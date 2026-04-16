“Biểu tượng pop” Katy Perry bị tố tấn công tình dục nữ đồng nghiệp

Theo xác nhận ngày 15/4, cơ quan chức năng tại Melbourne cho biết Đội điều tra tội phạm tình dục (SOCIT) đang xem xét một vụ việc được cho là xảy ra từ năm 2010 tại khu trung tâm thành phố. Do vụ việc vẫn trong giai đoạn điều tra, phía cảnh sát chưa cung cấp thêm chi tiết.

Nữ ca sĩ Katy Perry phủ nhận cáo buộc tấn công tình dục nữ đồng nghiệp Ruby Rose (Ảnh: Getty).

Trước đó, Ruby Rose (40 tuổi) đã công khai câu chuyện trên trang cá nhân, cho biết sự việc xảy ra trong một lần đi chơi cùng Katy Perry tại hộp đêm từ năm 2010. Nữ diễn viên nói từng kể lại câu chuyện này theo hướng “giai thoại say xỉn” vì không biết cách đối diện, nhưng thực tế cô bị tổn thương tâm lý sau sự việc.

Ruby Rose cũng cho biết từng giữ im lặng vì được hứa hỗ trợ về cơ hội làm việc tại Mỹ. Ban đầu, cô không có ý định trình báo nhưng đến ngày 14/4, cô đã chính thức nộp đơn tố cáo và tạm ngừng chia sẻ thêm theo yêu cầu từ phía cảnh sát.

Ngay sau đó, đại diện của Katy Perry đã lên tiếng phủ nhận toàn bộ cáo buộc, cho rằng đây là những thông tin “sai sự thật và nguy hiểm”, đồng thời nhấn mạnh Ruby Rose từng đưa ra nhiều cáo buộc nghiêm trọng khác trong quá khứ nhưng không được xác thực.

Diễn biến vụ việc càng gây chú ý khi một cựu quản lý hộp đêm - nơi được cho là xảy ra sự việc - chia sẻ với truyền thông rằng cả hai nghệ sĩ đều có mặt tại đây trong tình trạng có uống rượu. Tuy nhiên, ông không chứng kiến bất kỳ hành vi tấn công nào như cáo buộc.

Nữ diễn viên Ruby Rose (Ảnh: Getty).

Theo lời người này, buổi tối hôm đó khá hỗn loạn với hàng trăm khách trong câu lạc bộ, và hai ngôi sao sau đó rời đi bằng lối riêng dưới sự hỗ trợ của an ninh.

Hiện tại, cả hai phía chưa có phản hồi thêm trước những thông tin mới. Vụ việc vẫn đang thu hút sự quan tâm lớn từ dư luận quốc tế, đặc biệt khi liên quan đến một trong những tên tuổi hàng đầu của làng nhạc pop.

Katy Perry (SN 1984) là một trong những biểu tượng nhạc pop nổi bật của thập niên 2010, ghi dấu ấn với loạt ca khúc nổi tiếng như Dark Horse, Roar, Firework hay Hot N Cold.

Bên cạnh sự nghiệp âm nhạc thành công, nữ nghệ sĩ còn được biết đến với khả năng kinh doanh hiệu quả, giúp cô sở hữu khối tài sản ước tính khoảng 400 triệu USD.

Katy Perry đang hẹn hò với cựu Thủ tướng Canada Justin Trudeau (Ảnh: IG).

Về đời tư, Katy Perry khá kín tiếng. Thời gian gần đây, truyền thông quốc tế đưa tin cô đang hẹn hò với cựu Thủ tướng Canada Justin Trudeau. Cả hai được cho là bắt đầu mối quan hệ từ năm ngoái và xuất hiện cùng nhau tại một số sự kiện công khai.

Trong khi đó, Ruby Rose (SN 1986) là diễn viên, người mẫu và MC người Australia. Cô khởi nghiệp với vai trò người dẫn chương trình của MTV Australia trước khi lấn sân sang lĩnh vực diễn xuất.

Ruby Rose được khán giả biết đến qua loạt phim Orange Is the New Black, cũng như các dự án điện ảnh như John Wick: Chapter 2, Resident Evil: The Final Chapter và The Meg.

Ngoài ra, cô từng đảm nhận vai chính trong loạt phim về siêu anh hùng Batwoman và tham gia các hoạt động xã hội, đặc biệt trong cộng đồng LGBTQ+ (người đồng tính, lưỡng tính, chuyển giới).