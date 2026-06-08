Á hậu Thúy An ở nhà phố, biến tầng thượng 200m2 thành vườn rau xanh mát

Á hậu Nguyễn Thúy An (SN 1998) được công chúng biết đến khi giành danh hiệu Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2018. Một năm sau, cô đại diện Việt Nam tham gia Hoa hậu Liên lục địa 2019. Sau khi kết hôn vào năm 2021, người đẹp hạn chế xuất hiện trong các hoạt động giải trí, dành nhiều thời gian hơn cho gia đình và cuộc sống riêng.

Hiện Thúy An sống cùng chồng và con gái trong căn nhà phố 3 tầng tại phường Thạnh Mỹ Tây (TPHCM). Ngôi nhà nằm trên tuyến đường sầm uất, thuận tiện cho sinh hoạt và kinh doanh.

Không gian sống của Á hậu Thúy An trong nhà phố 3 tầng giữa TPHCM (Thực hiện: Tính Nguyễn).

Đón phóng viên Dân trí đến thăm nhà, Thúy An giới thiệu khu vực vừa được cải tạo cách đây vài tháng - tầng ba của căn nhà. Đây cũng là không gian cô dành nhiều tâm huyết nhất kể từ khi dọn về sinh sống.

Theo người đẹp, tầng ba trước đây chủ yếu được sử dụng làm nơi chứa đồ. Nhận thấy khu vực này có tầm nhìn thoáng và nhiều ánh sáng tự nhiên, cô quyết định cải tạo thành không gian sinh hoạt chung kết hợp bếp, nơi cả gia đình có thể quây quần sau những giờ làm việc.

Toàn bộ tầng ba rộng khoảng 200m2 nếu tính cả khu vực sân vườn bên ngoài, trong đó diện tích sử dụng bên trong khoảng 70m2. Thay vì tận dụng tối đa diện tích xây dựng, Thúy An chủ động dành phần lớn không gian cho cây xanh và khoảng mở.

"Ban đầu tôi nghĩ chỉ mất khoảng hai tuần để hoàn thành nhưng thực tế việc sửa chữa kéo dài gần 3 tháng vì phát sinh khá nhiều chi tiết trong quá trình thi công", cô kể.

Không gian mới mang phong cách Nhật Bản kết hợp hơi hướng nghỉ dưỡng. Thúy An giữ nguyên thiết kế trần cao của tầng 3, kết hợp các dầm gỗ màu nâu chạy dọc không gian.

Trong quá trình hoàn thiện nội thất, người đẹp lựa chọn bảng màu trung tính gồm trắng, be và nâu gỗ. Theo cô, đây là những gam màu dễ ứng dụng, ít lỗi thời và tạo cảm giác thư giãn khi trở về nhà. "Tôi tự lên ý tưởng thiết kế nên ưu tiên những màu sắc an toàn. Điều tôi mong muốn là một không gian nhẹ nhàng, ấm áp và dễ chịu cho cả gia đình", người đẹp chia sẻ.

Nhờ lợi thế hai mặt tiền, tầng ba được thiết kế nhiều cửa kính lớn để đón ánh sáng tự nhiên và mở rộng tầm nhìn ra bên ngoài. Tuy nhiên, thiết kế này cũng khiến không gian chịu ảnh hưởng trực tiếp từ nắng hướng Tây, đặc biệt vào những ngày thời tiết oi bức.

Thúy An cho biết dù đã sử dụng rèm hai lớp và hệ thống điều hòa, không gian vẫn khá nóng vào buổi trưa. Bù lại, khoảng thời gian từ giữa đến cuối chiều mang đến những mảng nắng đẹp mà cô đặc biệt yêu thích.

"Khoảng 3h chiều là thời điểm tôi thích nhất. Ánh nắng chiếu qua những ô cửa kính tạo cảm giác rất thơ mộng và thư giãn. Với tôi, đó là điều hoàn toàn xứng đáng", cô chia sẻ.

Là người đam mê nấu nướng, Thúy An dành nhiều tâm sức cho khu vực bếp. Đây cũng là hạng mục được điều chỉnh nhiều lần nhất trong quá trình hoàn thiện. Điểm nhấn của căn bếp là đảo bếp kích thước lớn đặt ở trung tâm. Không chỉ phục vụ việc sơ chế thực phẩm, khu vực này còn được sử dụng để cắm hoa, bày trái cây hoặc làm bàn ăn nhanh.

"Lúc đầu tôi định làm đảo bếp nhỏ thôi nhưng nhìn chưa cân đối nên cứ chỉnh sửa liên tục. Cuối cùng khu vực này lại trở thành điểm nhấn lớn nhất của căn phòng", cô nói.

Thúy An tiết lộ gia đình cô duy trì thói quen ăn cơm nhà gần như mỗi ngày. Từ bữa sáng đến bữa tối đều được chuẩn bị khá chỉn chu, thay vì lựa chọn những bữa ăn nhanh bên ngoài. Ngoài các món quen thuộc, người đẹp cũng thường xuyên tìm hiểu công thức mới để làm phong phú thực đơn gia đình.

"Tôi rất thích nấu ăn nên đã vào bếp là muốn làm thật chỉn chu. Một phần vì tôi ưu tiên những bữa ăn sạch sẽ, đảm bảo dinh dưỡng, phần khác vì nhà có con nhỏ nên cả gia đình cũng thích ăn cơm nhà hơn", cô chia sẻ.

Trong khu vực bếp, Thúy An thường cắm hoa tươi để tạo điểm nhấn cho không gian sống. Gần đây, người đẹp đặc biệt yêu thích hoa ly kép bởi những bông hoa nhiều cánh, mang vẻ đẹp đầy đặn và sang trọng. Theo cô, việc duy trì hoa tươi trong nhà không chỉ phục vụ nhu cầu trang trí mà còn để dâng cúng Phật, vì vậy cô luôn dành một khoản chi phí nhất định cho sở thích này.

"Tôi thích những loại hoa vừa đẹp vừa bền. Hoa ly có hương thơm dễ chịu, thời gian tươi lâu nên không phải thay mới thường xuyên", Thúy An chia sẻ.

Ngoài khu vực bếp, bàn ăn và sofa, tầng ba còn có một góc nhỏ để trưng bày đàn piano. Thúy An cho biết đây là chi tiết phát sinh ngoài dự định ban đầu nhưng được cả gia đình yêu thích.

"Chồng tôi rất thích đàn nên quyết định mua đàn và mang về nhà. Hiện tại, nhà tôi chưa ai biết chơi chuyên nghiệp cả, tôi cũng chỉ biết đàn vài nốt cho vui. Nhưng vợ chồng tôi mong con gái sẽ có cơ hội tiếp xúc với âm nhạc từ sớm", người đẹp kể.

Bao quanh khu vực sinh hoạt chung là khoảng sân vườn rộng khoảng 130m2, được Á hậu Thúy An dành phần lớn diện tích để trồng cây xanh. Giữa không gian đô thị, người đẹp tạo nên một khu vườn nhỏ với đủ loại rau củ, cây ăn trái và dây leo, mang lại cảm giác gần gũi với thiên nhiên.

"Tôi rất thích cây xanh nên ưu tiên dành nhiều diện tích cho việc trồng trọt. Tầng ba sử dụng khá nhiều cửa kính để đón ánh sáng tự nhiên nên tôi cũng trồng thêm cây lấy bóng mát để giảm nhiệt, giúp không gian bên trong dễ chịu hơn", cô chia sẻ.

Để hoàn thiện khu vườn trên tầng thượng, Thúy An cho biết cô đã đầu tư không ít công sức lẫn chi phí. Người đẹp đã gắn bó với việc làm vườn hơn 3 năm nay. Hiện khu vườn có khoảng 20 loại rau củ và cây ăn trái khác nhau như mướp, khổ qua, ổi, táo, khế...

Ban đầu, Thuý An chỉ dự định trồng một vài loại rau sạch để phục vụ bữa ăn của con gái. Thế nhưng khi thấy diện tích sân thượng còn rộng, niềm yêu thích cây cối ngày càng lớn, số lượng cây trồng cũng tăng dần theo thời gian. Để việc chăm sóc thuận tiện hơn, Thúy An còn lắp đặt hệ thống tưới phun tự động, giúp cây luôn được cung cấp đủ nước mỗi ngày.

Nhờ khu vườn này, phần lớn rau xanh trong các bữa cơm gia đình đều được thu hoạch ngay tại nhà. Theo Thúy An, việc tự tay trồng và chăm sóc cây không chỉ giúp cô yên tâm về chất lượng thực phẩm mà còn mang lại cảm giác thư giãn sau những giờ làm việc bận rộn.

Với Thúy An, tầng ba sau khi cải tạo được xem là "trái tim" của ngôi nhà. Đây là nơi gắn liền với sở thích nấu ăn, chăm sóc cây cối và những buổi tụ họp bạn bè. Người đẹp cho biết nhiều đồng nghiệp và bạn bè trong giới giải trí từng ghé thăm nhà, dùng bữa cùng gia đình. Điều cô mong muốn nhất không phải một không gian quá cầu kỳ, mà là nơi các thành viên có thể thư giãn, quây quần và tận hưởng những khoảnh khắc đời thường bên nhau.

Ảnh: Khoa Nguyễn