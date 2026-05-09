Á hậu Thu Hiền lên kế hoạch học thạc sĩ, muốn thử sức thi quốc tế

Phan Thu Hiền sinh năm 2002, quê Thái Bình cũ (nay là Hưng Yên), tốt nghiệp Đại học Luật Hà Nội. Tại cuộc thi Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2025, người đẹp gây ấn tượng bởi nhan sắc rạng rỡ, chiều cao 1,7m cùng số đo ba vòng gợi cảm 83-63-90cm.

Đặc biệt, ở phần thi ứng xử với câu hỏi “Nếu trở thành một loài sinh vật biển, bạn sẽ chọn là gì?”, Thu Hiền cho biết: “San hô không rực rỡ như cá bơi lội, nhưng là hơi thở của đại dương. Em muốn trở thành san hô - biểu tượng cho sự bền bỉ và giá trị sống từ bên trong. Em muốn mọi người cùng em bảo vệ hệ sinh thái biển - cũng là cách thể hiện lòng yêu nước sâu sắc nhất”.

Câu trả lời của người đẹp đã lan tỏa trên mạng xã hội, để lại nhiều ấn tượng với khán giả, góp phần giúp cô giành danh hiệu Á hậu 2.

Phan Thu Hiền đoạt danh hiệu Á hậu 2 Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Phan Thu Hiền cho biết sau đêm chung kết, cuộc sống của cô gần như bước sang một trang mới. Từ một cô gái bình thường, cô nhận được nhiều sự chú ý của công chúng. Người đẹp thẳng thắn nhìn nhận điều thay đổi lớn nhất không nằm ở môi trường hay sự nổi tiếng, mà đến từ chính nội tại của bản thân.

“Danh hiệu không làm tôi khác đi, nhưng nó buộc tôi phải lớn lên”, Thu Hiền chia sẻ. Cô cho biết mình học cách trưởng thành nhanh hơn, bản lĩnh hơn và ý thức rõ trách nhiệm với hình ảnh cá nhân.

Danh hiệu cũng mở ra nhiều cơ hội trong công việc và cuộc sống, nhưng đi kèm đó là áp lực không nhỏ. Phan Thu Hiền không phủ nhận đã có những lúc cô mệt mỏi, thậm chí hoài nghi bản thân. Tuy nhiên, thay vì né tránh, cô chọn cách đối diện. “Áp lực không đánh gục tôi, nó rèn tôi thành phiên bản tốt hơn”, người đẹp nói.

Phan Thu Hiền được khen thăng hạng nhan sắc sau cuộc thi (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Thu Hiền cho biết, cô không chạy theo sự hoàn hảo mà tập trung vào việc phát triển từ bên trong: Trau dồi kiến thức, rèn luyện kỹ năng và giữ vững sự kiên định. Với cô, tiến bộ mỗi ngày quan trọng hơn việc trở nên hoàn mỹ trong mắt người khác.

Sau thành tích á hậu 2, Phan Thu Hiền tất bật với các hoạt động nghệ thuật lẫn những dự án cộng đồng. Tuy nhiên, người đẹp vẫn kiên định với con đường học tập. Hiện tại, cô chuẩn bị cho kế hoạch học thạc sĩ ngành Luật kinh tế, nâng cao năng lực ngoại ngữ.

“Việc cân bằng giữa công việc và học tập không hề dễ dàng, nhưng tôi chọn sống kỷ luật. Khi làm việc thì hết mình, khi học thì tập trung tuyệt đối”, Thu Hiền bày tỏ. Theo cô, hào quang có thể chỉ mang tính nhất thời, trong khi tri thức mới là giá trị bền vững theo con người suốt hành trình dài.

Phong cách thời trang của Phan Thu Hiền ngoài đời (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Theo Phan Thu Hiền, môi trường nào cũng có thị phi, cám dỗ nhưng quan trọng là cách bản thân đối diện. Người đẹp giữ cho mình nguyên tắc hiểu mình là ai và đang đi theo con đường nào, từ đó nói không với những điều không phù hợp và giữ sự tỉnh táo trước những tác động bên ngoài.

Nói về kế hoạch tương lai, Phan Thu Hiền cho biết sẽ tiếp tục tập trung phát triển bản thân, từ hình ảnh, kỹ năng đến tri thức. Cô cũng không giấu tham vọng được thử sức ở các đấu trường quốc tế nếu có cơ hội phù hợp. Tuy nhiên, người đẹp nhấn mạnh bản thân không vội vàng mà chờ một thời điểm phù hợp. “Tôi muốn khi mình bước tiếp, đó sẽ là một phiên bản tốt hơn, bản lĩnh hơn và xứng đáng hơn”, cô nói.