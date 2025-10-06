Á hậu Trúc Ny hé lộ cuộc sống viên mãn bên chồng doanh nhân và con 2 tuổi

Con gái đầu lòng của Á hậu Trúc Ny có tên gọi ở nhà là Moniz. Hiện bé được hơn 2 tuổi và được bố mẹ cho theo học lớp mầm ở một trường quốc tế tại Hà Nội. Một số thông tin cho rằng mức học phí tại ngôi trường này lên đến hơn 300 triệu/năm.

Từ đầu tháng 6, Trúc Ny và ông xã đã chuyển sang biệt thự lớn hơn để Moniz có thêm không gian sinh hoạt và gần ngôi trường mà bé đang theo học. Cô và ông xã còn quyết định mua xe để ông bà nội tiện đưa cháu đi học.

Á hậu Trúc Ny và chồng doanh nhân dành thời gian bên cạnh con (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Trúc Ny nói, từ ngày con gái bắt đầu đi học, thay vì có nhiều thời gian dành cho bản thân, vợ chồng cô lại dành sự ưu tiên cho con nhiều hơn. Dịp Tết Trung thu, Trúc Ny và chồng cùng đến trường làm bánh, xem múa lân với con gái.

Cô chia sẻ: “Đây là Trung thu đầu tiên Moniz được làm bánh và xem múa lân cùng bố mẹ tại trường. Cảm ơn bố Moniz dù rất nhiều công việc nhưng luôn cùng vợ xuất hiện trong những sự kiện quan trọng của con và đồng hành cùng Moniz trong quá trình con học ở trường".

Bên cạnh ưu tiên cho việc học, Trúc Ny và chồng doanh nhân còn cho "tiểu công chúa" tham gia các buổi sinh hoạt ngoại khóa để rèn luyện, phát triển thể chất, cũng như cho bé làm quen với sàn catwalk, chụp ảnh...

Do Moniz sớm bộc lộ năng khiếu ngoại ngữ, vợ chồng Trúc Ny sắp xếp cho con học tiếng Anh, tiếng Trung với các cô giáo mà không cần phải có sự có mặt của bố mẹ.

Á hậu Trúc Ny ngày càng xinh đẹp, rạng rỡ sau khi kết hôn (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Trúc Ny cho biết, cô và chồng luôn muốn dành những điều tốt đẹp nhất cho con. Người đẹp cho rằng sự đồng hành của bố mẹ sẽ giúp em bé tự tin hơn trên hành trình sau này và để lại nhiều kỷ niệm cho tuổi thơ của con.

Tuy nhiên, vợ chồng cô cũng đặt ra những quy tắc để khi trưởng thành, con không phụ thuộc vào bố mẹ.

“Khi con lớn hơn, hai vợ chồng tôi cũng sẽ nghiêm khắc và đặt ra một số nguyên tắc để con có thể tự lập trong cuộc sống chứ không để con phụ thuộc hết vào gia đình. Chúng tôi sẽ tạo điều kiện và chắp cánh để con thử sức, trải nghiệm và tìm ra sở trường cũng như chuyên môn mà con yêu thích”, cô nói.