Á vương 19 tuổi cao 1,92m: Cuộc sống thay đổi sau đăng quang

Phạm Đỗ Nhật Tiến đoạt danh hiệu Á vương 5 trong đêm chung kết Manhunt Vietnam 2025 tại Đồng Nai, đồng thời giành giải Nam vương phong cách và Nam vương được yêu thích nhất.

Anh sinh năm 2007, cao 1,92m, nặng 80kg, hiện là sinh viên năm nhất trường Đại học Luật TPHCM ngành Ngôn ngữ Anh, đồng thời là người mẫu tự do.

Á vương Nhật Tiến chia sẻ, danh hiệu đã mở ra một chương mới trong cuộc đời anh. Từ một chàng sinh viên có niềm đam mê nghệ thuật, anh được nhiều người biết đến, cuộc sống cũng bận rộn hơn với những hoạt động đồng hành cùng ban tổ chức sau cuộc thi.

Phạm Đỗ Nhật Tiến đoạt danh hiệu Á vương 5 Manhunt Vietnam 2025 (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Sinh ra trong gia đình trung lưu, có bố mẹ làm kinh doanh, Nhật Tiến cho biết, anh được nuôi dạy trong tình yêu thương. Gia đình không theo truyền thống nghệ thuật nhưng luôn dành cho anh sự ủng hộ, sẵn sàng đáp ứng các nhu cầu để tập trung toàn tâm toàn ý cho việc học.

Á vương chia sẻ, bản thân nỗ lực hơn rất nhiều lần so với thời điểm chưa tham gia cuộc thi. “Tôi bắt đầu làm quen với áp lực, định vị bản thân đúng vai trò của một á vương, xây dựng hình ảnh lịch lãm, truyền cảm hứng tới các bạn trẻ. Dù gặp không ít khó khăn để cân bằng giữa việc học và công việc, điều đó giúp tôi trưởng thành hơn từng ngày”, anh nói.

Ở tuổi 19, Nhật Tiến xem mọi thứ chỉ là bước khởi đầu. Anh cho biết tự nhắc mình "không ngủ trên chiến thắng" và phải hoàn thiện bản thân mỗi ngày. Sau cuộc thi, anh không vội lấn sân showbiz mà duy trì song song việc học tập và hoạt động nghệ thuật.

Theo Nhật Tiến, tri thức và nghệ thuật sẽ song hành, bổ sung cho nhau. Chàng trai cho biết sẽ cố gắng nỗ lực dung hòa cả hai để phát triển bản thân một cách toàn diện, đồng thời mong muốn dùng tiếng nói của mình lan tỏa những điều tích cực đến cộng đồng.

Với chiều cao nổi bật 1,92m, Phạm Đỗ Nhật Tiến là gương mặt quen thuộc trên các sàn diễn thời trang (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Nhật Tiến duy trì việc tập thể hình 4-5 buổi mỗi tuần, kết hợp chế độ ăn uống khoa học. Anh cũng dành thời gian học catwalk, biểu cảm trước ống kính và kỹ năng giao tiếp. "Khó nhất là cân bằng giữa lịch học ở trường với lịch tập luyện, trình diễn. Có những ngày tôi lên lớp buổi sáng, chiều đi sự kiện, tối lại về ôn thi. Nhưng chính nhịp sống bận rộn giúp tôi trưởng thành hơn", anh nói.

Bên cạnh đó, chàng trai Tuyên Quang cũng ấp ủ kế hoạch theo đuổi con đường ca hát và làm người mẫu chuyên nghiệp. Anh cho biết đang học thêm thanh nhạc và luôn sẵn sàng nắm bắt những cơ hội phù hợp để thử sức, khẳng định mình.