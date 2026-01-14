Á hậu Thanh Trúc khoe nhan sắc mộc mạc, giao lưu với trẻ em vùng biên giới

Mới đây, Á hậu Dương Thị Thanh Trúc tham gia chuyến thiện nguyện mang tên "Trạm yêu thương - Thắp sáng miền biên cương" tại bản Ho (xã Hiền Kiệt, tỉnh Thanh Hóa), khu vực vùng biên giới còn nhiều khó khăn. Hoạt động nhằm hỗ trợ điều kiện học tập, sinh hoạt cho trẻ em địa phương.

Trong buổi sáng tại bản Ho, Thanh Trúc có mặt cùng đoàn thiện nguyện để chuẩn bị và trao các phần quà gồm đồ dùng học tập, áo ấm, sữa cho học sinh. Ngoài việc trao quà, cô tham gia một số công việc hậu cần như lắp đặt giường lưới, trải chăn ấm cho học sinh mầm non và kiểm tra các hạng mục lớp học vừa được sửa chữa.

Á hậu Dương Thị Thanh Trúc giao lưu với các em nhỏ (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Trong suốt chuyến đi, Á hậu Dương Thị Thanh Trúc xuất hiện với hình ảnh giản dị, mộc mạc. Cô dành thời gian giao lưu, trò chuyện cùng các em nhỏ, tham gia các hoạt động sinh hoạt tập thể và hỗ trợ các em trong giờ ăn, giờ chơi. Hình ảnh này tạo sự gần gũi, giúp các em học sinh bớt e dè khi tiếp xúc với đoàn thiện nguyện.

Theo chia sẻ từ người dân địa phương, sự có mặt của đoàn thiện nguyện góp phần tạo thêm không khí sôi nổi, giúp các em học sinh có thêm điều kiện sinh hoạt và học tập tốt hơn.

Ở một hoạt động khác, Thanh Trúc cùng các thành viên trong đoàn tham gia chuẩn bị bữa ăn cho học sinh. Các suất ăn được phát trực tiếp tại sân trường, với sự hỗ trợ của các tình nguyện viên.

Một số học sinh tiểu học chia sẻ đây là những món ăn các em ít có dịp được thưởng thức, cho thấy điều kiện sinh hoạt còn nhiều hạn chế tại khu vực vùng biên.

Dương Thị Thanh Trúc xuất hiện giản dị trong chuyến đi (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Chia sẻ sau chuyến đi, Dương Thị Thanh Trúc cho biết: "Khi tận mắt chứng kiến điều kiện sinh hoạt, học tập của bà con và các em nhỏ nơi biên giới, tôi càng thấm thía rằng yêu thương không thể chỉ dừng lại ở lời nói.

Những ánh mắt trong veo và nụ cười hồn nhiên của các em khiến tôi cảm thấy mình cần làm nhiều hơn, đi xa hơn trong hành trình vì cộng đồng. Chỉ mong các em được ăn no, ăn ngon và cảm nhận rằng luôn có nhiều người quan tâm, đồng hành cùng các con".

Dương Thị Thanh Trúc (SN 2005, quê Thanh Hóa) đoạt danh hiệu á hậu 3 cuộc thi Hoa hậu Du lịch Dân tộc Việt Nam 2025. Cô hiện là sinh viên lớp Biên tập Truyền hình K43, Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội.