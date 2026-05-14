Bê bối gia tộc giàu có Thái Lan: Minh tinh lên tiếng bảo vệ chồng thiếu gia

Vụ ồn ào liên quan đến gia tộc Bhirombhakdi - chủ sở hữu thương hiệu đồ uống nổi tiếng Singha - đang trở thành tâm điểm chú ý tại Thái Lan những ngày qua. Không chỉ gây tranh cãi vì những cáo buộc xoay quanh mâu thuẫn nội bộ gia đình, vụ việc còn kéo theo hàng loạt nghệ sĩ nổi tiếng vướng vào làn sóng chỉ trích.

Giữa “tâm bão” dư luận, nữ diễn viên Mind Lapassalan đã chính thức lên tiếng để bảo vệ chồng tương lai là Pi Scott - hậu duệ đời thứ 4 của gia tộc giàu có bậc nhất xứ chùa vàng.

Trên trang cá nhân, nữ diễn viên khẳng định cô không hề có ý định can thiệp vào chuyện nội bộ gia đình chồng. Theo Mind Lapassalan, việc cô lên tiếng xuất phát từ mong muốn hỗ trợ người bạn đời trong thời điểm anh trở thành mục tiêu công kích của dư luận.

“Có người khuyên tôi đây là chuyện gia đình và tôi không nên can thiệp. Tôi muốn khẳng định rằng mình chưa từng có ý định vượt quá giới hạn hay xen vào chuyện riêng của gia đình chồng. Vai trò của tôi chỉ đơn giản là ở bên cạnh và hỗ trợ chồng trong lúc anh ấy bị chỉ trích”, nữ diễn viên chia sẻ.

Mind Lapassalan cũng cho biết chồng là người kín tiếng và không muốn công khai tài khoản mạng xã hội. Vì vậy, cô quyết định sử dụng nền tảng cá nhân để truyền tải thông tin cũng như đăng tải các bằng chứng liên quan đến vụ việc.

“Anh ấy rất coi trọng sự riêng tư và chưa từng có ý định xuất hiện công khai trên mạng xã hội. Vì thế, tôi là người đứng ra giải thích và truyền đạt sự thật đến mọi người. Tôi hy vọng công chúng sẽ thông cảm và tôn trọng quyết định này”, cô nhấn mạnh.

Theo truyền thông Thái Lan, Pi Scott được cho là đã tạm thời vô hiệu hóa tài khoản mạng xã hội cá nhân sau khi vụ việc bùng nổ và trở thành chủ đề bàn tán khắp các nền tảng trực tuyến.

Ồn ào bắt đầu từ ngày 10/5, khi Psi Scott (em trai của Pi Scott) đăng tải đoạn video dài trong trạng thái xúc động mạnh. Trong video, thiếu gia thuộc gia tộc Bhirombhakdi bật khóc và chia sẻ về quãng thời gian dài phải chịu đựng tổn thương tinh thần.

Anh cho biết mình đã im lặng suốt nhiều năm trước khi quyết định công khai câu chuyện. Psi Scott thậm chí khẳng định không còn muốn được gọi là người thừa kế của tập đoàn Singha - thương hiệu đồ uống nổi tiếng gắn liền với sự giàu có và quyền lực của gia đình anh.

Điều khiến dư luận đặc biệt chú ý là những chia sẻ liên quan đến các thành viên trong gia đình. Theo Psi Scott, nhiều người thân đã biết về câu chuyện từ trước, thậm chí từng nghe đoạn ghi âm mà anh trai anh được cho là đã thừa nhận hành vi sai trái. Tuy nhiên, không ai đứng ra bảo vệ hay giúp đỡ anh trong suốt thời gian qua.

Không dừng lại ở đó, Psi Scott còn tố mẹ ruột muốn thu hồi phần tài sản thừa kế do ông ngoại để lại. Anh cho biết mẹ đã đệ đơn kiện với lý do con trai “vô ơn” và “làm ảnh hưởng đến danh tiếng gia tộc”.

Những tiết lộ gây sốc nhanh chóng tạo nên làn sóng tranh cãi dữ dội tại Thái Lan. Nhiều ý kiến bày tỏ sự cảm thông với Psi Scott, trong khi một bộ phận khác cho rằng anh đang đưa chuyện gia đình ra công khai, khiến hình ảnh của gia tộc bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Sự việc càng trở nên căng thẳng khi hàng loạt nghệ sĩ nổi tiếng Thái Lan bất ngờ bị kéo vào vòng tranh cãi chỉ vì nhấn “thích” một bài đăng liên quan đến vụ việc.

Trước đó, ngày 13/5, Pi Scott - anh trai của Psi Scott - đã lên tiếng phủ nhận những thông tin em trai đưa ra. Anh khẳng định các cáo buộc là sai sự thật và chia sẻ thông qua trang cá nhân của vợ.

Đáng chú ý, nhiều ngôi sao nổi tiếng như Baifern Pimchanok, Mario Maurer, Kimmy Kimberley, Aom Sushar Manaying và Tay Tawan Vihokratana được cho là đã nhấn “thích” bài đăng này. Hành động trên lập tức khiến họ trở thành mục tiêu chỉ trích dữ dội từ cư dân mạng.

Trước áp lực dư luận, Tay Tawan Vihokratana đã đăng tải tâm thư dài nhằm giải thích quan điểm cá nhân. Nam diễn viên cho biết việc nhấn “thích” chỉ đơn thuần là hành động động viên một người bạn đang phải đối mặt với nhiều bình luận tiêu cực trên mạng xã hội.

“Việc nhấn thích không mang ý nghĩa đứng về phía nào. Tôi chỉ muốn ủng hộ một người bạn đang bị công kích bằng những lời lẽ khiếm nhã và không đúng sự thật. Đây cũng là vấn đề tôi luôn quan tâm liên quan đến văn hóa ứng xử trên mạng xã hội”, nam diễn viên chia sẻ.

Tay Tawan đồng thời nhấn mạnh bản thân không thể can thiệp sâu vào chuyện riêng của gia đình người khác. Tuy nhiên, anh khẳng định không ủng hộ bạo lực gia đình dưới bất kỳ hình thức nào và cho rằng gia đình cần là nơi an toàn nhất đối với mỗi người.

Bên cạnh Tay Tawan, nữ rapper Milli cũng lên tiếng xin lỗi công khai sau khi bị chỉ trích vì tương tác với bài đăng liên quan vụ việc. Nữ rapper thừa nhận cô đã thiếu cẩn trọng khi chưa tìm hiểu đầy đủ bối cảnh trước khi bày tỏ sự quan tâm trên mạng xã hội và hứa sẽ thận trọng hơn trong tương lai.

Hiện, vụ việc vẫn tiếp tục thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận Thái Lan.

Mild Lapassalan (SN 1994) là một trong những nữ diễn viên nổi bật của làng giải trí Thái Lan. Cô bắt đầu hoạt động nghệ thuật từ sớm, từng tham gia nhiều video ca nhạc trước khi gây chú ý với vai chính trong phim thanh xuân Nong Mai Rai Borisut vào năm 2013.

Sau đó, mỹ nhân Thái tiếp tục ghi dấu qua hàng loạt dự án nổi tiếng như Ugly Duckling Series: Don’t, Kiss: The Series, Love Songs Love Stories, Love and Lies. Ngoài diễn xuất, Mild còn thử sức với vai trò ca sĩ và là gương mặt được nhiều thương hiệu săn đón.