Akira Phan lần đầu hé lộ về vợ CEO, thời gian bị trầm cảm vì nợ nần

Gần đây, thông tin ca sĩ Akira Phan làm lễ ăn hỏi cùng vợ doanh nhân thu hút sự quan tâm của khán giả.

Xuất hiện trong chương trình The Khang show do MC Nguyên Khang dẫn dắt, nam ca sĩ lần đầu trải lòng về cuộc sống hôn nhân bên doanh nhân Phương Maika (Trúc Phương), đồng thời chia sẻ những góc khuất trong sự nghiệp từng khiến anh rơi vào giai đoạn khủng hoảng kéo dài.

Ca sĩ Akira Phan bên vợ CEO (Ảnh: Chương trình cung cấp).

Akira Phan cho biết, anh và bạn đời bắt đầu tìm hiểu nhau từ năm 2025. Khi mới tiếp xúc Phương Maika, anh từng nghĩ đối phương có phần khó gần. Tuy nhiên, càng tiếp xúc, anh càng nhận ra sự chân thành và giản dị, từ đó chủ động tiến tới. Về phía mình, Phương Maika cho biết cô biết đến anh qua âm nhạc, nhưng điều khiến cô rung động lại là tính cách ngoài đời.

“Anh ấy hiền lành, chân thật và dễ gần. Khi mới tìm hiểu, anh chia sẻ nhiều về cuộc sống, kể cả những góc khuất cá nhân, khiến tôi cảm nhận được sự đồng điệu”, cô nói.

Khi mối quan hệ được công khai, Phương Maika cho biết cô nhận nhiều tin nhắn từ người lạ, nhưng không bị ảnh hưởng vì đã chuẩn bị tâm lý từ trước. Ở độ tuổi hiện tại, nữ doanh nhân khẳng định cô không tìm kiếm sự hoàn hảo, mà đề cao cảm giác bình yên khi ở bên người mình chọn.

“Tôi không tin vào hình mẫu lý tưởng như trong phim, chỉ cần một người mang lại sự an toàn và vui vẻ”, cô chia sẻ.

Hôm 2/5, sau 1 năm hẹn hò, Akira Phan và Phương Maika tổ chức lễ ăn hỏi tại TPHCM (Ảnh: Facebook nhân vật).

Nam ca sĩ cho biết, thời gian qua, cuộc sống của anh gần như xoay quanh gia đình, với phần lớn thời gian dành cho vợ. Cặp đôi gắn bó từ sinh hoạt đến công việc, chỉ tách nhau khi nam ca sĩ có lịch riêng.

Phương Maika ví mối quan hệ của họ như “đôi chim quấn quýt”, luôn nhớ nhau khi xa nhau. Cô đánh giá cao ưu điểm của Akira Phan ở tính cách điềm đạm và kiên nhẫn trong cách giải quyết mâu thuẫn. Nhờ đó, trong đời sống hằng ngày, cả hai ít xảy ra cãi vã. Khi có mâu thuẫn, Akira Phan thường chọn im lặng để cả 2 lấy lại bình tĩnh, sau đó cùng vợ ngồi lại phân tích vấn đề.

Nam ca sĩ nhấn mạnh sự tôn trọng là nền tảng của gia đình. Trong nhiều trường hợp, Phương Maika là người đưa ra quyết định cuối cùng, nhưng mọi lựa chọn đều dựa trên sự thống nhất.

“Tôi không gia trưởng mà rất dễ tính, miễn vợ và các con cảm thấy vui là được”, anh nói, đồng thời cho biết bản thân hạn chế rượu bia, thuốc lá để giữ gìn cuộc sống gia đình ổn định.

Phương Maika hiện có ba con riêng, trong khi Akira Phan cũng có con trai sinh sống tại Australia. Cả hai đều cởi mở khi chia sẻ về hoàn cảnh này và xem đó là sự đồng cảm hơn là rào cản.

Nam ca sĩ cho biết anh yêu thương các con của vợ như con ruột. Trong tương lai, Akira Phan và bạn đời cũng có kế hoạch sinh thêm con.

Akira Phan trân trọng hạnh phúc hiện tại sau nhiều thăng trầm (Ảnh: Facebook nhân vật).

Bên cạnh câu chuyện tình cảm, Akira Phan cũng chia sẻ về những khó khăn trong sự nghiệp. Anh cho biết từng rơi vào khủng hoảng khi gặp nhiều biến cố cùng lúc. Đó là giai đoạn anh bị bạn bè vay tiền không trả, đầu tư thất bại, cha bị tai biến, mất tài sản do bị lừa. Những áp lực tài chính khiến anh phải tập trung đi diễn để trả nợ, không còn điều kiện đầu tư cho sản phẩm âm nhạc.

“Tôi mất niềm tin, thu mình lại, chỉ biết đi diễn để kiếm tiền. Có thời gian tôi gần như rơi vào trầm cảm”, anh nói.

Giai đoạn này kéo dài nhiều năm, khiến tên tuổi của anh dần giảm sức hút, đặc biệt với khán giả trẻ. Dù vậy, anh cho biết bản thân vẫn nhận được sự yêu mến từ người hâm mộ cũ.

Hiện tại, khi mọi thứ ổn định hơn, Akira Phan cho biết sẽ chọn lọc hoạt động nghệ thuật, ưu tiên chất lượng thay vì số lượng. Anh cũng muốn dành nhiều thời gian hơn cho gia đình và cuộc sống cá nhân.