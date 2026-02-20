Á hậu Vân Nhi: "Gia đình tôi định hướng nên lấy chồng muộn"

Với Á hậu Nguyễn Thị Vân Nhi (SN 2005, Hải Phòng), Tết năm nay mang một ý nghĩa khác. Nếu trước đây, ngày Tết cô thường trở về nhà, đi chúc Tết họ hàng rồi tận hưởng những ngày nghỉ hiếm hoi, thì sau cuộc thi sắc đẹp, cô nhận ra mình đã bước sang một giai đoạn mới.

Tết này, Á hậu Hoa hậu Việt Nam 2025 tự tay chuẩn bị quà Tết gửi đến những người đã đồng hành, giúp đỡ cô trong hành trình của năm qua. Những món quà là cách cô thể hiện sự biết ơn, sự trưởng thành và ý thức về vai trò của bản thân sau danh hiệu.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Vân Nhi cho biết, dù lịch trình bận rộn thế nào, cô luôn mong muốn được trở về quê nhà ăn Tết. Gia đình của người đẹp vẫn giữ truyền thống gói bánh chưng, chuẩn bị mâm cỗ đủ đầy với giò, nem, gà luộc, bò xào… cúng tổ tiên. Những món ăn quen thuộc ấy, theo cô, chính là “mùi vị của Tết” không gì thay thế được.

Từ nhỏ cô đã phụ giúp gia đình, thậm chí từng phục vụ ngay tại nhà hàng của bố mẹ nên tay nghề nấu ăn không hề kém. Thậm chí vào năm lớp 8, Á hậu còn mạnh dạn mượn tiền mở một xe bánh mì cay và nước giải khát ngay cạnh nhà hàng gia đình.

Những trải nghiệm từ nhỏ khiến cô trân trọng công việc và thành quả lao động. Nhưng sau khi đăng quang, mỗi lần về nhà, cô lại được bố mẹ “cấm động tay vào việc gì”, được chăm sóc như một nàng công chúa thực thụ.

Một thay đổi nhỏ nhưng khiến cô thích thú là quy tắc sinh hoạt vốn rất nghiêm khắc trong gia đình đã được nới lỏng từ sau khi cô đạt được danh hiệu tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2024.

Nếu trước đây, gia đình cô có thói quen phải dậy từ 6h để tập thể dục, ngủ quên có thể bị cha mẹ... cắt giảm tiền ăn sáng, thì nay cô có thể ngủ đến 9h nếu đi làm quá mệt. Một “đặc quyền” tưởng như rất bình thường nhưng lại là điều gần như không tưởng với gia đình nề nếp của cô.

Điều bất ngờ hơn là gia đình hoàn toàn không thúc ép chuyện kết hôn. Ngược lại, bố mẹ luôn khuyến khích con gái trải nghiệm, sống hết mình trước khi nghĩ đến hôn nhân.

Cô cho biết: "Từ bé, gia đình đã định hướng cho tôi là nên lấy chồng muộn. Bố mẹ muốn tôi cứ học hỏi, cứ trải nghiệm hết những gì mình thích, đến khoảng 27-28 tuổi kết hôn cũng chưa muộn".

Dấu mốc lớn nhất trong năm qua của Vân Nhi là vai nữ chính trong phim điện ảnh Chuyện tình Khau Vai, chuyển thể từ tiểu thuyết của nhà văn Nguyễn Thế Kỷ. Bộ phim lấy bối cảnh vùng núi cao, kể về một chuyện tình nhiều trắc trở, đòi hỏi diễn viên phải thích nghi với điều kiện làm việc khắc nghiệt.

Hơn một tháng quay phim giữa mùa đông vùng cao để lại nhiều kỷ niệm khó quên cho Vân Nhi.

Cô chia sẻ: "Đoàn phim phải mặc trang phục mùa hè giữa thời tiết giá lạnh, sinh hoạt theo lịch trình nghiêm ngặt, dậy từ 4h30 sáng, ăn tối xong đi ngủ sớm. Ban đầu, do thói quen ít ăn tinh bột, tôi từng ngất xỉu trên trường quay vì không đảm bảo sức khỏe. Sau đó, vì tiến độ chung, tôi phải thay đổi chế độ ăn, ăn đủ ba bữa mỗi ngày. Nhịp sống đều đặn, có quy luật ấy khiến tôi tăng tới 6kg nhưng lại được nhận xét trông khỏe mạnh, hồng hào hơn".

Để chuẩn bị cho vai diễn, cô dành thời gian học diễn xuất bài bản, muốn sẵn sàng về chuyên môn chứ không chỉ dựa vào danh hiệu sắc đẹp.