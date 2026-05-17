Bê bối hào môn chấn động Thái Lan: Minh tinh ly thân chồng thiếu gia

Ngày 17/5, trên trang cá nhân, Mind Lapassalan bất ngờ đăng tải thông báo xin lỗi công khai, đồng thời xác nhận quyết định tạm ly thân để ổn định lại tinh thần và nhìn nhận lại bản thân sau những ồn ào vừa qua.

“Tôi thành thật xin lỗi về những hành động và sự hiểu lầm trong sự việc vừa qua. Điều đó đã gây ra tổn thương và thất vọng cho nhiều người, đặc biệt là Psi Scott (em trai của chồng). Tôi cảm thấy hối tiếc vì để mọi chuyện đi quá xa”, nữ diễn viên chia sẻ.

Mind Lapassalan thông báo ly thân chồng thiếu gia giữa ồn ào của gia tộc nhà chồng (Ảnh: IG).

Cô cho biết trong suốt thời gian yêu nhau, bản thân chưa từng được nghe đầy đủ các đoạn ghi âm liên quan đến mâu thuẫn trong gia đình chồng, vì vậy cảm thấy đau lòng trước những gì Psi Scott phải đối diện. Mind Lapassalan cũng khẳng định quyết định ly thân là để tự cân bằng cảm xúc và chăm sóc sức khỏe tinh thần.

Sau thông báo này, nữ diễn viên cũng xóa nhiều hình ảnh liên quan đến chồng trên mạng xã hội, trong đó có các bài đăng từng thể hiện sự ủng hộ anh trong giai đoạn xảy ra tranh cãi nội bộ gia đình.

Động thái của Mind Lapassalan nhận được nhiều sự đồng cảm từ công chúng. Nhiều khán giả gửi lời động viên nữ diễn viên, đặc biệt khi cô đang mang thai con đầu lòng, thông tin này được xác nhận vào tháng 4 vừa qua.

Những ngày gần đây, truyền thông Thái Lan liên tục theo dõi vụ việc ồn ào liên quan đến gia tộc Bhirombhakdi - chủ sở hữu thương hiệu đồ uống Singha, một trong những tập đoàn lớn và có ảnh hưởng tại Thái Lan.

Sự việc bắt đầu từ ngày 10/5, khi Psi Scott - em trai của Pi Scott - đăng tải một đoạn video dài trên mạng xã hội, trong trạng thái xúc động, tố cáo anh trai có hành vi không đúng mực trong quá khứ. Theo lời kể của anh, mâu thuẫn gia đình đã kéo dài nhiều năm và thậm chí liên quan đến tranh chấp thừa kế.

Mind Lapassalan còn gửi lời xin lỗi và động viên em chồng, Psi Scott (Ảnh: Thairath).

Đến ngày 13/5, Pi Scott chính thức lên tiếng phủ nhận toàn bộ cáo buộc, khẳng định thông tin mà em trai đưa ra là sai sự thật. Đáng chú ý, bài đăng thanh minh này được đăng tải thông qua tài khoản cá nhân của vợ - Mind Lapassalan - khiến cô nhanh chóng bị cuốn vào tâm bão dư luận. Nữ diễn viên Thái Lan cũng nhanh chóng lên tiếng ủng hộ chồng, gia tộc nhà chồng.

Căng thẳng tiếp tục leo thang khi Psi Scott công bố thêm đoạn ghi âm được cho là bằng chứng mâu thuẫn trong nội bộ gia đình, khiến dư luận đảo chiều và câu chuyện trở nên phức tạp hơn.

Không chỉ dừng lại ở phạm vi gia đình, vụ việc còn kéo theo hơn 50 nghệ sĩ và KOL nổi tiếng Thái Lan bị nhắc tên, khi nhiều người từng “thích” hoặc tương tác với bài đăng trên trang cá nhân của Mind Lapassalan.

Trong số đó có nhiều tên tuổi lớn như Baifern Pimchanok, Mario Maurer, Kimmy Kimberley… Những nghệ sĩ này sau đó đều phải lên tiếng xin lỗi, giải thích rằng hành động tương tác không mang ý nghĩa ủng hộ nội dung gây tranh cãi.

Cùng thời điểm, Mind Lapassalan từng tuyên bố sẽ tiến hành các biện pháp pháp lý đối với những tài khoản lan truyền thông tin sai lệch về gia đình cô. Tuy nhiên, sau khi các bằng chứng mới được đưa ra, làn sóng chỉ trích trong dư luận càng gia tăng.

Trước khi xảy ra biến cố, Mind Lapassalan vốn là một trong những nữ diễn viên trẻ nổi bật của Thái Lan. Sinh năm 1994, cô bắt đầu hoạt động nghệ thuật từ sớm với nhiều vai diễn trong phim truyền hình và MV ca nhạc.

Mind Lapassalan cũng tuyên bố không muốn lên tiếng chia sẻ thêm và tập trung chăm sóc bản thân vì đang mang thai (Ảnh: IG).

Nữ diễn viên gây chú ý lần đầu qua bộ phim Nong Mai Rai Borisut vào năm 2013, sau đó tiếp tục ghi dấu với loạt tác phẩm như Ugly Duckling Series: Don’t, Kiss: The Series, Love Songs Love Stories và Love and Lies.

Bên cạnh diễn xuất, Mind Lapassalan còn thử sức trong lĩnh vực âm nhạc và trở thành gương mặt đại diện cho nhiều thương hiệu lớn tại Thái Lan nhờ hình ảnh trẻ trung và sức hút ổn định.

Trước khi kết hôn, cô và Pi Scott từng có thời gian dài hẹn hò kín tiếng. Cặp đôi hiếm khi công khai đời tư, nhưng từng được xem là một trong những mối quan hệ được chú ý trong giới giải trí Thái Lan.

Giữa tâm điểm của bê bối gia tộc và áp lực dư luận, quyết định tạm ly thân của Mind Lapassalan đang thu hút sự quan tâm lớn từ công chúng. Vụ việc không chỉ gây ảnh hưởng tới đời sống cá nhân của nữ diễn viên mà còn tiếp tục tạo ra làn sóng tranh luận rộng rãi trong dư luận Thái Lan.