Bên trong biệt thự rộng 150m2, cao 5 tầng của Hậu "sida" - NSƯT Linh Huệ

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, NSƯT Linh Huệ cho biết, sau khi phố Vũ Trọng Phụng (Hà Nội) mở rộng đường, gia đình chị đã chuyển từ ngôi nhà 74m2 về biệt thự rộng 150m2 ở khu đô thị Đại Kim sinh sống.

Sau gần 5 năm ở khu mới, nữ diễn viên đã quen với nhịp sống nơi đây. Bên trong khu biệt thự có nhiều đường rộng rãi, tạo cho Linh Huệ cảm giác thoải mái khi đi dạo, đi thể dục hằng ngày.

Linh Huệ cho biết, biệt thự thiết kế với phong cách tân cổ điển. Căn nhà rộng rãi nên chị và ông xã có thể thoải mái bố trí đồ đạc theo ý của mình, phòng khách được bố trí trên tầng 2 với nhiều tiện lợi.

Căn nhà có 5 tầng, do các con đi học, đi làm ở nước ngoài nên gia đình chị chỉ có 3 người lớn sinh sống.

Linh Huệ cũng thích treo tranh. Mỗi khi đi công tác, chị thường chọn mua các bức tranh thiên nhiên, động vật mang về treo ở nhà.

Đây là một bức tranh thêu tay mà khán giả hâm mộ gửi đến nhà tặng chị. Linh Huệ chia sẻ rằng, gần 40 năm làm nghề, chị luôn trân trọng tình cảm của khán giả dành cho mình.

Ở một góc trang trọng trong nhà, NSƯT Linh Huệ treo bằng khen Diễn viên kịch nói xuất sắc khi vào vai mẹ Linh trong vở Vòng tròn bội bạc, do Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam trao tặng năm 2024.

Căn nhà 5 tầng được vợ chồng nữ nghệ sĩ lắp cầu thang đồng bộ với thiết kế ngôi nhà, tạo cảm giác sang trọng, ấm cúng.

Gia đình nữ nghệ sĩ cũng làm thang máy để có thể di chuyển giữa các tầng trong nhà tiện và nhanh hơn.

Phòng ngủ trong nhà được Linh Huệ thiết kế tối giản. Các căn phòng cũng lấy được nhiều ánh sáng để có thể đọc sách, làm việc vào ban ngày.

Căn bếp được nữ nghệ sĩ được bố trí gọn gàng, sạch sẽ. Linh Huệ nói, nếu không đi diễn, chị cũng thường xuyên vào bếp nấu những món ngon để phục vụ gia đình.

Khu bàn ăn được mẹ Hòa của "Đồng hồ đếm ngược" sắp xếp khoa học. Chị nói, sau một ngày làm việc căng thẳng, bữa ăn tối bên gia đình luôn được chị chú ý khi thường xuyên thay đổi thực đơn cho các thành viên.

Trên tầng 5, Linh Huệ dành một góc trang trọng để đặt bàn thờ tổ tiên.

Một góc phòng tập, nơi các thành viên trong gia đình nữ diễn viên rèn luyện mỗi ngày để giữ gìn sức khoẻ.

Biệt thự nhà Linh Huệ có 2 mặt tiền thoáng đãng, một mặt dành cho gia đình sinh hoạt. Mặt còn lại chị cho một đơn vị thuê kinh doanh đồ nội thất.

Theo NSƯT Linh Huệ, dù nhà có người giúp việc nhưng chị vẫn tự tay dọn dẹp, sắp xếp lại nhà cửa.

"Nhiều người nói rằng, nhà Linh Huệ to thế, ở có hết không? Tôi không quan trọng nhà to, nhà bé. Chúng ta ở một không gian mà nơi đó bản thân thấy thoải mái nhất thì đó chính là nhà mình....", nữ nghệ sĩ tâm sự.

NSƯT Linh Huệ (SN 1973), quê Hòa Bình cũ (nay là Phú Thọ). Năm 1989, Linh Huệ thi và trúng tuyển vào Đoàn Kịch nói Hà Tây. Chị đang công tác tại Nhà hát kịch Hà Nội và ghi dấu ấn với nhiều vở như: Quỳnh trong Những bóng đen còn đó, Phương trong Hai mươi ngày oan trái, cô giáo Quế trong Điệp khúc vi-rút, chị Hậu trong Những người con Hà Nội, Son trong Mảnh đất lắm người nhiều ma, Tú bà trong Thúy Kiều… Ở phim truyền hình, Linh Huệ nổi tiếng ngay từ vai diễn đầu đời là Hậu "Sida" trong bộ phim dài tập Gió qua miền tối sáng năm 1998. Với vai diễn này, chị giành giải Diễn viên trẻ xuất sắc năm 1999. Sau đó, chị còn tham gia nhiều bộ phim khác như: Hồng trong Chủ tịch tỉnh, Thùy trong Làm mẹ, Thảo trong Khoan nói lời yêu thương, Hà trong Bánh đúc có xương, bà Tâm trong Hương vị tình thân, bà Minh Nhật trong Thông gia ngõ hẹp, Mai Anh trong phim Nơi giấc mơ tìm về... Mới đây, chị tham gia các phim: Không giới hạn, Đồng hồ đếm ngược...

Ảnh: Nguyễn Hà Nam