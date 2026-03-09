Á khôi Thanh Hương gợi cảm với váy ren trắng

Trong thời trang nữ, váy trắng luôn là lựa chọn được ưa chuộng nhờ vẻ đẹp tinh khôi, thanh lịch và dễ tạo ấn tượng thị giác. Váy trắng kết hợp với chất liệu ren sẽ mang đến cho người mặc khí chất đan xen giữa sự sang trọng và nữ tính.

Sự hòa điệu của chất liệu và màu sắc này giúp việc ứng dụng thời trang trở nên phong phú và phù hợp với nhiều hoàn cảnh khác nhau.

Lấy cảm hứng từ vẻ nữ tính và thanh lịch của gam màu trắng, người mẫu, Á khôi Duyên dáng Áo dài Việt Nam 2025 Trần Thị Thanh Hương (SN 2004, Hải Phòng) thực hiện bộ ảnh thời trang với 3 thiết kế váy mang phong cách khác nhau. Trong bộ ảnh, các thiết kế được lựa chọn theo hướng nhẹ nhàng, nữ tính nhưng vẫn mang hơi thở hiện đại, tôn lên vẻ mềm mại đặc trưng của trang phục tông trắng.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Thanh Hương cho biết thời trang đối với cô không chỉ đơn thuần là trang phục mà còn là cách người mẫu truyền tải câu chuyện và cảm xúc trong từng khung hình. Theo cô, khi đứng trước ống kính, trang phục giống như một ngôn ngữ, giúp thể hiện tinh thần của bộ ảnh cũng như cá tính của người mặc.

Trong thiết kế đầu tiên, Thanh Hương lựa chọn chiếc váy ren trắng dáng maxi ôm sát cơ thể. Chất liệu ren với các họa tiết mềm mại tạo nên hiệu ứng thị giác tinh tế, mang lại cảm giác nữ tính nhưng vẫn giữ được vẻ sang trọng.

Phom váy được cắt may gọn gàng, ôm vừa vặn theo đường cong cơ thể nhưng không quá bó sát. Sự tiết chế trong chi tiết giúp tổng thể trang phục trở nên thanh lịch, đồng thời tôn lên vóc dáng của người mặc một cách tự nhiên.

Thanh Hương cho biết cô đặc biệt yêu thích chất liệu ren bởi vẻ đẹp vượt thời gian mà nó mang lại.

“Tôi chọn thiết kế này vì ren luôn là biểu tượng của sự tinh tế và nữ tính. Khi kết hợp với dáng maxi ôm body, trang phục tạo nên một sự đối lập thú vị: Vừa kín đáo, sang trọng nhưng vẫn tôn lên những đường nét hình thể”, cô nói.

Để giữ tổng thể hài hòa, trang phục được kết hợp với túi xách và giày cùng tông màu. Đôi giày cao gót mũi nhọn góp phần tạo cảm giác vóc dáng cao và thanh thoát hơn trong khung hình. Cách phối đồng điệu này giúp tổng thể trở nên liền mạch, đồng thời tôn lên thiết kế chính và giữ ánh nhìn tập trung vào trang phục cũng như thần thái của người mặc.

“Khi diện một chiếc váy ren trắng vốn đã có bề mặt chất liệu khá cầu kỳ, việc chọn giày và túi màu nude hoặc kem sẽ tạo ra một dải màu liền mạch. Điều này giúp kéo dài hình thể một cách tự nhiên và giữ cho ánh nhìn tập trung vào gương mặt cũng như thần thái của người mẫu”, cô giải thích.

Thanh Hương cũng tiết lộ, tổng giá trị bộ trang phục khoảng 17 triệu đồng, gồm váy 3 triệu đồng, túi xách 11 triệu đồng, giày 1 triệu đồng và trang sức 2 triệu đồng.

Khác với vẻ mềm mại của thiết kế đầu tiên, bộ trang phục thứ 2 mang đến cảm giác mạnh mẽ và hiện đại hơn nhờ cấu trúc bất đối xứng. Chiếc váy được xử lý với phần vạt trước ngắn gọn, trong khi phía sau kéo dài thành tà váy thướt tha, tạo hiệu ứng chuyển động rõ rệt khi người mặc di chuyển.

Cấu trúc “ngắn trước - dài sau” giúp tổng thể trang phục trở nên nổi bật về mặt thị giác. Phần váy phía trước tôn lên đôi chân thanh thoát, trong khi tà dài phía sau mang lại cảm giác sang trọng, gợi liên tưởng đến những thiết kế thường xuất hiện trên thảm đỏ. Theo Thanh Hương, kiểu dáng này đặc biệt phù hợp với những không gian sự kiện trang trọng như gala hay lễ trao giải, nơi trang phục cần tạo dấu ấn thị giác rõ rệt.

“Tôi chọn thiết kế này vì nó mang tinh thần phá cách. Nếu một chiếc váy dài đều tạo cảm giác cổ điển, thì kiểu dáng bất đối xứng lại mang đến nguồn năng lượng hiện đại và tự do hơn. Tôi thích sự đối lập giữa nét trẻ trung của phần váy ngắn phía trước và vẻ lộng lẫy của tà dài phía sau”, cô chia sẻ.

Bên cạnh đó, chi tiết xếp nếp tại phần hông cũng góp phần tạo nên điểm nhấn cho trang phục. Những lớp vải được xử lý khéo léo giúp chiếc váy vừa ôm sát cơ thể, vừa tạo chiều sâu cho tổng thể thiết kế.

Để làm mới hình ảnh quen thuộc của váy ren dài, Thanh Hương kết hợp trang phục cùng kính râm đen. Theo cô, chi tiết này giúp tổng thể trở nên cá tính hơn, đồng thời giảm bớt cảm giác quá trang trọng thường thấy ở các thiết kế dạ hội. Tổng giá trị bộ trang phục khoảng 5 triệu đồng, gồm váy 2 triệu đồng, giày 1 triệu đồng và phụ kiện 2 triệu đồng.

Nếu hai thiết kế trước tạo ấn tượng bằng cấu trúc ren và những chi tiết phá cách, bộ trang phục thứ 3 lại hướng đến tinh thần tối giản và tinh tế. Chiếc váy mang tông trắng kem với phom dáng ôm gọn gàng, giúp tôn lên đường nét tự nhiên của cơ thể mà vẫn giữ được vẻ trang nhã.

Khác với chất liệu ren mềm mại ở hai thiết kế trước, chiếc váy thứ ba gây chú ý bởi phần thân được xử lý theo kiểu corset (áo nịt ngực) giúp định hình vòng eo, tôn lên đường cong cơ thể.

Bề mặt vải cũng được được điểm xuyết bằng các chi tiết thêu nổi tinh tế trên nền sáng màu, tạo lớp kết cấu nhẹ nhàng khi lên hình. Những chi tiết thủ công này mang lại chiều sâu thị giác cho trang phục, đồng thời tạo cảm giác sang trọng mà không cần quá nhiều yếu tố cầu kỳ.

Với tinh thần nhẹ nhàng và nữ tính, thiết kế này được Thanh Hương đánh giá phù hợp với những không gian mang tính nghệ thuật hoặc các buổi gặp gỡ thân mật như tiệc sinh nhật, triển lãm hay những sự kiện sáng tạo.

Trong những dịp cần tạo điểm nhấn quyến rũ hơn, thiết kế này cũng có thể được mặc riêng mà không cần áo khoác ngoài, giúp tôn lên phom dáng ôm gọn và những chi tiết thủ công trên bề mặt vải.

Khi được hỏi về cách hoàn thiện tổng thể với các thiết kế tông trắng, Thanh Hương gợi ý nên ưu tiên lối trang điểm nhẹ nhàng để giữ được vẻ tinh khôi của trang phục. Lớp nền mỏng, trong và căng bóng giúp gương mặt trông tươi tắn, đồng thời tạo sự hài hòa với sắc trắng vốn dễ làm lộ khuyết điểm trên da.

Bên cạnh đó, việc bảo quản trang phục sáng màu cũng cần chú ý. Nếu váy dính bẩn, nên dùng khăn ẩm thấm nhẹ thay vì vò mạnh để tránh làm hỏng cấu trúc vải hoặc ren. Với những thiết kế có chi tiết thêu, đính kết hoặc chất liệu mỏng, giặt khô thường được lựa chọn để giữ phom dáng.

Người mẫu cũng cho rằng, với những ai bắt đầu đầu tư vào váy trắng, điều quan trọng không nằm ở việc chạy theo xu hướng mà ở chất liệu và độ vừa vặn. Một chiếc váy được cắt may đúng số đo sẽ giúp tôn dáng tự nhiên và mang lại sự tự tin cho người mặc trong nhiều hoàn cảnh khác nhau.

Ảnh: Nguyễn Hà Nam