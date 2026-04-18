Ban nhạc rock KURROCK trở lại Hà Nội biểu diễn

KURROCK được thành lập vào năm 2020, những năm qua, ban nhạc ghi dấu ấn khi liên tục xuất hiện trên các sân khấu live house và tụ điểm âm nhạc nổi tiếng tại Tokyo, Shimokitazawa, Roppongi, Shibuya (Nhật Bản)…

Ngoài ra, KURROCK còn duy trì kết nối chặt chẽ với thị trường Việt Nam thông qua hàng loạt dự án hợp tác. Nhóm từng làm việc cùng các nghệ sĩ như Huỳnh Huy (District 105), Tùng Giang, bassist KHAi (Japan), đồng thời giữ mối liên kết với các ban nhạc kỳ cựu như Bức Tường, Microwave…

Vào ngày 25/4 này, KURROCK sẽ trở lại Hà Nội. Bên cạnh các màn trình diễn của ban nhạc, chương trình có sự góp mặt của các khách mời: Ca sĩ Việt Lâm, ban nhạc Nghịch, guitarist Hồ Trọng Hà…

Ban nhạc KURROCK trở lại Hà Nội biểu diễn vào đêm 25/4 (Ảnh: Ban nhạc cung cấp).

Chia sẻ về lần trở lại Hà Nội, đại diện KURROCK cho biết: “Đã hơn 2 năm kể từ buổi diễn cuối cùng của chúng tôi tại đây. Trong khoảng thời gian đó, ban nhạc tập trung hoạt động tại Nhật Bản và Hàn Quốc, đồng thời dành nhiều tâm huyết cho quá trình sản xuất album thứ 2.

Tuy nhiên, Hà Nội luôn là điểm đến đặc biệt, nơi chúng tôi luôn mong muốn được quay trở lại, không chỉ để biểu diễn mà còn để tiếp tục kết nối với khán giả đã ủng hộ KURROCK từ những ngày đầu”.

Theo đại diện ban nhạc, 2 năm qua cũng là quãng thời gian KURROCK đi sâu hơn vào thị trường Nhật Bản, từ cách làm nhạc, biểu diễn cho đến tư duy sản xuất. Điều này khiến âm nhạc của nhóm dần mang màu sắc Nhật rõ nét hơn.

“Chuyến trở lại lần này giống như một lời giới thiệu về một KURROCK với những chất liệu mới, một cuộc gặp gỡ văn hoá Nhật - Việt, nơi chúng tôi mang những ảnh hưởng từ Nhật Bản trở lại và chia sẻ cùng khán giả quê nhà”, đại diện nhóm nói.

Đêm diễn sắp tới không chỉ là sự tái ngộ, mà còn là cơ hội để KURROCK tiếp cận với thế hệ khán giả trẻ. Ban nhạc cho biết họ chủ động lựa chọn đồng hành cùng những nghệ sĩ có tuổi đời còn trẻ nhưng sở hữu nền tảng chuyên môn tốt, với kỳ vọng tạo ra một không gian âm nhạc giàu năng lượng và tính kết nối giữa các thế hệ.

Trong khi đó Việt Lâm - nam ca sĩ vừa đảm nhận phần vocal của Bức Tường tại MV Tháng Ba, cũng là khách mời tại show diễn của KURRORK - cho hay: “KURROCK mang đến một màu sắc rất riêng của rock Nhật Bản, còn tôi đến từ một hành trình rất Việt Nam.

Việc được đứng chung sân khấu tại Hà Nội lần này, trực tiếp hòa giọng và biểu diễn cùng nhau, giống như một sự giao thoa sống động - nơi những câu chuyện, cảm xúc và tinh thần được kết nối qua ca từ, giai điệu và năng lượng, với sự tôn trọng dành cho nhau.

Bản thân tin rằng những cuộc gặp gỡ như thế này, dù nhỏ thôi, nhưng nếu được duy trì, sẽ góp phần làm cho sự giao thoa văn hoá trở nên tự nhiên và sống động hơn. Và với cá nhân tôi, được góp mặt trong một khoảnh khắc như vậy là một điều rất đáng trân trọng”.

KURROCK hiện hoạt động với đội hình 3 thành viên gồm: Nghệ sĩ người Việt KJO - đảm nhiệm vai trò guitarist, sáng tác và sản xuất trong ban nhạc; 2 nghệ sĩ Nhật Bản gồm: Remina (ca sĩ, nhạc sĩ) và Daisuke (trống). Ban nhạc theo đuổi phong cách rock hiện đại, kết hợp giữa tư duy sản xuất quốc tế và cảm xúc mang tính cá nhân.