Anh Quân Idol: “Tôi muốn hát về tình yêu lớn lao hơn”
(Dân trí) - Sau các tình ca triệu view, Anh Quân Idol lan toả tình yêu nước với “Việt Nam khúc kiêu hùng”. Ca khúc thể hiện niềm biết ơn đối với thế hệ cha ông đã hy sinh vì hoà bình của dân tộc.
Ngày 22/4, ca sĩ Anh Quân Idol ra mắt MV Việt Nam khúc kiêu hùng trên các nền tảng nghe nhạc trực tuyến, đánh dấu bước chuyển mình trong hành trình nghệ thuật cá nhân khi lần đầu tiên giới thiệu một sản phẩm mang đậm tình yêu quê hương, đất nước.
MV mở đầu với hình ảnh người mẹ ánh mắt trĩu nặng nhưng chan chứa yêu thương. Ẩn sau đôi mắt ấy là những tháng năm chờ đợi, những hy sinh thầm lặng của biết bao người mẹ Việt Nam đã đi qua chiến tranh. Trên khuôn mặt in hằn vết dấu thời gian không chỉ hiện lên nỗi mất mát mà còn cả sự kiên cường, lòng bao dung và đức hy sinh cao quý.
Đan xen với dòng hồi tưởng riêng tư của nhân vật người mẹ là những hình ảnh đầy tự hào về lễ diễu binh, diễu hành của đất nước cùng sự xuất hiện của các thế hệ trẻ, từ thanh niên đến trẻ nhỏ. Những khuôn hình ấy tạo nên sự nối tiếp giàu ý nghĩa giữa quá khứ và hiện tại, giữa những hy sinh năm xưa và sức sống của hôm nay.
Việt Nam khúc kiêu hùng được nhạc sĩ Anh Tú (Tú Dưa) sáng tác từ 7 năm trước. "Khi biết Anh Quân Idol sinh ngày 30/4 (ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước), bố bạn ấy lại là một thương binh từng tham gia nhiều trận đánh chống Mỹ, tôi nghĩ, ca khúc này có duyên với bạn ấy chăng?”, nam nhạc sĩ tiết lộ tại sự kiện ra mắt MV ở Hà Nội.
Chia sẻ về lý do thể hiện sáng tác của nhạc sĩ Anh Tú, Anh Quân Idol nói: "Khán giả đã quen với một Anh Quân hát các ca khúc về tình yêu đôi lứa, hát nhạc Pop Ballad nhẹ nhàng ủy mị. Thậm chí, họ còn đặt cho tôi cái tên "Thánh hát nhạc suy".
Tuy nhiên, đến thời điểm này, tôi mong muốn làm điều gì đó mới mẻ, khác biệt và hát về một tình yêu lớn lao hơn. Vì vậy, tôi đã tìm đến nhạc sĩ Tú Dưa và có duyên thể hiện Việt Nam khúc kiêu hùng.
Tôi hy vọng thông qua ca khúc này, bản thân có thể gửi gắm thông điệp ý nghĩa tới thế hệ trẻ hôm nay về lòng biết ơn đối với các thế hệ cha ông đã hy sinh, ngã xuống để chúng ta có được nền độc lập, tự do như hiện tại.
Bố tôi là thương binh, từng tham gia kháng chiến chống Mỹ. Tôi luôn biết ơn bố mẹ đã sinh thành, nuôi dưỡng tôi nên người, cho tôi tuổi thơ cùng những cảm xúc, ký ức sâu sắc về những năm tháng gian khó mà thế hệ đi trước đã trải qua".
Có mặt tại buổi ra mắt MV của con trai, bố ca sĩ Anh Quân Idol cũng xúc động chia sẻ: "Khi nghe con trai thể hiện Việt Nam khúc kiêu hùng, tôi thấy lời bài hát chạm ngay vào trái tim mình. Tôi rất hạnh phúc và tự hào vì từng được tham gia vào cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Khi nghe ca khúc này, nhiều ký ức nơi chiến trường như sống lại trong tôi. Tôi nhớ đến những đồng chí, đồng đội đã hy sinh vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc. Những năm tháng gian khổ ấy là ký ức không thể nào quên".
Anh Quân Idol (tên thật là Nguyễn Văn Quân) sinh năm 1988 tại Hà Nội trong một gia đình có bố là thương binh thời kháng chiến chống Mỹ, mẹ từng là y tá quân y nhưng phải về hưu sớm vì mất sức lao động. Anh Quân từng tốt nghiệp thanh nhạc ở Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.
Anh được khán giả biết tới khi tham gia Vietnam Idol năm 2012 và lọt top 7. Sau đó, Anh Quân Idol cũng có một số ca khúc khá nổi tiếng như: Có anh ở đây rồi, Anh mệt rồi... Năm 2023, ca khúc E là không thể do anh thể hiện gây sốt mạng xã hội. Video nam ca sĩ hát ca khúc này đạt 119 triệu lượt xem