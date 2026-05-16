Từ ngôi sao rực rỡ với hình tượng trong sáng, cô trở thành tâm điểm của scandal chấn động Nhật Bản, huỷ hoại hoàn toàn sự nghiệp và danh tiếng.

Ngọc nữ màn ảnh Nhật Bản một thời

Trước khi vướng biến cố, Noriko Sakai là một trong những nghệ sĩ nổi tiếng nhất Nhật Bản thập niên 90, hoạt động với vai trò ca sĩ và diễn viên. Cô sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo không chỉ tại quê nhà mà còn lan rộng khắp châu Á, trong đó có Việt Nam.

Noriko Sakai là ngôi sao nổi tiếng một thời của Nhật Bản (Ảnh: Yahoo).

Bộ phim truyền hình Ngôi sao may mắn giúp tên tuổi Noriko Sakai bùng nổ mạnh mẽ, đưa cô trở thành biểu tượng của thế hệ thanh xuân. Hình ảnh một nữ diễn viên có nụ cười dịu dàng, gương mặt trong trẻo và phong cách nhẹ nhàng khiến cô được xem như “ngọc nữ” của màn ảnh Nhật.

Phía sau ánh hào quang, cuộc đời Noriko Sakai lại gắn liền với nhiều bi kịch. Ngay từ khi mới chào đời, cô đã bị mẹ ruột bỏ rơi. Sau đó, cô được dì nuôi dưỡng trong vài năm đầu đời trước khi trở về sống với cha ruột.

Tuy nhiên, môi trường gia đình không hạnh phúc. Mẹ kế đối xử nghiêm khắc, khiến tuổi thơ của Noriko trở nên thiếu thốn tình cảm và nhiều áp lực. Những tổn thương này được cho là đã ảnh hưởng sâu sắc đến tâm lý và cuộc sống trưởng thành của cô sau này.

Bước vào làng giải trí từ tuổi thiếu niên

Noriko Sakai sở hữu vẻ đẹp ngọt ngào và trong trẻo (Ảnh: Sina).

Năm 14 tuổi, Noriko Sakai tham gia một cuộc thi tìm kiếm người mẫu và bắt đầu hành trình rời khỏi gia đình để tự lập. Nhờ được phát hiện bởi giới truyền thông và tạp chí Bomb, cô nhanh chóng bước vào làng giải trí Nhật Bản.

Chưa đầy 15 tuổi, Noriko đã trở thành ca sĩ thần tượng. Đến năm 1986, vai diễn đầu tiên trên truyền hình giúp cô tạo tiếng vang lớn, mở ra thời kỳ hoàng kim trong sự nghiệp. Cô liên tục phát hành album, tham gia phim truyền hình và trở thành gương mặt đại diện cho thế hệ thần tượng Nhật Bản.

Hôn nhân và scandal ma túy chấn động Nhật Bản

Năm 1997, Noriko Sakai kết hôn với Yūichi Takasō, người được giới thiệu là một vận động viên lướt sóng chuyên nghiệp. Tuy nhiên, chỉ sau khi kết hôn, cô phát hiện chồng mình có quá khứ phức tạp và liên quan đến ma túy.

Cuộc hôn nhân nhanh chóng trở thành gánh nặng tinh thần. Những rạn nứt trong đời sống cá nhân kéo dài nhiều năm, đẩy nữ diễn viên vào trạng thái căng thẳng và khủng hoảng.

Noriko Sakai bị huỷ hoại hình ảnh và sự nghiệp sau bê bối dùng ma tuý (Ảnh: Sina).

Tháng 8/2009, chồng của Noriko Sakai bị bắt vì sử dụng ma túy. Không lâu sau đó, chính cô cũng bị cảnh sát bắt giữ vì tàng trữ và sử dụng chất cấm.

Vụ việc gây chấn động toàn Nhật Bản bởi Noriko từng là hình mẫu “ngọc nữ trong sáng” của công chúng. Hình ảnh đẹp đẽ suốt nhiều năm gần như sụp đổ chỉ trong một thời gian ngắn.

“Sự yếu đuối của tôi đã khiến tôi sa vào ma túy bất hợp pháp và gây đau khổ cho nhiều người. Tôi cam kết sẽ ăn năn và chuộc lỗi cho tội ác này trong suốt phần đời còn lại của mình”, nữ diễn viên chia sẻ sau bê bối.

Nữ diễn viên còn gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ và công chúng. Phiên tòa xét xử thu hút sự chú ý lớn của dư luận, với hàng nghìn người theo dõi. Cô bị kết án 18 tháng tù và 3 năm quản thúc, buộc phải cai nghiện, đồng thời rút lui hoàn toàn khỏi các hoạt động giải trí trong thời gian dài.

Sự sụp đổ của hình tượng “ngọc nữ”

Sau scandal, Noriko Sakai trở thành tâm điểm chỉ trích tại Nhật Bản. Từ một biểu tượng thanh xuân, cô bị gắn với hình ảnh tiêu cực và đánh mất gần như toàn bộ hợp đồng quảng cáo, phim ảnh.

Các nhà sản xuất e dè hợp tác, trong khi công chúng cũng chia thành nhiều luồng ý kiến, từ chỉ trích đến cảm thông. Tuy nhiên, rõ ràng sự nghiệp của cô đã bị giáng một đòn nặng nề và khó có thể trở lại như trước.

Năm 2010, một năm sau scandal bị bắt vì sử dụng ma tuý, Noriko đã đệ đơn ly hôn chồng và cắt đứt liên lạc với anh ta từ đó đến nay.

Hành trình cố gắng tái sinh và cuộc sống lặng lẽ hiện tại

Noriko Sakai hiện chọn cuộc sống kín tiếng (Ảnh: Yahoo).

Sau thời gian cai nghiện và hoàn thành các thủ tục pháp lý, Noriko Sakai nỗ lực quay lại cuộc sống bình thường. Cô theo học ngành phúc lợi và chăm sóc xã hội tại Nhật Bản và tốt nghiệp vào năm 2013, như một cách làm lại từ đầu.

Sau đó, cô thử trở lại với nghệ thuật nhưng chỉ có thể tham gia một số dự án nhỏ. Noriko từng hoạt động trở lại vào những năm 2010 nhưng ánh hào quang xưa không còn như trước.

Cô cũng từng hoạt động tại Hong Kong (Trung Quốc) để tìm kiếm cơ hội mới, nhưng con đường trở lại vị trí ngôi sao hàng đầu gần như không còn khả thi.

Những năm gần đây, Noriko Sakai xuất hiện khá ít trước truyền thông. Cô chọn cuộc sống kín tiếng, tránh xa ánh đèn sân khấu và tập trung vào đời sống cá nhân.

Tờ QQ nhận định, câu chuyện cuộc đời của Noriko Sakai giống như lời nhắc nhở tàn khốc về cái giá của sự buông thả khi hoạt động trong làng giải trí. Hào quang chỉ thực sự bền vững khi nghệ sĩ giữ được sự tỉnh táo và trách nhiệm với chính mình.