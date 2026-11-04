Mới đây, đêm nhạc The Brothers tại Hà Nội thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả với sự tham gia của Đỗ Hoàng Hiệp, Hà Lê, Tăng Phúc và Cheng.

Trong chương trình này, 4 "anh tài" mang đến nhiều ca khúc vang bóng một thời. Trong đó, tiết mục Biển nhớ và Tuổi đá buồn qua sự kết hợp của Hà Lê - Tăng Phúc và Hà Lê - Cheng nhận được sự hưởng ứng của khán giả.

Hà Lê, Tăng Phúc biểu diễn ăn ý trên sân khấu (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Đây là hai tác phẩm bất hủ của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, được các "anh tài" làm mới với phiên bản gần gũi cảm xúc với khán giả trẻ. Trước đó, trong đêm nhạc mang tên "Unstoppable - Không lùi bước" diễn ra vào đầu tháng 2, màn song ca "Diễm xưa" của Tăng Phúc và Hà Lê cũng trở thành tiết mục nổi bật, được khán giả chia sẻ rộng rãi.

Tăng Phúc cho biết việc làm mới các ca khúc bất hủ là một thử thách không nhỏ bởi vừa phải giữ được tinh thần của tác phẩm, vừa phải tạo ra khác biệt trong cách hát, nhất là khi nhạc Trịnh từng được nhiều thế hệ nghệ sĩ thể hiện và ghi dấu ấn trong lòng khán giả. Vì thế, anh và các "anh tài" đã chọn cách làm mới theo hướng gần gũi và chân thật với cảm xúc của chính mình.

Nam ca sĩ cho rằng, đó cũng chính là tinh thần của đêm nhạc với tên gọi "The Brothers", khi những người anh em cùng đứng trên sân khấu, chia sẻ câu chuyện bằng âm nhạc. Đỗ Hoàng Hiệp, Hà Lê, Tăng Phúc và Cheng mang đến bốn cá tính, đồng thời tạo chất liệu cho một hành trình chung về những mơ mộng, va vấp và bước qua sóng gió.

Mỗi nghệ sĩ có khoảng riêng để bộc lộ màu sắc, rồi tiếp tục gặp nhau trong các tiết mục kết hợp. Ngoài những ca khúc nhạc Trịnh, các "anh tài" còn mang đến phiên bản mới cùng những màn kết hợp ấn tượng với những bài hát quen thuộc như Quê tôi, Bèo dạt mây trôi, Mưa trên phố Huế, Ai khổ vì ai...

Khán giả cũng lần đầu được nghe các nghệ sĩ kể lại những câu chuyện tình trong quá khứ và sự thay đổi ở hiện tại.

Tăng Phúc trải lòng trong đêm nhạc cá nhân (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Ngoài đêm nhạc cùng các "anh tài", Tăng Phúc cũng có đêm nhạc riêng mang tên "Phuciuoi", được xây dựng theo hướng gần gũi, sử dụng những bài hát quen để kể một câu chuyện mới. Các ca khúc được đặt trong nhịp sinh hoạt và cảm xúc của “một ngày cùng Phúc”, để người nghe cảm nhận sự chuyển đổi từ mơ mộng sang rung động, từ chuyện cũ đến mong muốn được sẻ chia.

Sau hai đêm nhạc, những tiết mục của Tăng Phúc và các "anh tài" đang được tìm kiếm trên nhiều nền tảng trong những ngày qua.