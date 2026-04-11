"Bà mối" Cát Tường dẹp quán cà phê đầu tư trăm triệu, cuộc sống giờ ra sao?

Gần đây, NSƯT Cát Tường gây chú ý khi thông báo đóng cửa quán cà phê mang tên Cát Tường 1977 tại TPHCM sau khoảng 9 tháng hoạt động. Quán được nữ nghệ sĩ khai trương vào tháng 6/2025 và hiện tạm ngưng kinh doanh.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Cát Tường cho biết quyết định đóng cửa quán khiến cô không khỏi tiếc nuối. Theo nữ nghệ sĩ, quán duy trì hoạt động ổn định trong suốt thời gian qua và nhận được sự ủng hộ đều đặn từ khách hàng. Tuy nhiên, sau khi cân nhắc nhiều yếu tố, cô buộc phải dừng lại để định hướng công việc khác.

“Quán đã hoạt động hơn 9 tháng, khách vẫn đến đều. Tôi tiếc vì đã đầu tư nhiều tâm huyết, từ việc lên ý tưởng đến từng chi tiết trang trí. Nhưng hiện tại, tôi phải tạm dừng, sau này nếu có điều kiện có thể sẽ tính tiếp”, cô chia sẻ với phóng viên.

Theo Cát Tường, quán cà phê được mở trên chính mặt bằng nhà riêng. Thời điểm ban đầu, cô đầu tư khoảng 400 triệu đồng để cải tạo và thiết kế không gian. Trong quá trình vận hành, lượng khách duy trì ở mức ổn định, với doanh thu mỗi ngày khoảng 2-3 triệu đồng. Tuy nhiên, tổng thu chỉ đủ trang trải chi phí vận hành như nhân viên, điện nước, nguyên liệu, chưa tạo ra lợi nhuận và cũng chưa thể hoàn vốn.

“Nhiều lúc tôi cũng đắn đo vì công sức bỏ ra không ít nhưng hiệu quả kinh tế không cao. Đến giờ tôi vẫn chưa thu hồi được vốn”, nữ nghệ sĩ nói thêm.

Sau khi đóng cửa quán, Cát Tường dự định cho thuê lại mặt bằng để có nguồn thu ổn định hơn. Khoản tiền này, theo cô, sẽ được dùng để hỗ trợ các thành viên trong gia đình. Hiện con gái cô đã đi làm và có thu nhập riêng, song mỗi tháng nữ nghệ sĩ vẫn hỗ trợ khoảng 10 triệu đồng, đồng thời phụ giúp chi phí cho bố mẹ.

Từng được khán giả ưu ái gọi là “bà mai quốc dân” khi gắn bó với nhiều chương trình hẹn hò, NSƯT Cát Tường hiện ngừng hẳn công việc dẫn dắt ở lĩnh vực này. Thay vào đó, cô tập trung xây dựng hình ảnh cá nhân trên các nền tảng số, đồng thời thỉnh thoảng tham gia một số dự án nghệ thuật phù hợp.

Về tài chính cá nhân, Cát Tường cho biết cô vẫn duy trì nguồn thu từ hoạt động nghệ thuật và kênh YouTube. Các kênh cá nhân của nữ nghệ sĩ hiện thu hút hàng trăm nghìn lượt theo dõi, mang lại thu nhập vài chục triệu đồng mỗi tháng. Nội dung chủ yếu xoay quanh cuộc sống thường nhật và các chuyến đi trải nghiệm.

“Ở tuổi 49, tôi muốn dành thời gian cho bản thân nhiều hơn. Trước đây tôi phải lo cho gia đình, từ bố mẹ, anh em đến con cái. Bây giờ mọi thứ đã ổn định hơn, tôi muốn tập trung vào những điều mình thích. Việc đóng quán cà phê cũng là để tôi có thời gian cho các công việc khác”, cô chia sẻ.

NSƯT Cát Tường từng đặt chân đến nhiều điểm đến như Australia, Trung Quốc, Mỹ… để nghỉ ngơi, trải nghiệm văn hóa và ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ. Cô chia sẻ nhiều hình ảnh đời thường với tinh thần tích cực, năng lượng, thu hút sự quan tâm của khán giả.

Về đời sống cá nhân, Cát Tường hiện sống cùng con gái tại nhà riêng ở TPHCM. Sau khi đóng quán cà phê, cô chuyển sang không gian sống nhỏ gọn hơn, phù hợp với nhu cầu sinh hoạt của hai mẹ con. Trong khi đó, bố mẹ ruột của nữ nghệ sĩ sống tại Vĩnh Long và thỉnh thoảng lên thăm con cháu.

Con gái của Cát Tường là Nguyễn Cát Tường An (tên thân mật là Nauy), sinh năm 2002, từng du học ngành Quản trị kinh doanh tại Australia. Hiện cô làm việc cho một công ty nước ngoài tại TPHCM. Tường An sở hữu chiều cao hơn 1,73m, gương mặt cá tính và phong cách hiện đại.

Nữ nghệ sĩ cho biết mối quan hệ giữa cô và con gái khá gần gũi, thoải mái. Cả hai thường xuyên chia sẻ với nhau về công việc cũng như cuộc sống. Khi trò chuyện với mẹ, Tường An hài hước chia sẻ chỉ kết hôn khi tìm được người có thể chăm lo cho mình tốt hơn mẹ.

Nghệ sĩ Cát Tường được nhận xét giữ được vẻ ngoài trẻ trung, phong cách năng động. Trong dịp sinh nhật gần đây, nữ nghệ sĩ tổ chức buổi gặp gỡ ấm cúng bên bạn bè, đồng nghiệp thân thiết trong giới nghệ thuật. Nhiều nghệ sĩ đã gửi lời chúc mừng và dành cho cô những lời khen về sự lạc quan, nguồn năng lượng tích cực trong cuộc sống cũng như công việc.

Ở tuổi 49, Cát Tường lựa chọn nhịp sống linh hoạt, ưu tiên sự cân bằng giữa công việc và đời sống cá nhân. Cô thường xuyên đi du lịch trong và ngoài nước, đồng thời duy trì các mối quan hệ trong nghề. Bên cạnh đó, nữ nghệ sĩ vẫn tham gia sân khấu kịch và góp mặt trong một số dự án phim khi có lời mời phù hợp.

Cát Tường sinh năm 1977, bước chân vào làng giải trí với vai trò diễn viên "chuyên trị" vai phản diện. Cô được khán giả biết đến qua các bộ phim Gió qua miền tối sáng, Đồng tiền xương máu, Cô gái xấu xí, Nhà có 5 nàng tiên, Tía tôi là cao thủ... 7 năm gần đây, NSƯT Cát Tường nổi tiếng trong vai trò MC của các chương trình hẹn hò trên truyền hình. Nhờ cách dẫn dắt duyên dáng, hài hước và tâm lý, nữ diễn viên kiêm MC được khán giả ưu ái dành tặng danh xưng "bà mối quốc dân". Trong chương trình Bạn muốn hẹn hò, Cát Tường đã kết nối thành công cho hơn 500 cặp tình nhân. Mặc dù kết thúc công việc này vào năm 2019, nữ nghệ sĩ vẫn giữ vai trò cầu nối tình yêu cho nhiều cặp đôi trong các show khác như Chân ái, Hẹn ăn trưa, Ghép đôi thần tốc…

