình tìm hiểu về nguồn gốc của cải lương 100 năm qua. Ban giám khảo quốc tế nhận định, Bình Tinh là diễn viên có vóc dáng bé nhỏ nhưng đầy tài năng. Khi cô cất giọng hát và biểu diễn có một sức hút rất lạ.