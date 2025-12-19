Trong cuộc trò chuyện với tạp chí Time, minh tinh Hollywood cho biết: “Tôi chia sẻ những vết sẹo này với nhiều người phụ nữ tôi yêu quý. Tôi luôn xúc động khi thấy những người phụ nữ khác dám nói về những vết sẹo của họ. Tôi muốn cùng họ chia sẻ, bởi tôi tin rằng Time sẽ lan tỏa thông tin về sức khỏe vú, phòng ngừa và kiến thức về ung thư vú”.

Angelina Jolie lần đầu lộ vết sẹo phẫu thuật ngực trên bìa tạp chí Time (Ảnh: Time).

Angelina Jolie tích cực vận động nâng cao nhận thức về ung thư vú kể từ khi mẹ cô, nữ diễn viên Marcheline Bertrand, qua đời vì căn bệnh này vào năm 2007, ở tuổi 56. Sáu năm sau, chính Jolie đối mặt với nỗi lo sức khỏe khi phát hiện mang gen đột biến BRCA1, làm gia tăng đáng kể nguy cơ mắc ung thư vú và ung thư buồng trứng.

Năm 2013, nữ diễn viên gây chấn động dư luận khi công khai trải nghiệm phẫu thuật phòng ngừa trong một bài viết trên The New York Times. Để giảm thiểu nguy cơ mắc bệnh, bà mẹ 6 con đã quyết định cắt bỏ 2 bên ngực sau khi thực hiện các xét nghiệm tầm soát.

“Quyết định cắt bỏ ngực không hề dễ dàng. Nhưng đó là lựa chọn mà tôi chưa từng hối tiếc. Tôi có thể nói với các con rằng chúng không phải sợ mất mẹ vì ung thư vú”, Jolie chia sẻ.

Chỉ chưa đầy 2 tuần sau khi Angelina Jolie công khai ca phẫu thuật, dì của cô - Debbie Martin - cũng qua đời vì ung thư vú, ở tuổi 61. Hai năm sau đó, Jolie tiếp tục cắt bỏ buồng trứng và ống dẫn trứng, đồng thời sử dụng liệu pháp thay thế hormone để ổn định sức khỏe.

Angelina Jolie và mẹ ruột (Ảnh: Getty Images).

“Tôi không thể có thêm con và biết rằng cơ thể sẽ có nhiều thay đổi. Nhưng tôi bình thản đón nhận tất cả. Không phải vì tôi mạnh mẽ, mà vì đó là một phần của cuộc sống. Không có gì phải sợ”, nữ diễn viên nói.

Trong cuộc phỏng vấn mới nhất, Angelina Jolie nhấn mạnh mọi phụ nữ đều nên được tiếp cận các xét nghiệm sàng lọc gen để chủ động định hướng hành trình chăm sóc sức khỏe của riêng mình.

“Các quyết định về sức khỏe phải mang tính cá nhân. Phụ nữ cần có đủ thông tin và sự hỗ trợ cần thiết để đưa ra lựa chọn sáng suốt. Việc tiếp cận sàng lọc và chăm sóc y tế không nên phụ thuộc vào tài chính hay nơi bạn sinh sống”, cô khẳng định.

Ngoài đời thực, trải nghiệm bệnh tật cũng ảnh hưởng sâu sắc đến lựa chọn nghệ thuật của Jolie. Trong bộ phim sắp ra mắt Couture, do đạo diễn Alice Winocour thực hiện, nữ minh tinh vào vai Maxine Walker, một nhà làm phim người Mỹ được chẩn đoán mắc ung thư vú. Phim dự kiến phát hành vào tháng 2 năm sau.

Angelina Jolie quyết định phẫu thuật cắt bỏ ngực để ngăn chặn nguy cơ ung thư (Ảnh: News).

“Tôi yêu bộ phim này vì nó không chỉ kể về bệnh tật, mà là một câu chuyện về cuộc sống. Mẹ tôi từng chịu đựng bệnh tật suốt nhiều năm. Có lần, khi tôi hỏi về quá trình hóa trị, bà nói rằng bà muốn nói về điều gì đó khác. Chính góc nhìn nhân văn ấy đã khiến tôi muốn tham gia bộ phim”, Jolie chia sẻ.

Ở tuổi 50, Angelina Jolie cho biết động lực lớn nhất giúp cô đưa ra những quyết định khó khăn về sức khỏe chính là mong muốn được sống lâu hơn để chứng kiến các con trưởng thành và có gia đình riêng.

Jolie luôn muốn truyền cảm hứng trong những câu chuyện cô chia sẻ và lựa chọn cuộc sống (Ảnh: Getty Images).

Angelina Jolie có 3 con ruột và 3 con nuôi với chồng cũ Brad Pitt. Cặp đôi công khai mối quan hệ năm 2006, kết hôn năm 2014 và chia tay 2 năm sau đó. Phải mất 8 năm, họ mới hoàn tất thủ tục ly hôn trong một trong những cuộc chia tay ồn ào nhất Hollywood.

Câu chuyện của Angelina Jolie lan rộng đến mức tạo ra cái gọi là “hiệu ứng Angelina”, khi ngày càng nhiều phụ nữ được truyền cảm hứng từ thông điệp mạnh mẽ của nữ diễn viên. Trong nhiều năm trở lại đây, cô trở thành biểu trưng cho hình ảnh người phụ nữ hiện đại: Chủ động, dũng cảm và có quyền tự quyết với cơ thể mình.

Việc minh tinh 50 tuổi thẳng thắn chia sẻ về quyết định cắt bỏ ngực không chỉ giúp nâng cao nhận thức về ung thư, mà còn góp phần định nghĩa lại vẻ đẹp đích thực của người phụ nữ, dám vượt ra khỏi những chuẩn mực hình thể mang tính lối mòn.