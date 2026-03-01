Anh Tú Atus lội ngược dòng, thành Quán quân Running Man Vietnam mùa 3

Tối 28/2, tập cuối chương trình Running Man Vietnam mùa 3 phát hành trên YouTube với chủ đề “Con rối tự do”. Ở tập này, khán giả hồi hộp theo dõi màn đấu trí và rượt đuổi giữa các thành viên trong chặng đua quyết định.

Anh Tú Atus trở thành Quán quân của Running Man mùa 3 (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Tại phần chơi “Chú hề quả lắc”, Anh Tú Atus gặp sự cố sức khỏe khi thực hiện thử thách có cường độ cao. Nam diễn viên bật khóc, rơi vào trạng thái mệt mỏi. Anh được Trấn Thành cùng các thành viên hỗ trợ, động viên tinh thần.

Sau tình huống này, Anh Tú Atus không thể tiếp tục tham gia thử thách “Chú hề sấp mặt”. Người dẫn chuyện Lê Nhân được bố trí thay thế để hoàn thành phần chơi.

Đến chặng đua xé bảng tên quyết định, Anh Tú Atus bất ngờ trở lại với phong độ ổn định. Nhờ chiến thuật hợp lý, khả năng phán đoán và phản ứng linh hoạt, anh lần lượt vượt qua những đối thủ giàu kinh nghiệm như Trấn Thành và Ninh Dương Lan Ngọc, lội ngược dòng giành chiến thắng. Anh Tú Atus đăng quang Quán quân, được vinh danh là Biểu tượng giải trí của Running Man Vietnam mùa 3.

Anh Tú Atus trong phần chơi xé bảng tên ở tập cuối (Ảnh: Chụp màn hình).

Nam nghệ sĩ bày tỏ niềm hạnh phúc khi chiến thắng Running Man Vietnam, xem đây là động lực để tiếp tục nỗ lực trong thời gian tới. Anh cho rằng chiếc cúp là thành quả chung dành cho tất cả ê-kíp cùng tạo nên chương trình.

“Tôi hạnh phúc vì luôn có khán giả ủng hộ trong tất cả dự án. Chiến thắng tại chương trình hay những cột mốc mới về điện ảnh là động lực để tôi cố gắng hơn trong hành trình sắp tới. Tôi trân trọng và cảm ơn những cơ hội để mình được đến gần hơn với khán giả”, nam nghệ sĩ bày tỏ.

Nhiều khán giả đánh giá cao sự thể hiện của Anh Tú Atus tại Running Man Vietnam. Ở mùa 3, anh là thành viên mới, không nổi trội về thể lực, chưa có nhiều kinh nghiệm bằng những người chơi kỳ cựu như Ninh Dương Lan Ngọc, Liên Bỉnh Phát... Tuy nhiên, nhờ sự thông minh, hoạt ngôn, Anh Tú Atus đã tạo nên màu sắc riêng.

Anh Tú Atus chào đón năm 2026 với nhiều tin vui (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Song song với thành tích ở lĩnh vực truyền hình thực tế, dịp Tết Bính Ngọ, Anh Tú Atus cũng ghi dấu ấn ở mảng điện ảnh. Theo thống kê của Box Office Vietnam, phim Nhà ba tôi một phòng do Trường Giang đạo diễn đạt mốc 100 tỷ đồng sau 11 ngày công chiếu (tính đến 18h30 ngày 27/2).

Tác phẩm khai thác câu chuyện gia đình trong bối cảnh đời sống hiện đại, nhận phản hồi tích cực nhờ nội dung gần gũi. Vai nam chính do Anh Tú Atus đảm nhận được đánh giá có lối thể hiện tự nhiên, tiết chế cảm xúc, phù hợp tuyến nhân vật.

Ngoài diễn xuất, anh còn thể hiện 3 ca khúc nhạc phim gồm Nhớ nhớ quên quên, Tình yêu hột quẹt, Từ ngày hôm nay. Việc đảm nhận nhiều vai trò trong Nhà ba tôi một phòng khiến bộ phim càng thêm đặc biệt đối với Anh Tú Atus.

Trước đó, Anh Tú Atus từng góp mặt trong các phim đạt doanh thu cao như Cua lại vợ bầu (191,8 tỷ đồng), Siêu lừa gặp siêu lầy (122 tỷ đồng) và Gặp lại chị bầu (105,3 tỷ đồng).

Nghệ sĩ cho biết đang chuẩn bị một số kế hoạch cá nhân, dự kiến ra mắt trong thời gian tới.