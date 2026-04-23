Anh Quân Idol: “Tôi muốn hát về tình yêu lớn lao hơn”

Ngày 22/4, ca sĩ Anh Quân Idol ra mắt MV Việt Nam khúc kiêu hùng trên các nền tảng nghe nhạc trực tuyến, đánh dấu bước chuyển mình trong hành trình nghệ thuật cá nhân khi lần đầu tiên giới thiệu một sản phẩm mang đậm tình yêu quê hương, đất nước.

Nhạc sĩ Tú Dưa (giữa) cho biết, anh đưa sáng tác của mình cho Anh Quân Idol (phải) vì tin tưởng nam ca sĩ thể hiện trọn vẹn tinh thần mà mình gửi gắm trong từng câu hát (Ảnh: Hoà Nguyễn).

MV mở đầu với hình ảnh người mẹ ánh mắt trĩu nặng nhưng chan chứa yêu thương. Ẩn sau đôi mắt ấy là những tháng năm chờ đợi, những hy sinh thầm lặng của biết bao người mẹ Việt Nam đã đi qua chiến tranh. Trên khuôn mặt in hằn vết dấu thời gian không chỉ hiện lên nỗi mất mát mà còn cả sự kiên cường, lòng bao dung và đức hy sinh cao quý.

Đan xen với dòng hồi tưởng riêng tư của nhân vật người mẹ là những hình ảnh đầy tự hào về lễ diễu binh, diễu hành của đất nước cùng sự xuất hiện của các thế hệ trẻ, từ thanh niên đến trẻ nhỏ. Những khuôn hình ấy tạo nên sự nối tiếp giàu ý nghĩa giữa quá khứ và hiện tại, giữa những hy sinh năm xưa và sức sống của hôm nay.

Việt Nam khúc kiêu hùng được nhạc sĩ Anh Tú (Tú Dưa) sáng tác từ 7 năm trước. "Khi biết Anh Quân Idol sinh ngày 30/4 (ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước), bố bạn ấy lại là một thương binh từng tham gia nhiều trận đánh chống Mỹ, tôi nghĩ, ca khúc này có duyên với bạn ấy chăng?”, nam nhạc sĩ tiết lộ tại sự kiện ra mắt MV ở Hà Nội.

Chia sẻ về lý do thể hiện sáng tác của nhạc sĩ Anh Tú, Anh Quân Idol nói: "Khán giả đã quen với một Anh Quân hát các ca khúc về tình yêu đôi lứa, hát nhạc Pop Ballad nhẹ nhàng ủy mị. Thậm chí, họ còn đặt cho tôi cái tên "Thánh hát nhạc suy".

Tuy nhiên, đến thời điểm này, tôi mong muốn làm điều gì đó mới mẻ, khác biệt và hát về một tình yêu lớn lao hơn. Vì vậy, tôi đã tìm đến nhạc sĩ Tú Dưa và có duyên thể hiện Việt Nam khúc kiêu hùng.

Tôi hy vọng thông qua ca khúc này, bản thân có thể gửi gắm thông điệp ý nghĩa tới thế hệ trẻ hôm nay về lòng biết ơn đối với các thế hệ cha ông đã hy sinh, ngã xuống để chúng ta có được nền độc lập, tự do như hiện tại.

Bố tôi là thương binh, từng tham gia kháng chiến chống Mỹ. Tôi luôn biết ơn bố mẹ đã sinh thành, nuôi dưỡng tôi nên người, cho tôi tuổi thơ cùng những cảm xúc, ký ức sâu sắc về những năm tháng gian khó mà thế hệ đi trước đã trải qua".

Có mặt tại buổi ra mắt MV của con trai, bố ca sĩ Anh Quân Idol cũng xúc động chia sẻ: "Khi nghe con trai thể hiện Việt Nam khúc kiêu hùng, tôi thấy lời bài hát chạm ngay vào trái tim mình. Tôi rất hạnh phúc và tự hào vì từng được tham gia vào cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Khi nghe ca khúc này, nhiều ký ức nơi chiến trường như sống lại trong tôi. Tôi nhớ đến những đồng chí, đồng đội đã hy sinh vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc. Những năm tháng gian khổ ấy là ký ức không thể nào quên".