Á hậu Quỳnh Châu sinh con trai đầu lòng, biết ơn bố mẹ chồng

Á hậu Chế Nguyễn Quỳnh Châu vừa thông báo tin vui chào đón con đầu lòng. Bé trai ra đời khỏe mạnh, kháu khỉnh và được gọi thân mật là Ryo. Giây phút đón con, hai vợ chồng không giấu được sự xúc động, vỡ òa hạnh phúc khi hành trình vượt cạn diễn ra thuận lợi.

Quỳnh Châu cho biết cô lựa chọn phương pháp sinh mổ, ca sinh diễn ra nhẹ nhàng, thuận lợi. Sau sinh, á hậu hồi phục khá nhanh. Những ngày đầu, vết mổ vẫn gây đau, nhưng cảm giác ấy dường như tan biến khi cô được ở bên con.

"Có con bên cạnh, tôi vui quá nên không còn nhớ đến đau đớn nữa", Quỳnh Châu chia sẻ.

Doanh nhân Phát Nguyễn kề cận Quỳnh Châu (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Nhắc về giây phút đầu tiên gặp con, người đẹp không giấu được sự hồi hộp, xen lẫn chút bỡ ngỡ. Tuy nhiên, tất cả nhanh chóng nhường chỗ cho cảm xúc thiêng liêng khi cô lần đầu chạm vào thiên thần nhỏ của mình.

Quỳnh Châu cũng dành nhiều lời trân trọng cho sự đồng hành của gia đình, đặc biệt là ông xã Phát Nguyễn. Chồng doanh nhân là người luôn kề cận, chăm sóc và tiếp thêm sức mạnh cho cô trong hành trình vượt cạn.

Khoảnh khắc em bé Ryo chào đời (Ảnh: Facebook nhân vật).

Từ khi vợ mang thai, Phát Nguyễn chủ động sắp xếp lại công việc, hạn chế di chuyển giữa TPHCM và Đà Lạt để tiện chăm sóc. Cả hai còn cùng nhau tham gia các lớp tiền sản để chuẩn bị kiến thức về sinh nở và chăm sóc mẹ, bé. Anh cũng có mặt trong phòng sinh, trực tiếp động viên tinh thần và chứng kiến khoảnh khắc con chào đời.

Gia đình chồng của Quỳnh Châu cũng được cô nhắc đến với sự biết ơn khi luôn chu đáo, quan tâm từ bữa ăn đến giấc ngủ. Chính sự chăm sóc ấy giúp hành trình mang thai và sinh con của cô trở nên nhẹ nhàng, ấm áp hơn.

Hiện tại, sức khỏe của hai mẹ con đã ổn định. Người đẹp đang dành thời gian nghỉ ngơi và từng bước làm quen với vai trò mới.

Chế Nguyễn Quỳnh Châu và Phát Nguyễn có gần 5 năm gắn bó trước khi về chung một nhà. Cặp đôi tổ chức đám cưới vào tháng 10 năm ngoái tại TPHCM. Cuối năm, cả hai tiếp tục báo tin vui mang thai con đầu lòng, nhận được nhiều lời chúc mừng từ khán giả.