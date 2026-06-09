Biểu tượng nhan sắc Hong Kong Vương Tổ Hiền giờ sống ra sao?

Mới đây, sự xuất hiện hiếm hoi của minh tinh xứ hương cảng tại một sự kiện đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của người hâm mộ. Ở tuổi U60, biểu tượng nhan sắc một thời của màn ảnh Hong Kong (Trung Quốc) vẫn giữ được thần thái cuốn hút cùng vẻ đẹp dịu dàng từng làm say đắm nhiều thế hệ khán giả.

Đáng chú ý, Vương Tổ Hiền còn nhận lời tham gia một cuộc phỏng vấn sau nhiều năm sống kín tiếng. Đây được xem là dịp hiếm hoi để nữ diễn viên chia sẻ về cuộc sống hiện tại cũng như hành trình chuyển mình sau khi rời xa ánh đèn sân khấu.

Ngoại hình của Vương Tổ Hiền ở tuổi U60 (Ảnh: Sina).

Trong chương trình, Vương Tổ Hiền cho biết cuộc sống của bà hiện nay xoay quanh những giá trị tinh thần và việc chăm sóc sức khỏe. Nữ nghệ sĩ tin rằng mỗi cuộc gặp gỡ hay trải nghiệm trong đời đều mang một ý nghĩa riêng. Theo bà, điều quan trọng nhất là biết trân trọng hiện tại và những người đang đồng hành bên mình.

Những năm gần đây, Vương Tổ Hiền chuyển hướng sang lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và dưỡng sinh. Bà mở trung tâm dưỡng sinh bằng ngải cứu tại Vancouver (Canada), nơi nữ diễn viên sinh sống trong nhiều năm qua. Hoạt động kinh doanh này sau đó được mở rộng sang một số khu vực khác, trong đó có Thung lũng Silicon của Mỹ.

Khi được hỏi về lý do lựa chọn con đường mới, Vương Tổ Hiền cho biết bản thân bị cuốn hút bởi các triết lý liên quan đến sức khỏe thể chất và tinh thần. Chính điều đó đã mở ra cho bà hành trình tìm hiểu sâu hơn về sự cân bằng giữa thân thể và tâm hồn.

Vương Tổ Hiền từng là mỹ nhân hàng đầu của làng giải trí Hong Kong (Ảnh: HK01).

Theo quan điểm của nữ diễn viên, một cuộc sống khỏe mạnh không chỉ được đánh giá qua thể trạng hay vẻ ngoài mà còn nằm ở trạng thái tinh thần tích cực. Vì vậy, bên cạnh việc chăm sóc sức khỏe thể chất, con người hiện đại cũng cần dành thời gian quan tâm đến đời sống tinh thần để tìm kiếm sự bình yên và hạnh phúc.

Những chia sẻ của Vương Tổ Hiền nhanh chóng nhận được sự đồng cảm từ nhiều người hâm mộ. Không ít khán giả cho rằng sau nhiều biến cố trong cuộc sống, minh tinh dường như đã tìm được sự an yên mà mình theo đuổi. Bên cạnh đó, ngoại hình trẻ trung cùng thần thái điềm tĩnh của bà cũng trở thành chủ đề được bàn luận trên các diễn đàn.

Vương Tổ Hiền (SN 1967) được xem là một trong những biểu tượng nhan sắc nổi bật nhất của điện ảnh Hong Kong trong giai đoạn hoàng kim. Bà bắt đầu sự nghiệp nghệ thuật từ khi còn rất trẻ nhưng phải đến năm 1987 mới thực sự vụt sáng với vai Nhiếp Tiểu Thiện trong bộ phim kinh điển Thiện nữ u hồn, đóng cùng cố nghệ sĩ Trương Quốc Vinh.

Sở hữu nhan sắc, tài năng nhưng Vương Tổ Hiền lại có cuộc sống tình cảm đầy sóng gió (Ảnh: Sina).

Bộ phim không chỉ tạo nên cơn sốt phòng vé mà còn đưa tên tuổi Vương Tổ Hiền vươn tầm châu Á. Hình ảnh nàng ma nữ xinh đẹp với vẻ đẹp mong manh, thanh khiết và đầy mê hoặc đã trở thành một trong những biểu tượng khó quên của màn ảnh Hoa ngữ.

Trong suốt thập niên 1980 và 1990, Vương Tổ Hiền liên tục góp mặt trong nhiều tác phẩm nổi tiếng như Thiên quan tứ phúc, Thần bài, Họa bì, Âm dương pháp vương... Với nhan sắc nổi bật cùng khí chất điện ảnh đặc trưng, bà nhanh chóng trở thành một trong những ngôi sao được săn đón nhất thời bấy giờ.

Ở thời kỳ đỉnh cao sự nghiệp, Vương Tổ Hiền là gương mặt quen thuộc trên các tạp chí, quảng cáo và sự kiện lớn của làng giải trí Hong Kong. Nhiều khán giả khi đó xem bà là hình mẫu nhan sắc lý tưởng, đồng thời là một trong những nữ diễn viên có sức ảnh hưởng hàng đầu màn ảnh Hoa ngữ.

Tuy nhiên, khi sự nghiệp vẫn đang ở giai đoạn thành công, Vương Tổ Hiền dần thu hẹp các hoạt động nghệ thuật. Sau bộ phim Shanghai Story phát hành năm 2004, nữ diễn viên chính thức rời làng giải trí và chuyển sang sinh sống tại Canada.

Vương Tổ Hiền rút lui khỏi làng giải trí khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp từ 20 năm trước (Ảnh: Sina).

Kể từ đó đến nay, bà gần như tránh xa truyền thông và hiếm khi xuất hiện trước công chúng. Dù vậy, mỗi lần lộ diện, Vương Tổ Hiền vẫn nhận được sự quan tâm lớn từ người hâm mộ. Nhiều người cho rằng chính cuộc sống kín tiếng đã giúp nữ minh tinh duy trì được sự bình yên sau nhiều năm hoạt động trong môi trường giải trí nhiều áp lực.

Bên cạnh sự nghiệp thành công, đời sống tình cảm của Vương Tổ Hiền từng trải qua không ít thăng trầm. Nữ diễn viên được biết đến với chuyện tình kéo dài nhiều năm cùng ca sĩ nổi tiếng Tề Tần. Đây cũng là mối quan hệ nhận được nhiều sự chú ý của truyền thông Hoa ngữ.

Trong nhiều cuộc phỏng vấn trước đây, Vương Tổ Hiền từng thừa nhận bà là người sống thiên về cảm xúc và luôn hết lòng trong tình yêu. Tuy nhiên, những đổ vỡ trong chuyện tình cảm đã để lại nhiều dấu ấn sâu sắc trong cuộc đời nữ diễn viên.

Ngoài mối tình với Tề Tần, bà còn vướng vào những câu chuyện tình cảm gây tranh cãi với doanh nhân Lâm Kiến Nhạc. Những ồn ào đời tư từng khiến hình ảnh của Vương Tổ Hiền chịu không ít áp lực từ dư luận trong một thời gian dài.

Ngôi sao U60 hiện sống một mình tại Canada (Ảnh: Sina).

Sau những biến cố, nữ diễn viên lựa chọn cuộc sống độc thân. Theo các nguồn tin truyền thông Hoa ngữ, Vương Tổ Hiền hiện dành phần lớn thời gian cho công việc kinh doanh, chăm sóc bản thân và tham gia các hoạt động liên quan đến Phật giáo.

Dù không còn xuất hiện thường xuyên trên màn ảnh, sức ảnh hưởng của Vương Tổ Hiền vẫn được duy trì qua nhiều thế hệ khán giả. Hình ảnh nữ minh tinh với mái tóc dài, đôi mắt buồn và vẻ đẹp thanh khiết vẫn được nhắc đến như một biểu tượng khó thay thế của điện ảnh Hong Kong.

Ở tuổi U60, điều khiến nhiều người ngưỡng mộ không chỉ là nhan sắc được thời gian ưu ái mà còn là sự điềm tĩnh, an nhiên trong cuộc sống. Sau những năm tháng sống giữa hào quang và sóng gió, Vương Tổ Hiền đã tìm thấy cho bản thân cuộc sống bình lặng, tự mình tận hưởng những giá trị giản dị và ý nghĩa của cuộc đời.