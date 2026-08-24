Trong phần thuyết trình, Bảo Ngọc chia sẻ về hành trình nhiều năm theo đuổi các hoạt động liên quan đến môi trường và phát triển bền vững.

Thông qua dự án Gen Zero, người đẹp mong muốn đưa tiếng nói của thế hệ trẻ vào những vấn đề liên quan đến biến đổi khí hậu, đồng thời tạo điều kiện để thanh niên trực tiếp tham gia giải quyết các thách thức môi trường.

Bảo Ngọc vừa hoàn thành phần thi thuyết trình về dự án nhân ái Gen Zero - Thanh niên vì Phát triển Bền vững (Ảnh: Instagram).

Gen Zero là tổ chức phi lợi nhuận do Bảo Ngọc sáng lập năm 2024. Dự án tập trung vào giáo dục khí hậu, phát triển năng lực lãnh đạo và thúc đẩy sự tham gia của thanh niên, đặc biệt gắn với Mục tiêu Phát triển bền vững số 13 của Liên Hợp Quốc về hành động vì khí hậu.

Dự án không được tạo ra chỉ để thi hoa hậu

Điểm đặc biệt của Gen Zero là dự án không bắt đầu từ Miss World. Bảo Ngọc thành lập tổ chức này từ năm 2024, trước khi cô trở thành đại diện Việt Nam tại cuộc thi năm nay.

Trong hồ sơ chính thức tại Miss World, Bảo Ngọc được giới thiệu là nhà sáng lập kiêm CEO của Gen Zero. Người đẹp cũng đặt mục tiêu theo đuổi con đường trở thành nhà đàm phán khí hậu hoặc Đặc phái viên của Liên Hợp Quốc trong tương lai.

Bảo Ngọc mong muốn đóng góp của mình có thể mang lại sự thay đổi cho khí hậu và nâng cao ý thức của người trẻ (Ảnh: Instagram).

Bảo Ngọc muốn câu chuyện của mình không chỉ dừng lại ở một cuộc thi sắc đẹp mà còn kết nối những vấn đề của Việt Nam với các thách thức mang tính toàn cầu.

Trong phần giới thiệu về bản thân, cô nhắc đến Đồng bằng sông Cửu Long - nơi mình sinh ra - và khả năng thích ứng của người dân miền Tây trước những thay đổi của môi trường.

Với Bảo Ngọc, biến đổi khí hậu không phải một chủ đề được lựa chọn trong thời gian ngắn để phục vụ cuộc thi, mà là lĩnh vực cô đã dành nhiều thời gian tìm hiểu và hoạt động.

Hơn 1 triệu người trẻ được tiếp cận

Gen Zero không chỉ dừng lại ở việc kêu gọi thanh niên quan tâm đến môi trường. Dự án hướng đến giáo dục, phát triển kỹ năng và tạo cơ hội để người trẻ trực tiếp tham gia các hoạt động về khí hậu.

Theo Bảo Ngọc, Gen Zero đã tiếp cận hơn 1 triệu người trẻ thông qua các chương trình giáo dục khí hậu, hoạt động cộng đồng và những sáng kiến phát triển năng lực lãnh đạo.

Bảo Ngọc đang thể hiện khá tốt tại cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2026 (Ảnh: World Beauties).

Một dấu mốc đáng chú ý của dự án là năm 2024, Gen Zero đồng tổ chức Local Conference of Youth (LCOY) Vietnam, quy tụ hơn 600 đại biểu trẻ. Hội nghị góp phần xây dựng Tuyên bố Thanh niên Việt Nam về khí hậu, qua đó đưa tiếng nói của thế hệ trẻ vào các cuộc thảo luận về biến đổi khí hậu.

Năm 2025, dự án tiếp tục triển khai Vietnam Youth Climate Empowerment Pathway (VYCEP), tập trung vào 3 trụ cột gồm nhận thức, năng lực và sự tham gia.

Trong khuôn khổ chương trình, Gen Zero đã tổ chức nhiều chiến dịch về khí hậu, hoạt động tại hơn 10 trường học và đại học, hội nghị mô phỏng COP với gần 100 đại biểu trẻ và Vietnam Youth Sustainability Summit với hơn 1.000 người tham dự.

Trao quyền cho người trẻ hành động vì khí hậu

Một trong những thông điệp cốt lõi mà Bảo Ngọc muốn truyền tải là người trẻ không chỉ là nhóm chịu ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu mà còn có thể trở thành một phần của lời giải.

Vì vậy, Gen Zero tập trung cung cấp kiến thức, kỹ năng và không gian để thanh niên hành động. Các hoạt động của dự án trải rộng từ giáo dục khí hậu, phát triển kỹ năng lãnh đạo đến hoạt động cộng đồng và kết nối người trẻ với các tổ chức môi trường.

Bên cạnh Gen Zero, Bảo Ngọc cũng có quá trình hoạt động trong lĩnh vực môi trường. Cô từng tham gia điều phối quá trình xây dựng Tuyên bố Thanh niên Việt Nam về biến đổi khí hậu, đảm nhận vai trò Đại sứ Ngày Trái đất tại Việt Nam và vận động hơn 6.000 tình nguyện viên tham gia thu gom 35 tấn rác.

Tại Vietnam Green Day 2025, người đẹp cũng từng chia sẻ với hơn 20.000 người trẻ về trách nhiệm với khí hậu, lối sống bền vững và vai trò của thế hệ trẻ trong việc bảo vệ môi trường.

Bảo Ngọc bên thí sinh của Mỹ tại một hoạt động của Hoa hậu Thế giới 2026 (Ảnh: Instagram).

Kết thúc phần thi, đại diện Việt Nam phát biểu: "Gửi tới bà Julia Morley và Tổ chức Miss World, xin cảm ơn vì 75 tuyệt vời của Beauty With a Purpose (Sắc đẹp vì mục đích cao cả). Cùng nhau, chúng ta sẽ tiếp tục chứng minh cho thế giới thấy rằng, vẻ đẹp của trí tuệ và tâm hồn chính là công cụ cho sự công bằng toàn cầu. Đó cũng là điều đảm bảo, khi thế giới tiến lên phía trước, không một đứa trẻ nào, không một gia đình hay cộng đồng nào bị bỏ lại phía sau. Đây là cách chúng ta sẽ chiến thắng".

Trong suốt phần thể hiện của Bảo Ngọc, Chủ tịch Hoa hậu Thế giới Julia Morley chăm chú theo dõi và lắng nghe. Bà liên tục nở nụ cười và dành tràng pháo tay động viên đại diện Việt Nam.

Beauty With a Purpose là một nội dung quan trọng tại Miss World, nơi các thí sinh giới thiệu những dự án cộng đồng và câu chuyện xã hội mà họ theo đuổi. Người chiến thắng ở phần thi này sẽ được vào thẳng Top 6 chung cuộc, theo quy định của Ban tổ chức.

Trong phần thi Head-to-Head Challenge ngày 24/8, Bảo Ngọc tiếp tục cho thấy sự tự tin khi trình bày bằng ngoại ngữ. Tại cuộc thi Miss World 2026, Bảo Ngọc luôn duy trì hình ảnh tích cực, chủ động tham gia các hoạt động bên lề và nhận được sự chú ý từ một số chuyên trang sắc đẹp quốc tế.

Tính đến ngày 24/8, thành tích bước đầu của Bảo Ngọc tại Miss World 2026 là lọt Top 60 phần thi Top Model (Trình diễn thời trang). Người đẹp cùng hơn 100 thí sinh khác sẽ tiếp tục bước vào những phần thi quan trọng trong những ngày tới.

Cuộc thi Miss World 2026 đánh dấu lần đầu tiên Việt Nam đăng cai tổ chức một trong những cuộc thi sắc đẹp lớn nhất thế giới. Đêm chung kết dự kiến diễn ra tại Khánh Hòa vào ngày 5/9.