Ba chân dài Vietnam Next Top Model "càn quét" sàn diễn, cuộc sống ra sao?

Sau Vietnam Next Top Model 2025, Quán quân Lại Mai Hoa, Á quân Vũ Mỹ Ngân và Mi Lan (top 7) là những gương mặt nổi bật tại nhiều sàn diễn thời trang. Thời gian qua, bộ ba liên tiếp xuất hiện tại những show thời trang đình đám của các nhà thiết kế như Chung Thanh Phong, VUNGOC&SON, Đỗ Long...

Cả ba được xem là những người mẫu thuộc thế hệ mới tạo được dấu ấn. Không chỉ đồng hành trên sàn diễn, ba chân dài còn giữ mối quan hệ thân thiết và thường xuyên xuất hiện cùng nhau trong các sự kiện.

Lại Mai Hoa sinh năm 2005, cao 1,84m. Chân dài cho biết Vietnam’s Next Top Model 2025 là bước khởi đầu để cô theo đuổi công việc người mẫu một cách nghiêm túc. Cô không xem việc bước vào showbiz là điều đáng e dè mà chọn cách quan sát, học hỏi trong quá trình làm nghề. "Tôi muốn trở thành một người mẫu với tâm thế được cống hiến thực sự cho nghệ thuật", Mai Hoa chia sẻ.

Sau danh hiệu quán quân, Lại Mai Hoa liên tục xuất hiện trên sàn diễn, được nhiều nhà thiết kế lựa chọn. Ở tuổi 21, cô duy trì lịch làm việc dày đặc. Tại Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam 2026, Mai Hoa góp mặt trong 7 show diễn, cho thấy tần suất hoạt động đáng chú ý của cô sau cuộc thi.

Bên cạnh công việc, chân dài sinh năm 2005 vẫn cố gắng hoàn thành chương trình học. Tháng 6 vừa qua, lịch thi cuối kỳ của cô trùng với thời điểm diễn ra tuần lễ thời trang. Mai Hoa tranh thủ ôn bài vào sáng sớm, trước khi đi ngủ và cả trên máy bay. Hiện cô còn một kỳ thực tập và một kỳ làm khóa luận trước khi tốt nghiệp.

Công việc người mẫu cũng giúp Mai Hoa từng bước chủ động hơn về tài chính. Theo người đẹp, cuộc sống hiện tại không khác nhiều so với các sinh viên đồng trang lứa. Thay vì dành nhiều tiền cho việc tiêu dùng hay giải trí, cô ưu tiên tích lũy để đầu tư cho công việc và học thêm các kỹ năng.

"Tôi tự trang trải một phần học phí và cuộc sống cá nhân. Khi kiếm được tiền bằng sức lao động, tôi càng thấu hiểu, thương bố mẹ nhiều hơn. Người thân đều vui cho tôi và cảm thấy tôi thực sự đã trưởng thành dần lên qua hành trình làm nghề", người mẫu chia sẻ.

Vũ Mỹ Ngân sinh năm 1999, cao 1,82m. Sau khi giành ngôi Á quân Vietnam’s Next Top Model 2025, cô có lịch làm việc dày hơn, đồng thời có thêm nhiều cơ hội trong nghề. "Danh hiệu Á quân giúp tôi có nhiều đặc quyền, nhiều cơ hội mà ngày xưa chưa từng dám mơ tới", Vũ Mỹ Ngân chia sẻ.

Dù có danh hiệu á quân, Vũ Mỹ Ngân vẫn duy trì việc đi casting (tuyển chọn) để tìm kiếm cơ hội trên sàn diễn. Với cô, kết quả tại cuộc thi là một dấu mốc, nhưng không thay thế quá trình làm nghề sau đó. “Mỗi buổi casting đối với tôi là một cơ hội để trực tiếp lắng nghe mong muốn của các nhà thiết kế, cọ xát với thực tế và biết mình còn thiếu sót ở đâu để tiếp tục hoàn thiện”, Vũ Mỹ Ngân chia sẻ.

Bên cạnh sàn diễn, nữ người mẫu nhận chụp quảng cáo cho các nhãn hàng để có thêm nguồn thu nhập. Dù hoạt động nhiều hơn, Mỹ Ngân cho biết cát-xê từ nghề mẫu hiện chưa đủ trang trải toàn bộ chi phí sinh hoạt. Sau gần 2 năm Nam tiến, cô dần thích nghi với cuộc sống tại TPHCM và vẫn nhận được sự hỗ trợ từ gia đình.

Mi Lan sinh năm 2003, cao 1,78m. Cô sở hữu vóc dáng mảnh, làn da nâu và đôi chân dài hơn một mét, theo đuổi phong cách trình diễn sắc lạnh. Tại Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam 2026, Mi Lan góp mặt trong 6 show của các thương hiệu trong và ngoài nước.

Sau khi hoàn thành việc học, Mi Lan quyết định theo đuổi nghề người mẫu một cách nghiêm túc. Chân dài cho biết, gia đình không có ai hoạt động nghệ thuật nên cô chủ yếu tự tìm kiếm cơ hội thông qua các buổi casting.

“Mọi thứ tôi có được hôm nay đều đến từ sự đam mê, nỗ lực và kiên trì của bản thân. Tôi tin rằng chỉ cần không ngừng cố gắng thì mỗi lần casting, mỗi sàn diễn sẽ là một bước tiến để mình đến gần hơn với những mục tiêu lớn mà mình đã theo đuổi suốt nhiều năm”, Mi Lan chia sẻ.

Để duy trì thể lực cho công việc, Mi Lan hiện tập luyện khoảng 5 buổi mỗi tuần, kết hợp cardio, tập sức bền và luyện catwalk. Cô cũng chú ý đến chế độ ăn uống, nghỉ ngơi, đặc biệt trong những giai đoạn có lịch diễn dày. "Với tôi, một thân hình đẹp không chỉ để lên hình đẹp mà còn giúp mình tự tin và làm việc hiệu quả hơn trên sàn diễn", người mẫu nói.

Sau cuộc thi, Lại Mai Hoa, Vũ Mỹ Ngân và Mi Lan vẫn thường xuyên gặp nhau trong các hoạt động nghề nghiệp và đời thường. Mi Lan cho biết sự gắn bó của cả ba không chỉ đến từ việc từng cùng tham gia một cuộc thi.

"Mỗi người có cá tính và định hướng riêng nhưng vẫn có thể chia sẻ với nhau những câu chuyện trong công việc cũng như cuộc sống. Trong môi trường nghệ thuật, có những người bạn vừa hiểu mình, vừa cùng nhau cố gắng và ủng hộ nhau là một điều đáng quý. Tôi trân trọng mối quan hệ của ba chị em và hy vọng chúng tôi sẽ còn đồng hành với nhau lâu dài", Mi Lan nói.

Bà Trang Lê - Chủ tịch Hiệp hội các Nhà thiết kế thời trang Đông Nam Á kiêm Chủ tịch Tuần lễ Thời trang quốc tế Việt Nam - từng bày tỏ niềm tự hào về những nổ lực của các người mẫu.

Ảnh: Nhân vật cung cấp