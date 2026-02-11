Á quân Thần tượng Bolero 2019 từng đi hát với cát-xê 250.000 đồng

Trước khi được biết đến là Á quân cuộc thi Thần tượng Bolero 2019, Trọng Hải từng là một họa sĩ thiết kế, làm việc giờ hành chính tại Hà Nội, sống khép kín và gần như chỉ xoay quanh môi trường công sở.

Trọng Hải (phải) cùng ca sĩ Như Nguyệt song ca bài "Sầu đông" trên sân khấu (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Cơ duyên đến với âm nhạc của Trọng Hải bắt nguồn từ rất sớm. Anh thường được nghe bolero từ nhỏ qua những băng cassette của bố mẹ và hàng xóm, để rồi dòng nhạc này “ngấm vào mình từ lúc nào không hay”.

Từ thời đi học, Trọng Hải đã yêu thích văn nghệ, thường xuyên tham gia các hoạt động phong trào. Tuy nhiên, phải đến sau khi tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật Công nghiệp và đi làm, anh mới thực sự bén duyên với âm nhạc nhờ cuộc thi Thần tượng Bolero 2019.

Sau khi cuộc thi khép lại, Trọng Hải quyết định nghỉ việc thiết kế đồ họa ở Hà Nội, vào TPHCM lập nghiệp khi đã 30 tuổi, với vốn liếng gần như bằng không.

Những ngày đầu theo nghề là quãng thời gian nhiều thử thách. Anh phải xin hát tại các phòng trà, quán cà phê ca nhạc với mức cát-xê khiêm tốn.

“Cát-xê ban đầu của tôi chỉ 250.000 đồng cho 4 bài. Việc đứng sân khấu, giữ tâm lý, giao lưu khán giả… đều là thử thách lớn. Không ít lần, tôi rơi vào trạng thái chán nản, muốn dừng lại...”, Trọng Hải nhớ lại.

Trong những thời điểm ấy, gia đình là hậu phương vững chắc, còn khán giả tiếp thêm động lực để anh tiếp tục bước đi trên con đường nhiều thử thách.

Trải qua những va vấp ban đầu, Trọng Hải dần học cách thận trọng hơn trong phát ngôn, hình ảnh và phong thái. Với anh, sự chỉn chu là nguyên tắc sống còn của người nghệ sĩ.

Sau nhiều năm theo nghề, điều thay đổi lớn nhất ở Trọng Hải là sự trải nghiệm và tỉnh táo. Anh hiểu rõ hơn về thị trường, về thực tế làm nghề và cả những giới hạn của bản thân. Anh hướng tới lối hát mộc mạc, giản dị, tự nhiên.

Với nam ca sĩ, thành công của một nghệ sĩ hát bolero không chỉ nằm ở danh tiếng hay thu nhập mà quan trọng hơn là sự bền bỉ với nghề...