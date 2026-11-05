Sau đám tang đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn - người đứng sau thành công của bộ phim truyền hình Đất phương Nam - phóng viên Dân trí có dịp gặp lại nghệ sĩ Mai Thanh Dung, người từng ghi dấu ấn với vai Tư Ù.

Xuất hiện tại điểm hẹn, nữ nghệ sĩ gây ấn tượng với vẻ ngoài niềm nở, nụ cười thân thiện. Dáng vẻ xởi lởi, chân tình của bà khiến người đối diện dễ dàng nhớ đến bà Tư Ù - nhân vật bà chủ quán miền Tây mộc mạc, hào sảng trong phim truyền hình Đất phương Nam, cũng là vai diễn gắn liền với tên tuổi nữ nghệ sĩ.

Thời gian đã đi qua, bộ phim trở thành ký ức của nhiều thế hệ khán giả, đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn cũng vừa rời cõi tạm, nhưng ở nghệ sĩ Mai Thanh Dung, vẫn còn nguyên nét gần gũi từng làm nên sức sống cho nhân vật.

Nghệ sĩ Mai Thanh Dung vẫn giữ tinh thần lạc quan, vui vẻ ở tuổi 73 dù đối diện nhiều vấn đề sức khỏe (Ảnh: Quỳnh Tâm).

Lạc quan đối diện bệnh tật, gần 20 năm chăm chồng tai biến

Sau những năm tháng gắn bó với sân khấu, phim ảnh, cuộc sống của nữ nghệ sĩ hiện tại khá bình dị. Bà vẫn đi dạy, thỉnh thoảng nhận lời đóng phim, dành thời gian chăm sóc sức khỏe và tận hưởng những niềm vui giản đơn bên gia đình, học trò.

Chia sẻ về điều khiến mình tiếp tục gắn bó với nghề, nữ nghệ sĩ nói: "Có một điều tôi cũng không lý giải được, dù mình bệnh đến đâu, nhưng cứ bước ra phim trường hoặc lên sân khấu thì dường như những cơn đau, sự mệt mỏi đều tan biến. Hết việc, bệnh tình lại trở lại. Có lẽ là Tổ nghiệp thương tôi, cho tôi còn sức để tiếp tục với nghề”.

Trong những chia sẻ trước đây, Mai Thanh Dung cho biết bà mang trong mình nhiều bệnh tật, trong đó có 3 căn bệnh được ví như những “án tử” bởi đều khó điều trị và có thể tái phát bất cứ lúc nào.

Bà được chẩn đoán mắc bệnh tổn thương gai thị từ khi còn trẻ. Căn bệnh này không có cách điều trị, tiềm ẩn nguy cơ khiến bà mất thị lực. Ngoài ra, nữ nghệ sĩ còn mắc bệnh tim và trượt đốt sống lưng, có nguy cơ dẫn đến liệt. Theo bà, các bệnh đều ở tình trạng nguy cấp, cần can thiệp đại phẫu. Tuy nhiên, việc phẫu thuật gặp nhiều khó khăn do bà còn mắc bệnh tiểu đường.

Chia sẻ về tình hình sức khỏe hiện tại, Mai Thanh Dung cho biết các bệnh vẫn còn đó, nhưng bà cố gắng giữ tinh thần lạc quan, chủ động tìm hiểu cách chăm sóc và điều trị.

“Tôi cũng có dùng thuốc men và tái khám đều đặn. Còn chuyện ăn uống thì tôi tự điều chỉnh. Bây giờ tình trạng sức khỏe tạm ổn, nhưng tôi vẫn phải kiểm tra thường xuyên. Còn xương cốt thì cũng có lúc đau nhức một chút rồi thôi”, nữ nghệ sĩ chia sẻ.

Vai Tư Ù trong phim "Đất phương Nam" là một trong những dấu ấn đáng nhớ trong sự nghiệp diễn xuất của Mai Thanh Dung (Ảnh: Quỳnh Tâm).

Dù đối diện nhiều vấn đề sức khỏe, nghệ sĩ 73 tuổi vẫn giữ tinh thần lạc quan, yêu đời. Bà không muốn đồng nghiệp hay những người xung quanh nhìn mình bằng sự thương cảm, buồn bã, mà mong mọi người nhớ đến hình ảnh một cô giáo vui vẻ, hoạt bát.

Trong sinh hoạt hằng ngày, nghệ sĩ Mai Thanh Dung duy trì thói quen đọc sách báo và học tiếng Anh. Ở tuổi này, bà vẫn kiên trì tìm tòi, học từng chút một, chủ yếu để rèn luyện trí nhớ. Nữ nghệ sĩ cho biết hiện tại cuộc sống và tinh thần của bà khá thoải mái, không có nhiều điều phải lo nghĩ.

Dù vậy, nghệ sĩ Mai Thanh Dung vẫn không tránh khỏi những khoảng trống khi thiếu vắng người bạn đời đã gắn bó với mình suốt 45 năm. Chồng bà là giảng viên Hà Văn Ngọc Sương, qua đời vào năm 2022. Trong ký ức của nữ nghệ sĩ, ông là người ham học hỏi và được nhiều thế hệ học trò yêu quý.

“Ông xã tôi sống rất hiền lành, nghiêm túc. Ông có vốn tiếng Anh rất tốt, tự tìm tòi, học hỏi nhiều thứ. Sau khi lấy nhau, ông vẫn tiếp tục học, lấy bằng thạc sĩ rồi lên tiến sĩ. Tiếc một điều là khi đã hoàn thành luận án tiến sĩ nhưng chưa kịp trình bày thì ông bị tai biến. Lúc đó, ông đã ngoài 50 tuổi”, bà kể.

Sau nhiều năm gắn bó với sân khấu, Mai Thanh Dung vẫn tìm thấy niềm vui trong công việc và nhận được tình cảm của các thế hệ học trò (Ảnh: Quỳnh Tâm).

Năm 2001, chồng Mai Thanh Dung bị tai biến lần đầu. Sau ba lần tai biến, ông vẫn được vợ chăm sóc tại nhà. Bà đã đồng hành, chăm lo cho ông trong gần 20 năm, cho đến khi ông qua đời vào năm 2022 sau lần tai biến thứ tư.

Những năm cuối đời, chồng nghệ sĩ Mai Thanh Dung phải nằm một chỗ, không thể đi lại do đôi chân bị ảnh hưởng. Quãng thời gian ấy, cuộc sống của hai vợ chồng cũng gặp nhiều khó khăn. Đồng lương hưu ít ỏi của cả hai không đủ trang trải chi phí thuốc men, điều trị.

“Lúc đó phải xoay xở chi phí chữa bệnh nên gia đình tôi cũng hơi căng thẳng. May mắn là các học trò hết lòng giúp đỡ chúng tôi. Giờ thì giai đoạn khó khăn đó đã qua rồi, chồng tôi cũng được yên nghỉ”, bà kể.

Ở tuổi 73, nghệ sĩ Mai Thanh Dung duy trì công việc giảng dạy, thỉnh thoảng nhận lời tham gia các dự án nghệ thuật phù hợp (Ảnh: Facebook nhân vật).

Ở nhà phố, không còn nặng gánh chuyện tiền bạc

Hiện tại, Mai Thanh Dung sống cùng con trai trong căn nhà phố trên đường Huỳnh Mẫn Đạt, TPHCM. Đây là ngôi nhà gắn bó với bà từ thuở nhỏ, nơi nữ nghệ sĩ sinh ra, lớn lên và tiếp tục sinh sống sau khi lập gia đình. Con gái lớn của bà đã lấy chồng, định cư tại Mỹ. Người con trai thứ hai làm nghề lồng tiếng, sống cùng để chăm sóc mẹ.

Trong câu chuyện về gia đình, Mai Thanh Dung chia sẻ một điều đặc biệt là con dâu bà đã quyết định xuất gia. Theo nữ nghệ sĩ, cả hai gia đình đều tôn trọng quyết định của con dâu. Vợ chồng con trai bà cũng đã hoàn tất thủ tục ly hôn trong sự đồng thuận của cả hai.

Hơn 40 năm đứng lớp, Mai Thanh Dung đào tạo nhiều thế hệ diễn viên và vẫn nhận được tình cảm yêu quý từ học trò (Ảnh: Facebook nhân vật).

Sau những thăng trầm trong cuộc sống, Mai Thanh Dung cho biết bà hiện không còn quá nhiều áp lực về kinh tế. Nhiều năm cùng chồng làm nghề, tích góp, nữ nghệ sĩ có khoản tiết kiệm cho tuổi già. Nhờ vậy, bà có thể sống tương đối thoải mái, vui vẻ và không phải bận tâm nhiều đến chuyện tiền bạc.

“Lâu rồi, tôi không còn gánh nặng kinh tế gì nữa. Quan điểm sống của tôi khác mọi người. Tôi không lệ thuộc vào bất cứ hình thức vật chất nào. Nhà cửa, xe cộ, tiền bạc không phải là những thứ tôi đặt làm mục tiêu để vươn tới.

Tôi cũng không biết tại sao mình lại có suy nghĩ như vậy, nhưng nhờ thế mà tôi luôn cảm thấy thảnh thơi, thoải mái. Hôm nay người này có nhà, ngày mai người kia có xe, tôi cũng không bao giờ để những chuyện đó vào đầu. Điều đó giúp tôi nhẹ đầu vô cùng”, bà chia sẻ.

Nghệ sĩ Mai Thanh Dung cho biết bà không đặt nặng chuyện tiền bạc, nhà cửa hay xe cộ mà luôn tâm niệm sống biết đủ (Ảnh: Quỳnh Tâm).

Chia sẻ về bí quyết giữ sự bình yên trong cuộc sống, Mai Thanh Dung cho biết bà luôn tâm đắc một câu nói: “Tri túc tiện túc, đãi túc hà thời túc”, trích từ bài Chữ nhàn của Nguyễn Công Trứ. Với bà, biết đủ thì sẽ cảm thấy đủ, nếu cứ mãi chờ đợi, đòi hỏi và so sánh với người khác thì chẳng biết đến bao giờ mới có được sự hài lòng.

"Cứ ngồi so sánh người này, người nọ mãi thì mệt lắm. Có những người vì chạy theo vật chất mà đánh mất nhân cách, phẩm chất của mình, thậm chí sẵn sàng làm những điều không tốt chỉ để đạt được điều họ muốn. Với tôi, vật chất rất bình thường. Có thì ăn ngon, không có thì ăn dở một chút cũng chẳng sao”, nữ nghệ sĩ bộc bạch.

Ở tuổi 73, niềm vui của Mai Thanh Dung còn đến từ tình cảm mà các thế hệ học trò dành cho bà. Sau nhiều năm đứng lớp, nữ nghệ sĩ vẫn được học trò nhớ đến, thường xuyên hỏi thăm, rủ đi ăn uống, gặp gỡ và du lịch vào những dịp đặc biệt.

Gắn bó với công việc giảng dạy nhiều thập kỷ, Mai Thanh Dung cũng chứng kiến sự thay đổi trong cách các thế hệ trẻ đến với nghệ thuật. Bà cho rằng mỗi thời có một cách tiếp cận khác nhau. Nếu trước đây, nhiều người phải miệt mài tập luyện, làm việc vất vả để tìm dấu ấn riêng thì ngày nay, không phải ai bước vào nghề cũng chỉ vì đam mê nghệ thuật.

“Ngày trước, người muốn bước vào nghề phải vất vả ngày đêm tập luyện để có được dấu ấn riêng. Họ đến với nghề bằng đam mê cháy bỏng, không toan tính. Ngày nay, nhiều người đến với nghệ thuật vì những mục đích khác nhau, không hẳn xuất phát từ đam mê. Có người học nghề để theo đuổi con đường nghệ thuật lâu dài, nhưng cũng có người chỉ muốn tạo chút tiếng tăm rồi tận dụng sự nổi tiếng đó cho những công việc khác”, bà nhận xét.

"Tư Ù" Mai Thanh Dung sau 30 năm phim "Đất phương Nam" lên sóng (Ảnh: Quỳnh Tâm).

Với các học trò, điều mà nghệ sĩ Mai Thanh Dung luôn nhắc nhở là không nên tự mãn với những gì đang có. Theo bà, nghệ thuật là con đường nhiều biến động, sự nghiệp của mỗi người đều có lúc thăng, lúc trầm. Vì vậy, bên cạnh năng lực chuyên môn, người làm nghề cần chú trọng cách ứng xử và giữ gìn đạo đức của bản thân.

"Muốn giữ được tên tuổi và sự kính trọng của đồng nghiệp, đàn em, học trò thì trước hết chính bản thân mình phải sống và làm việc sao cho xứng đáng. Tôi không nói mình phải trở thành tấm gương sáng cho mọi người, nhưng trong ngành nghề này, cách mình làm việc, cách mình đối xử với mọi người cũng là điều để các em nhìn vào”, nữ nghệ sĩ chia sẻ.