“Avatar 3” rời rạp: Doanh thu 1,5 tỷ USD và tương lai đáng lo ngại

Với tổng doanh thu xấp xỉ 1,5 tỷ USD, bộ phim vẫn nằm trong nhóm tác phẩm ăn khách nhất năm, nhưng con số này lại khiến giới quan sát đặt dấu hỏi về sức bền của thương hiệu từng lập nhiều kỷ lục.

Theo số liệu từ Box Office Mojo, Avatar: Fire and Ash đạt khoảng 1,486 tỷ USD toàn cầu, trong đó thị trường Bắc Mỹ đóng góp hơn 400 triệu USD, còn lại đến từ quốc tế. Với mức kinh phí sản xuất ước tính khoảng 400 triệu USD (chưa tính chi phí quảng bá), bộ phim vẫn đảm bảo khả năng sinh lời.

Tuy nhiên, nếu đặt cạnh 2 phần trước, thành tích này bị xem là bước lùi. Phần đầu tiên Avatar từng tạo nên cơn địa chấn khi thu về hơn 2,9 tỷ USD, giữ kỷ lục phim ăn khách nhất lịch sử trong nhiều năm. Trong khi đó, phần hai Avatar: The Way of Water cũng vượt mốc 2,3 tỷ USD, nằm trong top 3 phim có doanh thu cao nhất mọi thời đại.

Sự sụt giảm gần 1 tỷ USD ở phần 3, dù vẫn là con số “trong mơ” với nhiều tác phẩm khác, lại trở thành tín hiệu khiến các nhà đầu tư và hãng phát hành phải cân nhắc.

Tại Việt Nam, bộ phim vẫn duy trì sức hút đáng kể. Theo Box Office Vietnam, tác phẩm đạt khoảng 285,7 tỷ đồng, vượt nhẹ thành tích của phần 2 và trở thành một trong những phim ngoại ăn khách nhất từng phát hành tại thị trường này.

Điều đó cho thấy thương hiệu Avatar vẫn còn sức hấp dẫn ở nhiều quốc gia, đặc biệt tại các thị trường châu Á - nơi khán giả vẫn đánh giá cao yếu tố hình ảnh và trải nghiệm điện ảnh.

Nội dung tiếp nối nhưng thiếu đột phá

Phần 3 tiếp tục câu chuyện về gia đình Jake Sully và Neytiri sau biến cố mất con trai. Trong khi nỗi đau chưa kịp nguôi ngoai, họ phải đối mặt với sự truy đuổi của Miles Quaritch cùng liên minh mới với một bộ tộc Na’vi hiếu chiến.

Giới phê bình nhận định bộ phim vẫn giữ được thế mạnh về hình ảnh. Các cảnh quay dưới nước, hiệu ứng chuyển động và thiết kế thế giới Pandora tiếp tục gây ấn tượng mạnh. Tuy nhiên, kịch bản lại là điểm gây tranh cãi khi bị cho là thiếu đột phá, nhịp phim chậm và kéo dài.

Thời lượng gần 200 phút cũng bị xem là thách thức đối với khán giả đại chúng, đặc biệt trong bối cảnh thị hiếu ngày càng ưa chuộng các tác phẩm có tiết tấu nhanh và cô đọng.

Disney thận trọng với kế hoạch dài hạn

Theo Variety, kết quả của phần 3 khiến đơn vị sản xuất Disney trở nên thận trọng hơn với kế hoạch phát triển các phần tiếp theo.

Trước đó, ê-kíp từng công bố tham vọng xây dựng loạt phim gồm 5 phần, với phần 4 dự kiến ra mắt năm 2029 và phần 5 vào năm 2031.

Tuy nhiên, tại hậu trường lễ trao giải Saturn Awards 2026 của Viện Hàn lâm Phim Khoa học Viễn tưởng, Giả tưởng và Kinh dị (Mỹ) đầu tháng 3, đạo diễn James Cameron cho biết ê-kíp chưa đưa ra phương án về việc ra mắt 2 phần sau của phim.

"Điều đó có khả năng xảy ra nhưng không chắc chắn 100%. Chúng tôi sẽ rút kinh nghiệm từ 3 phần trước", ông nói.

Một số nguồn tin nội bộ cũng tiết lộ hãng phim đang cân nhắc cắt giảm chi phí sản xuất, rút ngắn thời lượng phim và điều chỉnh chiến lược phát hành để giảm thiểu rủi ro tài chính.

Thách thức lớn nhất của Avatar không chỉ nằm ở doanh thu mà còn ở chi phí. Đây là một trong những thương hiệu có quy trình sản xuất phức tạp bậc nhất Hollywood, kết hợp công nghệ ghi hình chuyển động với hệ thống kỹ xảo tiên tiến.

Ngoài ra, chiến dịch quảng bá của phần 3 bị nhận xét là chưa tạo được điểm nhấn khác biệt so với các phần trước. Việc thiếu các sản phẩm ăn theo như đồ chơi, thời trang hay vật phẩm sưu tầm cũng khiến độ phủ thương hiệu giảm sút.

Trong khi đó, sự cạnh tranh từ các bom tấn khác ngày càng khốc liệt. Một số tác phẩm hoạt hình và giải trí gia đình gần đây của Disney như Zootopia 2 đạt doanh thu vượt kỳ vọng, tạo áp lực so sánh không nhỏ đối với Avatar.

Tương lai nào cho “đế chế Pandora”?

Dù đối mặt nhiều nghi vấn, không thể phủ nhận Avatar vẫn là một trong những thương hiệu điện ảnh có tầm ảnh hưởng lớn nhất thế giới. Ngay cả khi doanh thu phần 3 giảm sút, con số gần 1,5 tỷ USD vẫn là thành tích mà phần lớn phim khác khó đạt được.

Giới chuyên môn cho rằng chìa khóa cho tương lai nằm ở khả năng làm mới nội dung, tối ưu chi phí và duy trì dấu ấn sáng tạo của đạo diễn James Cameron. Một số ý kiến cũng đặt ra khả năng chuyển giao dự án cho đạo diễn khác, dù điều này có thể làm thay đổi bản sắc vốn gắn liền với cá nhân ông.

Trong bối cảnh ngành công nghiệp điện ảnh đang thay đổi nhanh chóng, Avatar đang đứng trước ngã rẽ quan trọng, chính là tiếp tục mở rộng tham vọng hay điều chỉnh để thích nghi với thị trường.

Dù lựa chọn hướng đi nào, hành trình của loạt phim viễn tưởng đình đám này vẫn là câu chuyện đáng theo dõi, không chỉ bởi quy mô sản xuất, mà còn bởi cách một “đế chế phòng vé” đối mặt với chính cái bóng thành công quá lớn của mình.