Á hậu Việt “nói tiếng Pháp như gió”: Chồng tiến sĩ là fan cứng của tôi!

Áp lực danh hiệu "Á hậu trí thức"

Sau khi đoạt danh hiệu á hậu tại Hoa hậu Việt Nam 2020, Phương Anh hoàn toàn có thể theo đuổi con đường nghệ thuật, vì sao chị lại rẽ sang giảng dạy - môi trường gần như tách biệt khỏi showbiz?

- Ở thời điểm hiện tại, tôi nghĩ danh hiệu á hậu không chỉ dừng lại ở một cái tên, mà đi kèm với đó là trách nhiệm phải tạo ra giá trị cụ thể. Sau khi kết hôn và trong quá trình học thạc sĩ, tôi từng rơi vào cảm giác khá mông lung với con đường nghệ thuật của mình.

Tôi tự hỏi liệu mình đã thực sự đóng góp được điều gì rõ ràng cho xã hội chưa, hay chỉ đang tồn tại với một danh xưng. Có giai đoạn tôi không biết mình nên chia sẻ điều gì với khán giả, cũng chưa tìm được một góc nhìn riêng đủ để theo đuổi lâu dài.

Bước ngoặt đến khi tôi bắt đầu công việc giảng dạy. Đứng trên lớp, tôi nhận ra mình có thể tạo ra những giá trị rất cụ thể cho sinh viên. Nhìn thấy sự tiến bộ của các bạn giúp tôi hiểu rõ hơn ý nghĩa của công việc và cũng giúp tôi tìm lại sự tự tin vào giá trị của bản thân.

Á hậu Phương Anh đang làm giảng viên tại Trường Đại học Quốc tế RMIT (Ảnh: Facebook nhân vật).

Với chị, học vị tiến sĩ bổ sung điều gì mà danh hiệu á hậu không thể mang lại?

- Ý định theo học tiến sĩ thực ra đã được tôi ấp ủ từ đầu năm 2024, thậm chí hình thành ngay khi tôi còn đang học thạc sĩ. Trong quá trình học cao học, tôi dần xác định rõ mong muốn theo đuổi con đường giáo dục một cách lâu dài và nghiêm túc.

Tôi nhận ra rằng nếu muốn phát triển bền vững trong lĩnh vực này, bằng tiến sĩ gần như là một điều kiện cần. Vì vậy, tôi xem đây không phải một lựa chọn mang tính hình thức, mà là một mục tiêu nghề nghiệp cụ thể.

Sau khi tốt nghiệp thạc sĩ, tôi bắt đầu tìm hiểu các chương trình phù hợp. Khi cân nhắc hoàn cảnh cá nhân, đặc biệt là việc đã lập gia đình, tôi thấy học trong nước sẽ thuận tiện hơn.

Hồ sơ được hoàn tất từ năm 2024, nhưng phải đến năm 2025 tôi mới nhận được kết quả. Quá trình đó kéo dài hơn một năm, bao gồm nhiều vòng xét duyệt và phỏng vấn. Cuối cùng, tôi may mắn được nhận vào chương trình và được trao học bổng toàn phần. Tuy nhiên, tôi xem đây chỉ là điểm khởi đầu cho hành trình 3-4 năm phía trước, với nhiều thử thách và trách nhiệm lớn hơn.

Khoảnh khắc Á hậu Phương Anh nhận bằng thạc sĩ (Ảnh: Facebook nhân vật).

Chồng chị - doanh nhân Hồ Đắc Đức - cũng vừa hoàn thành chương trình tiến sĩ. Chị có nhờ đến sự cố vấn của chồng?

- Chồng tôi vừa hoàn thành chương trình tiến sĩ vào năm ngoái. Chúng tôi theo đuổi hai lĩnh vực khác nhau, anh thuộc khối công nghệ, còn tôi thuộc kinh tế, nên không thể trao đổi sâu về chuyên môn. Tuy nhiên, anh hỗ trợ tôi rất nhiều ở phương pháp nghiên cứu, cách tiếp cận vấn đề và cả kinh nghiệm chuẩn bị hồ sơ.

Với tôi, anh không chỉ là người đi trước trong học thuật mà còn là “người hâm mộ số một” của vợ (cười). Có những lúc tôi cảm thấy tự ti hoặc nản lòng trong thời gian chờ đợi kết quả, anh luôn là người động viên và nhắc tôi tin vào năng lực của mình. Sự tin tưởng của anh đôi khi còn lớn hơn cả sự tin tưởng tôi dành cho bản thân.

Từ khi trở thành á hậu, chị luôn được nhắc đến là một người đẹp sở hữu nền tảng học vấn ấn tượng khi thông thạo 3 ngoại ngữ, tốt nghiệp thủ khoa, có bằng thạc sĩ... Danh xưng “Á hậu trí thức” có khiến chị áp lực?

- Tôi thật sự biết ơn khi khán giả nhìn thấy và trân trọng những nỗ lực học tập của mình. Nhưng đi cùng sự ghi nhận đó là một áp lực thầm lặng, làm sao để luôn xứng đáng với hình ảnh mà mọi người kỳ vọng.

Hiện tại tôi không còn áp lực điểm số như khi còn đi học, nhưng lại có những nỗi lo khác, chẳng hạn như đứng lớp chưa đủ tốt, chưa truyền đạt trọn vẹn kiến thức, hay bị góp ý, thậm chí chỉ trích về chuyên môn trên mạng xã hội.

Tuy vậy, tôi chọn xem những nỗi lo ấy như một lời nhắc nhở để mình không ngừng trau dồi. Tôi luôn giữ tinh thần học hỏi, vì chỉ khi thực sự vững vàng bên trong, tôi mới có thể đứng trước sinh viên hay công chúng với sự tự tin và trách nhiệm.

Nhan sắc đời thường của Á hậu Phương Anh (Ảnh: Facebook nhân vật).

Các cuộc thi hoa hậu ngày càng nhiều, danh hiệu cũng vì thế mà trở nên phổ biến hơn. Sau 6 năm kể từ khi đăng quang, chị có bao giờ cảm nhận sức nóng của danh hiệu á hậu mình đang có không còn như trước?

- Tôi nghĩ đó là điều rất tự nhiên. Tôi đã đăng quang cách đây 5 năm, nên chắc chắn không thể so với thời điểm mới đội vương miện. Mỗi giai đoạn đều có những gương mặt mới xuất hiện, trẻ hơn, nổi bật hơn và đó là dòng chảy tất yếu của showbiz.

Với tôi, giá trị bền vững không đến từ khoảnh khắc đăng quang, mà từ quá trình trưởng thành sau đó. Tôi nhìn cuộc đời như những chặng đường khác nhau. Năm 23 tuổi, tôi may mắn trở thành á hậu. Năm 28 tuổi, tôi chọn tập trung cho giảng dạy và học tập. Và biết đâu 5 năm nữa, tôi sẽ bước sang một vai trò mới, có thể là làm mẹ, hoặc một hướng đi khác mà hiện tại tôi chưa hình dung hết.

Điều quan trọng với tôi không phải là giữ mãi ánh hào quang của một thời điểm, mà là sống trọn vẹn với từng giai đoạn, để sau này nhìn lại không thấy tiếc nuối.

Sau 6 năm kể từ ngày đăng quang, mối quan hệ giữa top 3 Hoa hậu Việt Nam 2020 thay đổi như thế nào?

- Sau 6 năm, mỗi người trong top 3 đều có hành trình riêng, nhưng chúng tôi vẫn giữ liên lạc và gặp nhau vào những dịp đặc biệt nếu có cơ hội. Hoa hậu Đỗ Thị Hà hiện sống và làm việc tại Hà Nội nên chúng tôi không gặp trực tiếp nhiều, nhưng vẫn theo dõi và cập nhật cuộc sống của nhau.

Trước đám cưới, hai vợ chồng Đỗ Thị Hà có vào TPHCM và chúng tôi đã cùng đi ăn để ra mắt với hội chị em. Buổi gặp hôm đó rất vui. Tôi biết hai em đã tìm hiểu và đồng hành cùng nhau một thời gian dài trước khi quyết định kết hôn, nên khi nhìn cách họ quan tâm, chăm sóc nhau, tôi thật sự thấy rất dễ thương.

Khi chứng kiến những người chị em thân thiết của mình tìm được bến đỗ hạnh phúc, tôi cảm thấy vô cùng trân quý và cũng hạnh phúc lây.

Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2020 tại đám cưới của Đỗ Thị Hà (Ảnh: Facebook nhân vật).

Hôn nhân bên chồng tiến sĩ, mỗi người ôm một cái laptop

Người ta thường nói, khi một người phụ nữ có thể tự tin theo đuổi đam mê của mình, phía sau cô ấy hẳn phải có một hậu phương rất vững vàng. Sau gần 3 năm về chung nhà, doanh nhân Hồ Đắc Đức đã đồng hành cùng chị như thế nào?

- Hiện tại gia đình nhỏ của tôi chỉ có hai vợ chồng nên cuộc sống khá đơn giản và nhẹ nhàng. Chúng tôi cùng theo đuổi con đường học thuật, vì vậy rất thấu hiểu tính chất công việc của nhau.

Có những buổi, tôi chuẩn bị bài giảng hoặc chấm bài, anh Đức cũng làm việc bên cạnh. Chúng tôi có thể ngồi cùng nhau ở nhà hay ở quán cà phê, mỗi người một laptop, tập trung vào công việc riêng nhưng vẫn cảm nhận được sự hiện diện của đối phương.

Buổi tối, chúng tôi cố gắng ăn cơm cùng nhau. Cuối tuần, hai vợ chồng thường luân phiên về thăm ba mẹ hai bên. Tôi thấy mình may mắn vì cả hai gia đình đều ở TPHCM và gần nhau, nên việc chăm sóc, kết nối tình thân cũng thuận tiện hơn.

Phương Anh chia sẻ khoảnh khắc đón năm mới bên ông xã (Ảnh: Facebook nhân vật).

Khi có vấn đề phát sinh, chị và chồng đối thoại với nhau như thế nào?

- Tôi nghĩ cả hai vợ chồng đều có tính cách khá hiền và điềm đạm. Vì vậy, khi có vấn đề phát sinh, chúng tôi thường chọn cách trao đổi và giải quyết ngay, thay vì giữ trong lòng hay để mọi thứ kéo dài.

Nguyên tắc của chúng tôi là, khi có mâu thuẫn, hai vợ chồng không đối đầu nhau, mà sẽ cùng nhau đối đầu với vấn đề. Điều quan trọng nhất, theo tôi, là sự cảm thông và lắng nghe. Chỉ khi cả hai thực sự muốn hiểu nhau, thay vì cố chứng minh mình đúng, thì mâu thuẫn mới có thể được tháo gỡ một cách nhẹ nhàng.

Người ta nói lãng mạn là gia vị không thể thiếu trong hôn nhân. Với một cặp vợ chồng son như chị và anh Hồ Đắc Đức, hai người giữ sự lãng mạn ấy như thế nào?

- Cuộc sống hôn nhân của tôi hiện tại khá đơn giản và tự do. Với tôi, sự lãng mạn không nhất thiết phải là những điều quá cầu kỳ, mà đến từ những khoảnh khắc rất nhẹ nhàng như việc cả hai có thể cùng nhau đi đâu đó mà không cần lên kế hoạch quá xa.

Công việc của chúng tôi khá linh hoạt, nên nếu muốn đi du lịch hay đổi không khí, chỉ cần thống nhất là có thể thực hiện khá nhanh. Chính sự chủ động và đồng điệu ấy khiến mọi thứ trở nên tự nhiên và thoải mái.

Cặp đôi tổ chức đám cưới vào năm 2023 (Ảnh: Facebook nhân vật).

Sau gần 3 năm kết hôn, chị và ông xã đã nghĩ đến kế hoạch làm bố mẹ chưa?

- Vợ chồng tôi quan niệm rằng con cái là duyên trời cho. Nếu có tin vui, chúng tôi sẽ hạnh phúc đón nhận và chia sẻ với mọi người. Hiện tại, cả hai không đặt ra một kế hoạch cụ thể mà để mọi thứ diễn ra tự nhiên.

Tôi vẫn hay nói vui rằng mình “nhạc nào cũng nhảy”, nghĩa là sẵn sàng đón nhận một vai trò mới khi nó đến. Với chúng tôi, chuyện con cái không phải là áp lực, mà là điều sẽ đến vào thời điểm phù hợp nhất.

Cảm ơn những chia sẻ của Á hậu Phương Anh!