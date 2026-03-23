Bình An tiết lộ phản ứng của vợ khi xem chồng đóng cảnh "nóng", bị tra tấn

Diễn viên Bình An (SN 1993, quê Phú Thọ) đang trở thành tâm điểm chú ý và nhận được sự quan tâm của khán giả truyền hình khi vào vai Chiến, trong bộ phim giờ vàng Đồng hồ đếm ngược.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Bình An thừa nhận Chiến là vai phản diện "nặng đô" nhất anh từng đảm nhận, một nhân vật dường như hội tụ tất cả những mảng màu "đểu" mà nam diễn viên đã thể hiện trước đây. Nếu các vai diễn trước chỉ dừng lại ở việc phản bội hay thực dụng để đổi lấy lợi ích, thì với Chiến, đó là một "combo" hoàn chỉnh: Vừa là "tiểu tam" vừa là "phi công".

Để thể hiện trọn vẹn nhân vật này, nam diễn viên đã làm việc kỹ lưỡng với đạo diễn Bùi Tiến Huy, cân nhắc từng chi tiết diễn xuất nhằm tránh việc xây dựng Chiến trở thành một kẻ xấu một chiều.

Theo anh, cái khó nhất nằm ở sự "dang dở" trong tính cách - Chiến không hoàn toàn xấu mà luôn chông chênh giữa lằn ranh đúng - sai. Chính điều đó khiến khán giả vừa ghét, vừa có phần thương cảm, bởi dường như nhân vật không còn lựa chọn nào khác.

Trong cuộc trò chuyện, Bình An lần đầu chia sẻ hậu trường những cảnh quay nhạy cảm với diễn viên Lan Phương. Bên cạnh những góc khuất nghề nghiệp, nam diễn viên cũng cởi mở trải lòng về cuộc sống hôn nhân, những thay đổi của bản thân sau khi lập gia đình và cách anh giữ lửa hạnh phúc.

Cảnh quay với Lan Phương là ký ức… đáng sợ

Sau thành công của “Đừng làm mẹ cáu”, vì sao Bình An vẫn tiếp tục chọn những vai “trai đểu” thay vì thay đổi hình ảnh? Đây là chủ động thử thách bản thân hay vì bạn chưa có nhiều cơ hội với các vai tử tế hơn?

- Thực ra, trong hành trình 12 năm làm nghề, tôi nghiệm ra mỗi một giai đoạn sẽ là một kiểu dạng vai khác nhau, phù hợp với độ tuổi và trải nghiệm của mình.

Thời mới bắt đầu, bản thân bị gắn mác là "chàng trai chuyên đổ vỏ" hay "thất tình" trong Đi qua mùa hạ, Zippo, Mù tạt và em, Ngược chiều nước mắt. Lúc đó, cả tôi và các đạo diễn đều mặc định Bình An chỉ làm được vai hiền lành, ngố ngố, có phần nhạt như ngoài đời.

Bước ngoặt đến khi tôi tham gia Những cô gái trong thành phố, lần đầu thử sức với một nhân vật có tính toán, mưu mô, thay đổi bản chất vì tiền.

Từ đó, bản thân nhận ra có thể làm được vai phản diện. Với tôi, nếu chỉ diễn đúng sở trường hay tính cách thật thì quá dễ; còn khi khán giả không còn thấy bóng dáng của Bình An trong nhân vật, đó mới là thành công.

Gần đây, qua Gara hạnh phúc, Đừng làm mẹ cáu hay Biệt dược đen, tôi thấy mình dường như... không đóng được vai người tốt nữa (cười).

Không phải vì thiếu cơ hội với nhân vật "tử tế", mà bởi vai phản diện có nhiều đất để mình sáng tạo và khai thác chiều sâu nội tâm. Tôi muốn khám phá những nhân vật xù xì, gai góc để lại dấu ấn sâu đậm, thậm chí là sự tranh cãi cho khán giả, thay vì cứ mãi an toàn trong một hình ảnh quen thuộc.

Nam diễn viên chia sẻ về vai diễn trong phim "Đồng hồ đếm ngược", cuộc sống hôn nhân với Á hậu Phương Nga.

Nhiều nghệ sĩ đóng vai đểu, phản diện thường gặp những tình huống "dở khóc dở cười" ngoài đời, thậm chí bị khán giả mắng chửi lây vì quá ghét nhân vật. Với Bình An thì sao?

- Ở thời điểm hiện tại, tôi hoàn toàn không sợ khán giả ghét. Bây giờ, họ rất văn minh, hiểu rằng "đây chỉ là phim".

Thậm chí, nhiều người còn nói rằng, diễn phản diện mà khiến khán giả ghét đến vậy là một thành công lớn. Vì thế, tôi thích những vai có cá tính mạnh, dù xuất hiện ít, phải đủ “đắt” để người xem nhớ.

Có kỷ niệm, tình huống khá hài hước là khi tôi đóng một vai rất nhỏ trong Dịu dàng màu nắng. Khán giả phản ứng bằng cách liên tục tag (thẻ/nhãn - PV) Facebook vợ tôi vào các bài đăng: "Triệu tập Phương Nga, lôi ngay Bình An về đi"; "Đừng cho Bình An xuất hiện trên tivi nữa". Đó là những tương tác rất thú vị.

Với tôi, diễn xuất không chỉ là đam mê mà còn là công việc nuôi sống bản thân. Khi còn sức khỏe và lửa nghề, tôi vẫn sẽ hết mình với nghề.

Bình An và Lan Phương trong một cảnh phim "Đồng hồ đếm ngược".

Trở lại với phim “Đồng hồ đếm ngược” đang phát sóng, khán giả khá tò mò về hậu trường những cảnh tình cảm của bạn với Yến My (vai Minh Anh) và đặc biệt là với diễn viên Lan Phương (Thơ) trong mấy tập gần đây. Bình An có thể chia sẻ cụ thể hơn về những trải nghiệm của bản thân ở những cảnh quay này?

- Sau 12 năm làm nghề, các cảnh quay tình cảm, cảnh hôn không còn làm tôi bối rối. Tuy nhiên, vì là người đã lập gia đình nên tôi luôn giữ chừng mực nhất định.

Với Yến My, các cảnh hôn diễn ra khá bình thường vì chúng tôi đang đóng một bộ phim về tình yêu lứa đôi. Nhưng với chị Lan Phương, đó là một trải nghiệm hoàn toàn khác, một ký ức... khá đáng sợ với tôi.

Có một điều tôi chưa từng chia sẻ là trong toàn bộ những phân đoạn với nhân vật Thơ, đặc biệt ở tập 14, chân tôi đang bị chấn thương rất nghiêm trọng. Ngay sau khi quay xong, tôi phải lập tức vào bệnh viện để phẫu thuật.

Hầu như cảnh nào quần áo của tôi cũng đẫm mồ hôi vì quá đau. Tôi phải băng bó chặt, tiêm thuốc giảm đau liều mạnh mới có thể đứng vững trước ống kính và hoàn thành cảnh quay.

Khán giả có thể thấy những phân đoạn đó có phần hài hước, nhưng hậu trường lại rất căng thẳng. Bối cảnh quay khép kín, giống như một căn phòng giam, còn tôi phải khoác lên mình những bộ trang phục khá nhạy cảm mà trước đó chưa bao giờ nghĩ mình sẽ mặc.

Bản thân đã đấu tranh tư tưởng với đạo diễn rất nhiều, nhưng cuối cùng phải chấp nhận vì nếu không mặc như vậy thì không lột tả được sự biến thái của nhân vật Thơ.

Diễn cùng chị Lan Phương - một diễn viên thực lực với cảm xúc luôn bùng nổ - là một thử thách lớn. Chị ấy diễn rất "bay", đôi khi tập một kiểu nhưng đến lúc quay thật, lại có những hành động bộc phát khiến tôi phải phản ứng theo.

Trong những cảnh bị "tra tấn", tôi hoảng sợ thực sự. Bản thân bị trói tay, bịt miệng và đối mặt với một người mà mình hoàn toàn không biết họ sẽ làm gì tiếp theo với mình.

Cảm xúc khi đó chân thật đến mức tôi có cảm giác như chính mình đang bị hành hạ, chỉ thiếu đòn roi thật. Những ký ức về các cảnh quay đó có lẽ sẽ còn ám ảnh, theo tôi một thời gian dài nữa mới có thể thoát ra được.

Bình An cho biết, cảnh quay nhạy cảm đóng cùng diễn viên Lan Phương trong "Đồng hồ đếm ngược" là một trải nghiệm, ký ức... khá đáng sợ.

Vậy phản ứng của Á hậu Phương Nga khi xem những cảnh phim nhạy cảm, táo bạo đó của Bình An như thế nào? Bạn có phải "xin phép" vợ trước không?

- Tôi luôn trao đổi thẳng thắn với vợ về kịch bản và những cảnh “nóng”. Chúng tôi đã đồng hành bên nhau 9 năm, nếu Phương Nga là người hay ghen tuông vô lý thì chắc chắn hai đứa đã không thể đi đến hôn nhân.

Có một cảm xúc tôi rất muốn chia sẻ. Khi thực hiện những phân đoạn với Lan Phương, đặc biệt là các cảnh phải mặc trang phục nhạy cảm, bị còng tay, bịt miệng…, theo suy nghĩ thông thường của một người đàn ông đã có gia đình, tôi khá ngại. Thậm chí, còn lo vợ sẽ khó chịu, nghĩ rằng “sao lại phải mặc như vậy, đóng những cảnh như thế”.

Nhưng khi trailer (đoạn giới thiệu phim) và những hình ảnh đó tràn ngập trên mạng, với những bình luận sôi nổi, phản ứng của Phương Nga đã khiến tôi hoàn toàn bất ngờ. Cô ấy không trách móc hay khó chịu, mà ngược lại, đến ôm tôi và hỏi: “Sao phải làm những vai khổ thế, bạn có bị áp lực hay suy nghĩ nhiều không?”. Sau đó, cô ấy vỗ vai, động viên tôi: “Thương thế, thôi cố gắng nhé!”.

Với tôi, đó là một cảm xúc rất đặc biệt, vì bản thân có một người bạn đời thực sự thấu hiểu và đồng cảm với công việc của mình. Giai đoạn đó, tôi rơi vào khủng hoảng và stress nặng nề vì chấn thương chân, thậm chí có nguy cơ không thể đi lại bình thường. Điều đó khiến lửa nghề trong tôi suy giảm rất nhiều.

May mắn là nhờ những lời động viên chân thành của Phương Nga đã giúp tôi đứng dậy. Cô ấy hiểu rõ đó là công việc, là sự hy sinh cho nghệ thuật, chứ không phải sự hưởng thụ hay hay lăng nhăng như những gì người ta có thể thêu dệt phía sau màn ảnh.

Bình An chia sẻ rằng, vợ anh là người thấu hiểu và đồng cảm với công việc của chồng, chính điều đó là nguồn động lực lớn của nam diễn viên trên con đường diễn xuất.

Chiều vợ để không khí gia đình luôn vui vẻ

Trước đây, Bình An là người khá trầm và “nhạt”, nhưng sau khi kết hôn lại trở nên hài hước, “tưng tửng” hơn trên mạng xã hội. Sự thay đổi này có phải đến từ ảnh hưởng của Phương Nga?

- Chắc chắn 100% là do vợ tôi rồi (cười). Cuộc đời tôi có thể chia làm hai chương: Chương 1 “nhạt nhẽo” và chương hai là từ khi lấy vợ.

Hôn nhân thực sự đã thay đổi con người tôi rất nhiều. Tôi vẫn hay đùa với vợ: “Ra ngoài đời anh không cần đề phòng ai, nhưng về nhà thì phải đề phòng vợ, vì từng lời ăn tiếng nói đều có thể bị vợ bắt bài”.

Trước kia, tôi nhạt thật, sống khép kín và ít giao lưu. Nhưng khi ở bên một người sôi nổi như Phương Nga, bản thân buộc phải thay đổi để “đối phó” và thích nghi (cười).

Sự thay đổi rõ nhất thể hiện trong diễn xuất. Nếu không có những va chạm, những lần phải học cách cân bằng giữa công việc và gia đình trong hơn 3 năm kết hôn, tôi tin mình khó có thể làm tốt vai diễn trong Đừng làm mẹ cáu.

Ngày trước, tôi diễn khá “nông”, chủ yếu thể hiện ở bề mặt. Còn bây giờ, chính đời sống gia đình đã mang đến cho mình một “kho” trải nghiệm và cảm xúc rất quý giá để đưa vào nhân vật.

Bình An: "Hôn nhân thực sự đã thay đổi con người tôi rất nhiều".

Khán giả thường gọi vui Phương Nga là “khu tự trị của Bình An”, thậm chí qua những video anh đăng tải còn cho rằng Bình An khá “sợ vợ”. Thực tế điều này ra sao?

- Đó là cách gọi vui của khán giả thôi, chứ gia đình tôi cũng giống như bao nhà khác. Tôi không hề bị vợ kiểm soát quá đà, chỉ là hai đứa rất hay trêu chọc nhau trên mạng xã hội. Nếu hỏi ai là người có "quyền lực" hơn, tôi tự tin khẳng định mình là người có tiếng nói hơn trong những quyết định lớn (cười).

Tuy nhiên, bản thân là người luôn đặt gia đình lên hàng đầu. Trong cuộc sống hàng ngày, tôi chọn cách chiều vợ để không khí gia đình luôn vui vẻ và vẫn hay nói vui: "Điều 1: Vợ luôn đúng. Điều 2: Nếu vợ sai, xem lại điều 1".

Đó là tôn chỉ của tôi. Khi có mâu thuẫn hay cãi vã, mình luôn là người chủ động làm lành trước, bất kể ai đúng ai sai. Việc khán giả gọi tôi là "chồng Phương Nga" thay vì tên Bình An, tôi thấy đó là một niềm vui.

Điều gì ở Phương Nga khiến bạn cảm thấy khâm phục nhất?

- Phương Nga là người rất ham học. Cô ấy không bao giờ hài lòng với những gì đang có mà luôn muốn chinh phục thêm các tấm bằng và chứng chỉ chuyên môn.

Cách cô ấy đọc sách, trau dồi kiến thức mỗi ngày khiến tôi cũng phải tự nhắc mình nỗ lực hơn. Có một người vợ vừa là hậu phương vững chắc, vừa không ngừng học hỏi như vậy là động lực rất lớn để bản thân tiến xa hơn trong sự nghiệp diễn xuất.

Sau 3 năm kết hôn và 9 năm bên nhau, hai bạn đã có kế hoạch gì cho việc đón thành viên mới chưa?

- Hiện tại, mọi thứ vẫn nằm trong kế hoạch của hai vợ chồng. Chúng tôi có chung một quan điểm: Làm gì cũng phải cảm thấy hạnh phúc trước.

Cả hai thường xuyên nói với nhau về chuyện sau này nếu có con sẽ dạy dỗ ra sao, nhưng cũng hiểu rằng mỗi đứa trẻ rồi sẽ có cuộc sống riêng. Người đồng hành với mình đến cuối cùng vẫn là bạn đời, nên ở thời điểm này, chúng tôi chọn cách thấu hiểu và hướng về nhau nhiều hơn.

Tôi nghĩ một ngày đẹp trời nào đó, mọi người sẽ bất ngờ khi thấy con của Bình An đã vào lớp 1 rồi (cười). Những điều riêng tư nhất, chúng tôi muốn giữ lại cho gia đình mình.

